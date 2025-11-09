Fostul președinte al SUA Joe Biden, prezent la un eveniment al Partidului Democrat în Nebraska, a criticat administrația actualului președinte Donald Trump pentru că se concentrează pe „miliardari și milionari”, în loc să lucreze pentru „poporul american”. Fostul președinte american i-a transmis actualului lider că nu ar trebui să uite pentru cine lucrează de fapt și că în democrație nu există regi.

Biden, în vârstă de 82 de ani, a vorbit vineri seara, 7 noiembrie, la Gala anuală Ben Nelson 2025 din Omaha, Nebraska, un eveniment organizat în onoarea fostului guvernator și senator al statului. El a profitat de ocazie pentru a condamna politicile lui Trump, demolarea aripii estice a Casei Albe și închiderea guvernului, care se află acum în a șasea săptămână, scrie USA Today.

Fostul președinte a sărbătorit, de asemenea, victoriile democraților în alegerile desfășurate la începutul săptămânii. „Partidul Democrat s-a întors. Nu este o exagerare”, a spus Biden. „Adevărul este că am avut o seară minunată în Virginia, New Jersey, Pennsylvania, California, New York City, Georgia, Mississippi, chiar și în Mississippi. Uitați-vă, poporul american transmite un mesaj. Transmite un mesaj lui Trump și susținătorilor săi.”

„Vreau doar să știți ceva: dumneavoastră lucrați pentru noi, domnule președinte. Nu noi lucrăm pentru dumneavoastră. Nu doar pentru miliardari și milionari. Spun asta sincer. Sunt furios. Dumneavoastră lucrați pentru noi. Știți, aceasta este o democrație. Iar adevărul este că, într-o democrație, nu există regi”, i-a transmis Biden lui Donald Trump.

„Ar fi bine să redeschideți naibii guvernul”, a mai spus Biden.

