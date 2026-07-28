Eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt dependenței Washingtonului de mineralele critice din China până în ianuarie se lovesc de o realitate dură: companiile miniere și de prelucrare americane nu sunt pregătite. De la revenirea sa la putere, Trump a făcut din exploatarea și prelucrarea mineralelor critice în SUA o prioritate de securitate națională, investind zeci de miliarde de dolari în aproape 150 de companii din sectorul minier pentru a slăbi strânsoarea Chinei asupra lanțurilor de aprovizionare cu arme și alte produse strategice. Însă industria de apărare și alți producători se află acum la puțin peste cinci luni de termenul limită de 1 ianuarie 2027, prevăzut de reglementările federale, până la care trebuie să înceteze achiziționarea de minerale rare, magneți, tungsten, molibden și tantal din China, Rusia, Iran sau Coreea de Nord, arată Reuters într-o analiză.

Washingtonul încearcă de ani de zile să reducă dependența de importurile de minerale critice, însă a acordat în mod repetat derogări companiilor, deoarece producția internă nu poate acoperi cererea, arată agenția internațională de presă.

Donald Trump a criticat dur aceste derogări într-o postare publicată pe 10 mai pe platforma Truth Social, unde a transmis: „TOATE AGENȚIILE FEDERALE TREBUIE SĂ CUMPERE PRODUSE AMERICANE — FĂRĂ SCUZE!”. Săptămâna trecută, el a semnat un ordin executiv care înăsprește condițiile în care contractanții din domeniul apărării pot obține derogări.

Cu toate acestea, realitatea este că industria minieră americană este departe de a putea satisface necesarul intern, potrivit unor interviuri realizate de Reuters cu 16 directori din industrie, investitori, analiști și factori de decizie.

Europa încearcă să-și exploateze mineralele rare și va da bani pentru acest lucru inclusiv României. Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

În 2025, cererea din SUA pentru cel mai utilizat tip de magnet pe bază de pământuri rare a fost de aproximativ 48.000 de tone, în timp ce producția internă a însumat doar 300 de tone, potrivit firmei de consultanță Arthur D. Little. Companiile americane estimează că vor ajunge la o capacitate de producție de aproximativ 5.000 de tone până la sfârșitul anului.

Pământurile rare, care se numără printre cele 60 de minerale considerate critice de Washington, trebuie prelucrate înainte de a fi transformate în magneți utilizați la fabricarea armelor, automobilelor, computerelor și a altor produse.

Statele Unite nu mai produc tungsten din 2015 și tantal din 1959. Guardian Metal Resources intenționează să deschidă o mină de tungsten în SUA până în 2028, iar Lion Rock Resources dezvoltă o mină de tantal în Dakota de Sud, fără a anunța însă un termen pentru începerea exploatării.

Analistul și consultantul în industria mineralelor Chris Berry consideră că șansele ca Statele Unite să producă suficiente minerale pentru a elimina derogările până în ianuarie sunt reduse.

„Va fi nevoie de mulți ani pentru a construi infrastructura necesară care să permită concurența”, a declarat Berry.

SUA depinde de minerale rare controlate de China. Foto: Shutterstock

Statele Unite dețin rezerve din majoritatea mineralelor critice, însă nu dispun de capacitatea necesară pentru exploatarea și rafinarea multora dintre acestea. China a ajuns să domine industria rafinării mineralelor încă de la sfârșitul secolului trecut și controlează în prezent peste 80% din acest sector.

Agenția Internațională pentru Energie a avertizat în această lună că o parte din producția mondială, evaluată la 6,5 trilioane de dolari, este expusă riscului dacă Beijingul restricționează exporturile de pământuri rare, așa cum a făcut în repetate rânduri în ultimii ani.

Solicitată să comenteze, Casa Albă a făcut trimitere la ordinul executiv semnat de Trump, potrivit căruia derogările pot fi acordate doar dacă un contractant demonstrează că a depus „eforturi exhaustive” pentru a evita utilizarea materialelor chinezești și prezintă un calendar clar pentru eliminarea treptată a acestora din lanțul de aprovizionare. Pentagonul nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Investițiile americane în sectorul pământurilor rare au fost descurajate de prețurile scăzute ale acestor minerale. Washingtonul susține că această situație este cauzată de subvențiile acordate de China propriilor producători și de cantitățile mari de produse ieftine introduse pe piață, ceea ce face ca proiectele americane să fie nerentabile.

China a declarat în repetate rânduri că respectă regulile Organizației Mondiale a Comerțului și că depune eforturi pentru menținerea stabilității piețelor globale. Un reprezentant al ambasadei Chinei la Washington a refuzat să ofere alte comentarii.

