Marea deportare a ucrainenilor. Trump se pregătește să expulzeze 120.000 de refugiați. Care sunt motivele

Aproximativ 120.000 de ucraineni care, în ultimii doi ani, au fugit din cauza războiului în Statele Unite, vor pierde treptat protecția umanitară. Aceștia sunt ucraineni care au ajuns în țară prin programul „Uniting for Ukraine”, un mecanism juridic temporar creat de administrația Joe Biden, transmite WSJ.

Ei au primit un statut reînnoibil pe o perioadă de doi ani, cunoscut sub numele de pașaport umanitar, cu condiția să găsească un sponsor american privat dispus să îi accepte.

Administrația Biden a introdus programul ca o modalitate rapidă de a permite ucrainenilor să se reinstaleze, întrucât sistemul tradițional de refugiați din SUA poate dura ani de zile pentru a fi procesat.

Cu toate acestea, această abordare avea un dezavantaj: toți participanții la program au primit un statut temporar, ceea ce îi expunea riscului de a fi deportați dacă programul se încheia. În plus, dacă guvernul dorea să îi aresteze, avea deja adresele lor de domiciliu.

După preluarea funcției, Donald Trump a închis programul și a încetat să mai prelungească statutul umanitar al refugiaților ale căror permise de muncă expiraseră.

Aproximativ un sfert de milion de ucraineni au venit în Statele Unite în cadrul programului „Uniting for Ukraine” (Uniți pentru Ucraina).

Cei care au sosit înainte de 16 august 2023 se află încă sub protecția unui alt program, care le acordă statutul de protecție temporară. Însă aproximativ 120 000 de ucraineni care au sosit la sau după această dată vor deveni ilegali în țară atunci când le va expira permisul umanitar.

