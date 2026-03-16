Relațiile comerciale tot mai strânse și noile infrastructuri de frontieră arată că Beijingul readuce Phenianul în orbita sa - și împinge vecinul său izolat către o redeschidere mult așteptată - în timp ce președintele american Donald Trump semnalează interesul de a relua negocierile cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, arată Reuters într-o analiză.

Când Kim Jong Un a sosit cu trenul blindat la Beijing pentru o paradă militară în septembrie, fastul a semnalat o dezghețare a uneia dintre cele mai importante relații politice din lume, după câțiva ani de tensiuni.

În spatele spectacolului cu tancuri și avioane de luptă, liderul Coreei de Nord a adus o echipă economică de rang înalt pentru a discuta despre comerț și investiții. Cinci săptămâni mai târziu, ambasadorul Chinei la Phenian a declarat că ambele țări „scriu un nou capitol”.

Pentru China, misiunea este clară: să-și reafirme influența tradițională asupra unui vecin care s-a apropiat de Rusia de la invazia Ucrainei în 2022. Coreea de Nord a furnizat trupe și arme Moscovei în schimbul combustibilului și alimentelor necesare pentru a susține o economie afectată de sancțiunile ONU impuse programului său de arme nucleare.

O analiză realizată de Reuters relevă modul în care Beijingul își intensifică o colaborare cu Coreea de Nord, în contextul în care președintele american Donald Trump se pregătește să viziteze China și își exprimă interesul de a relua negocierile cu Kim pentru prima dată din 2019.

China și Coreea de Nord instalează noi infrastructuri de-a lungul frontierei

Imaginile din satelit arată că China și Coreea de Nord instalează noi infrastructuri de-a lungul frontierei – inclusiv lucrări rutiere și facilități portuare, unele dintre ele nefiind raportate anterior – și creează legături economice mai strânse, care sporesc influența Beijingului asupra oricăror inițiative ale SUA față de Phenian.

Pentru a documenta această schimbare, Reuters a analizat datele comerciale, a călătorit de-a lungul unor porțiuni din granița de 1.350 de kilometri și a intervievat aproximativ peste 30 de persoane, inclusiv chelnerițe nord-coreene, proprietari de afaceri chinezi cu fabrici în Coreea de Nord, operatori de turism occidentali și un oficial al guvernului chinez.

Apropierea este prudentă: Coreea de Nord și-a închis granițele în 2020 ca răspuns la COVID-19 și rămâne în mare parte închisă turismului, chiar dacă serviciile de transport feroviar de pasageri din China către această țară sunt reluate săptămâna aceasta. Iar orientarea lui Kim către Moscova în ultimii ani i-a diversificat partenerii politici și economici, în contextul presiunii continue a sancțiunilor.

Cu toate acestea, cooperarea sa intensificată cu China poziționează Coreea de Nord pentru o redeschidere mai amplă, care, potrivit unor analiști, ar permite Beijingului să consolideze dependența economică a vecinului său mai mic și să-i semnaleze lui Trump că principalul său rival strategic deține cheia pentru a modela acțiunile lui Kim.

Exporturile chineze către Coreea de Nord au atins un nivel record

Exporturile Chinei către Coreea de Nord au atins anul trecut un nivel record în ultimii șase ani, de 2,3 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 25%.

În noiembrie, China a renunțat la cererea sa de lungă durată privind denuclearizarea Coreei de Nord dintr-un document oficial privind controlul armamentului. Într-un mesaj adresat președintelui chinez Xi Jinping pe 9 martie, Kim a declarat: cooperarea dintre cele două țări „va deveni și mai strânsă în viitor, pe măsură ce vom avansa cauza comună a socialismului”, a raportat presa de stat nord-coreeană.

„Au început discuții în toate domeniile – politică, economie, securitate și armată –, pregătind terenul pentru o îmbunătățire a relațiilor”, a declarat Lim Eul-chul, profesor care studiază Coreea de Nord la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud.