Compania Ucore Rare Metals, susținută de Pentagon, a dezvoltat o tehnologie de procesare denumită RapidSX, despre care afirmă că este mai rapidă, mai curată și mai ieftină decât metoda tradițională de extracție cu solvent.

Inițial, compania intenționa să înceapă rafinarea în 2025, însă și-a modificat planurile din cauza schimbării cerințelor impuse de Pentagon. Directorul general Pat Ryan a declarat pentru Reuters că producția nu va începe înainte de 2027.

„Poate fi susținut întregul lanț de aprovizionare până în 2027? Vă spun eu, va fi o adevărată bătălie”, a spus Ryan.

Trump ia măsuri pentru a reduce dependența de mineralele importate

Administrația Trump a lansat în februarie Proiectul Vault, o inițiativă de 12 miliarde de dolari destinată constituirii unor stocuri strategice de minerale esențiale pentru industria americană. Oficialii au recunoscut în aprilie că, într-o primă etapă, vor fi nevoiți să cumpere minerale „din orice sursă disponibilă”, inclusiv din China.

Compania Lockheed Martin a transmis Departamentului Apărării o listă cu mineralele pe care dorește să le includă în aceste stocuri, a declarat directorul general Jim Taiclet în cadrul unei conferințe organizate la începutul lunii.

Inițiativa a stârnit nemulțumirea companiilor miniere americane, care susțin că au nevoie de contracte ferme din partea industriei de apărare, nu doar de constituirea unor rezerve.

„Contractanții din domeniul apărării au presupus pur și simplu că pot continua să cumpere produse chinezești”, a declarat Nick Myers, directorul general al Phoenix Tailings, companie care a primit luna trecută un împrumut de 500 de milioane de dolari din partea Pentagonului pentru construirea unei instalații de prelucrare. „Industria apărării nu se va schimba niciodată dacă vor continua să fie acordate derogări.”

Companiile Boeing, General Dynamics, Huntington Ingalls Industries, Northrop Grumman și RTX nu au răspuns solicitărilor de comentarii, iar L3Harris Technologies a refuzat să comenteze.

Întârzieri și incertitudini în proiectele americane de rafinare

Complexitatea procesului de rafinare a mineralelor a încetinit dezvoltarea proiectelor din Statele Unite.

Potrivit Samanthei Carl-Yoder, de la firma Brownstein Hyatt Farber Schreck, parteneriatele cu Coreea de Sud, Japonia și alți aliați ar putea reprezenta o soluție temporară până când producătorii americani își vor extinde capacitățile.

MP Materials, una dintre cele mai importante companii americane din domeniu și beneficiar al sprijinului financiar oferit de Pentagon, și-a petrecut ani întregi calibrând echipamentele de procesare prin extracție cu solvenți. Directorul executiv Jim Litinsky a descris acest proces drept unul „minuțios”.

Compania a construit o fabrică de magneți în Texas și estimează că, până la sfârșitul anului, o parte dintre produsele sale vor fi aprobate pentru utilizare de către primul client, General Motors. O altă fabrică de magneți, construită pentru Pentagon, este programată să intre în funcțiune în 2028.

În Marion, Indiana, ReElement Technologies intenționează să utilizeze cromatografia, o tehnologie consacrată în industria farmaceutică, pentru prelucrarea mineralelor. Metoda nu a mai fost folosită până acum la scară industrială pentru acest tip de materiale.

În ultimii opt ani, China a devenit o forță și mai dominantă pe piața mineralelor critice, producând 71% din litiul rafinat și 55% din nichelul prelucrat la nivel mondial. Foto: Profimedia Images

Compania își propune să ajungă în acest an la o capacitate de procesare de 10.000 de tone de germaniu sau alte minerale. Directorul general Mark Jensen susține că producția de germaniu este profitabilă indiferent de volum. La începutul acestei luni, Pentagonul a investit 25 de milioane de dolari în companie.

USA Rare Earth a analizat timp de peste cinci ani utilizarea cromatografiei, înainte de a opta pentru extracția cu solvenți. Compania construiește o fabrică de magneți în Carolina de Sud și a refuzat să ofere comentarii privind cercetările sale.

Energy Fuels, care a primit luna trecută un împrumut de 725 de milioane de dolari din partea Pentagonului, intenționează să înceapă procesarea unor cantități reduse de pământuri rare până la sfârșitul anului și să atingă o capacitate anuală de 6.000 de tone până în 2029. Compania achiziționează, totodată, un producător american de magneți.

Ucore, Energy Fuels și ReElement au încheiat acorduri pentru furnizarea de pământuri rare către Vulcan Elements, companie care construiește o fabrică de magneți în Carolina de Nord, cu deschiderea programată pentru 2030.

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Editor : C.A.