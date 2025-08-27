Planul UE de a-i face pe plac lui Donald Trump: va propune eliminarea tarifelor asupra produselor industriale americane (Bloomberg)

Uniunea Europeană va încerca să accelereze procesul legislativ, până la sfârșitul săptămânii, pentru a elimina toate tarifele vamale aplicate produselor industriale americane, o cerere formulată de președintele Donald Trump înainte ca SUA să reducă taxele vamale aplicate exporturilor de automobile din blocul comunitar, arată Bloomberg.

Comisia Europeană, care se ocupă de aspectele comerciale ale UE, va acorda, de asemenea, tarife preferențiale pentru anumite produse din pește și fructe de mare și produse agricole, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect.

UE a recunoscut că acordul comercial, încheiat cu Trump, favorizează SUA, dar că este necesar pentru a oferi stabilitate și certitudine întreprinderilor. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, l-a descris anterior ca fiind „un acord puternic, dacă nu chiar perfect”.

Măsura vine chiar în contextul în care Trump a amenințat că va impune tarife și alte sancțiuni țărilor care taxează serviciile online, fără a specifica țările vizate și dacă UE va fi implicată.

Donald Trump a criticat de multă vreme reglementările UE în domeniul tehnologiei, aplicabile giganților tehnologici americani, inclusiv Google sau Apple Inc.

Tarifele impuse industriei auto

Mașinile și piesele auto din UE sunt supuse în prezent unui tarif de 27,5% la exportul către SUA.

Chiar dacă SUA și UE au încheiat un acord comercial, care prevede reducerea tarifelor americane la aproape toate produsele europene la 15%, Trump a declarat că acest lucru nu se va aplica mașinilor, până când nu va fi propusă o legislație pentru eliminarea taxelor industriale și a altor taxe.

Dacă UE va propune legislația până la sfârșitul lunii, atunci tariful vamal de 15% aplicat autovehiculelor europene va fi retroactiv până la 1 august.

Autovehiculele sunt unul dintre cele mai importante produse exportate de blocul comunitar către SUA, Germania exportând singură autovehicule și piese auto noi în valoare de 34,9 miliarde de dolari către SUA, în 2024.

Comisia va renunța la efectuarea unei evaluări de impact - procedura normală în astfel de situații - asupra propunerii, în încercarea de a avansa rapid măsura, au declarat surse citate de Bloomberg.

Noi taxe impuse Indiei

Președintele Donald Trump a impus o taxă zdrobitoare, de 50%, asupra mărfurilor indiene, pentru a pedepsi țara pentru că a cumpărat petrol rusesc, răsturnând eforturile de zeci de ani ale Washingtonului de a stabili relații mai strânse cu New Delhi, arată Bloomberg.

Noile taxe, cele mai mari din Asia, au intrat în vigoare miercuri, dublând taxa existentă de 25% asupra exporturilor indiene.

Taxele vor afecta peste 55% din mărfurile expediate către SUA - cea mai mare piață a Indiei -, în special industriile cu utilizare intensivă a forței de muncă, precum textile și bijuterii.

Exporturile cheie, precum electronice și produse farmaceutice, sunt scutite, economisind, pentru moment, investițiile masive ale Apple Inc. în noi fabrici din India.

Această măsură marchează o deteriorare bruscă a relațiilor dintre cele două națiuni și o schimbare radicală a strategiei Washingtonului, de-a lungul anilor, de a curta India, în contrapondere la China.

Trump a criticat India pentru că a cumpărat petrol rusesc, care, potrivit lui, finanța războiul președintelui Vladimir Putin în Ucraina. New Delhi și-a apărat relațiile cu Rusia și a calificat acțiunile SUA drept „nedrepte, nejustificate și nerezonabile”.

Tarifele extrem de ridicate amenință competitivitatea exporturilor Indiei față de rivali precum China și Vietnam, ridicând în același timp semne de întrebare cu privire la ambițiile prim-ministrului Narendra Modi de a transforma națiunea sud-asiatică într-un important centru de producție.