Întrebat despre curtarea Coreei de Nord de către China, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Reuters că Rusia salută o cooperare mai strânsă în regiune, care contribuie la stabilitate și securitate.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat că China și Coreea de Nord „promovează activ cooperarea la frontieră” pentru a încuraja schimburile, fără a aborda relațiile dintre Phenian și Moscova. Misiunea Coreei de Nord la ONU și ambasada sa din Beijing nu au răspuns la întrebări.

Punți de legătură

În orașul de frontieră Dandong, China și-a arătat disponibilitatea pentru o creștere a traficului transfrontalier. În luna mai, pe partea chineză a podului New Yalu River Bridge, care traversează granița cu Coreea de Nord, au fost pictate marcaje rutiere cu inscripțiile „Banda de acces pentru camioane” și „Banda de acces pentru autovehicule”, după cum arată imaginile din satelit. Un nou teren de sport a fost amenajat la instalația vamală inactivă din zona nouă Dandong.

Construcții recente sunt evidente și la alte stații de frontieră chineze, inclusiv lucrări la drumuri și noi facilități în portul Quanhe, situat în extremitatea nordică, precum și pavaje și clădiri noi în Nanping și Sanhe, despre care Reuters raportează pentru prima dată.

Analiza Reuters a imaginilor satelitare furnizate de Planet Labs a fost coroborată de analiștii Joseph Bermudez Jr. și Jennifer Jun de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

Relația dintre Rusia și Coreea de Nord afectează China. Foto: Profimedia

Coreea de Nord a construit, de asemenea, ceea ce experții CSIS numesc o facilitate vamală și de imigrare, precum și depozite și clădiri pentru transferul mărfurilor, pe partea sa a podului neinaugurat. După o întârziere de 15 ani, Coreea de Nord a petrecut cea mai mare parte a anului trecut lucrând la acest proiect, înainte ca această construcție să se oprească în noiembrie. Reuters nu a putut determina motivul pentru care lucrările au fost întrerupte.

Lucrările de infrastructură sunt acum însoțite de măsuri operaționale. China a anunțat săptămâna aceasta că serviciile de transport feroviar de pasageri între Beijing, Dandong și Phenian vor fi reluate joi, pentru prima dată în șase ani. Biletele sunt rezervate călătorilor cu viză de afaceri nord-coreeană, a declarat pentru Reuters un reprezentant al biroului de vânzări din Beijing.

Deși turismul în Coreea de Nord nu a fost reluat oficial – Phenianul a anulat un maraton internațional programat pentru luna aprilie –, reluarea conexiunii feroviare este un semn pozitiv pentru eventuala revenire a turiștilor, a declarat Rowan Beard, cofondator al operatorului de turism Young Pioneer Tours. Turiștii chinezi reprezentau cea mai mare parte a turiștilor din Coreea de Nord înainte de închiderea frontierei.

Când Reuters a vizitat Dandong în ianuarie, vânzătorii ambulanți de pe promenada de pe malul râului comercializau insigne cu portretul lui Kim, în timp ce agenții de turism ofereau turiștilor excursii cu barca. Un flux constant de camioane chinezești transporta mărfuri precum țesături, ulei de soia, anvelope și carne de rață congelată peste vechiul Pod al Prieteniei Sino-Coreene către gardienii nord-coreeni.

Într-o seară geroasă, la restaurantul Songtaoyuan, cinci chelnerițe nord-coreene se mișcau printre mese, servind tăiței reci. Una dintre ele a declarat pentru Reuters că făcea parte dintr-un grup de peste 10 muncitori care sosiseră din Coreea de Nord în decembrie.

Peruci, bărbi false și tungsten

Creșterea activității arată că China se pregătește să-și extindă comerțul, a spus Bermudez. „Coreea de Nord are o mulțime de materii prime și, de asemenea, o mulțime de oameni care ar putea fi angajați cu un salariu foarte, foarte mic”, a spus el.

În timp ce sancțiunile ONU restricționează exporturile tradiționale ale Coreei de Nord, cum ar fi cărbunele, Beijingul s-a orientat către importul de materiale care necesită multă forță de muncă și care ajută la susținerea dinastiei Kim. Produsele pentru păr – peruci, gene și bărbi false – reprezintă acum aproape jumătate din importurile Chinei din Coreea de Nord, crescând de 327 de ori în ultimul deceniu.

China este, de asemenea, principalul cumpărător de metale strategice din Coreea de Nord. Transporturile de minereuri de molibden și minereuri de tungsten - esențiale pentru rachete și componente de rachete - au atins recorduri de 17,2 milioane de dolari și, respectiv, 31,5 milioane de dolari în 2025, arată datele vamale. Aceste importuri oficiale permit Chinei să-și consolideze stocurile la prețuri mici, asigurându-se în același timp că mineralele nord-coreene nu ajung pe piața globală pentru a submina controalele chineze asupra exporturilor, a declarat Cory Combs, analist în domeniul mineralelor critice la Trivium China.

Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia

Și impulsul politic câștigă teren. În octombrie, Coreea de Nord a susținut în mod explicit poziția Beijingului cu privire la Taiwan, la scurt timp înainte ca cartea albă a Chinei privind armamentul să renunțe la apelurile la „denuclearizarea” Peninsulei Coreene.

La un congres al partidului din februarie, Kim a promis să-și extindă arsenalul nuclear și a declarat că perspectivele îmbunătățirii relațiilor cu Statele Unite depind în totalitate de atitudinea Washingtonului.

Trump, care intenționează să viziteze China la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie, a declarat că i-ar plăcea să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean. Kim a afirmat că Statele Unite trebuie mai întâi să renunțe la cererea ca Phenianul să renunțe la armele nucleare.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că SUA rămân angajate în denuclearizarea completă a Coreei de Nord.

„Al doilea Shanghai”

În ciuda intensificării relațiilor dintre Beijing și Phenian, transformarea rămâne dificil de realizat în Dandong, unde speranțele de reluare a comerțului cu Coreea de Nord au alimentat cicluri de avans comercial și recesiune timp de ani de zile.

Nicio mașină nu traversează podul New Yalu River, finalizat de China în 2014. Pe partea chineză, locuitorii curioși să vadă semne de progres folosesc binocluri pentru a privi peste pod, care se termină brusc într-un câmp. Noul port de intrare al Coreei de Nord, conceput în 2010, este abandonat, fără niciun muncitor la vedere.

„Odată glumeam că zona nouă Dandong va fi al doilea Shanghai”, a spus Fu, chelner la o cafenea de lângă podul nefolosit. „Dacă cealaltă parte s-ar deschide cu adevărat, ar fi așa.”

În schimb, vitrinele goale se aliniază pe străzi. Prețurile imobiliare au scăzut la aproximativ 3.000 de yuani (n.r. aproximativ 435 de dolari) pe metru pătrat, față de 10.000 de yuani în timpul primului mandat al lui Trump, potrivit locuitorilor și unei analize Reuters a registrelor imobiliare și a rapoartelor mass-media locale.

Patru comercianți din China au declarat că logistica cu Coreea de Nord rămâne restrictivă.

„Înainte de pandemie, camioanele noastre puteau intra liber în interiorul Coreei de Nord pentru a livra sau ridica mărfuri”, a declarat proprietarul unei fabrici de gene artificiale cu sediul în Coreea de Nord. „Acum, ele pot doar să primească și să livreze mărfuri la vama nord-coreeană.”

Prudența Coreei de Nord în ceea ce privește redeschiderea provine în parte din frustrarea că China nu a făcut mai mult pentru a relaxa respectarea sancțiunilor ONU, a declarat Lim, de la Universitatea Kyungnam.

Unii locuitori din Dandong au declarat că portul de intrare al Coreei de Nord trebuie finalizat pentru ca „noul capitol” promis să se materializeze.

Qi, un oficial al guvernului chinez care monitorizează comerțul de frontieră, a declarat pentru Reuters că orice îmbunătățire va fi graduală, dar rămâne optimist. „Cea mai grea perioadă a trecut”, a spus Qi. „Situația nu poate decât să se îmbunătățească.”

Editor : C.A.