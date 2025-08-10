În iunie, Tulsi Gabbard s-a aflat într-o poziție dificilă. În calitate de veterană a războiului din Irak cu o atitudine conciliantă, care s-a nimerit a fi directoarea serviciilor secrete naționale a lui Donald Trump, ea a petrecut săptămâni întregi încercând să împiedice America să lanseze atacuri aeriene împotriva Iranului. Gabbard a citat rapoarte ale serviciilor secrete care contraziceau sugestiile israeliene conform cărora Teheranul era la doar câteva zile distanță de a deține o bombă nucleară. Trump nu a vrut să știe: „Nu-mi pasă ce spune ea”, le-a zis el reporterilor, înainte de a ordona atacurile asupra Iranului. Gabbard fusese umilită.

Nimic nu este sigur în lumea lui Donald Trump, însă, iar umilința este jumătate din distracție. În loc să se certe cu președintele SUA, Gabbard și-a dublat eforturile pentru a-l mulțumi. Și-a pus agențiile să muncească mai mult pentru a dezgropa dovezi despre „farsa Rusia” - probabil proiectul politic cel mai apropiat de inima lui Trump, scrie The Spectator.

Ea s-a poziționat în fruntea unei campanii care urmărește rețeaua înfiorătoare de democrați de rang înalt și operatori din sistemul statului care, în 2016, s-au angajat în ceea ce Gabbard numește o „conspirație trădătoare” pentru a-l denigra pe Trump ca fiind un atu al Kremlinului.

Gabbard a publicat o serie de documente anterior secretizate care sugerează că președintele Barack Obama, campania lui Hillary Clinton și establishmentul democrat au colaborat și au conspirat cu comunitatea de informații ca parte a unei „lovituri de stat de ani de zile” împotriva unui președinte republican ales în mod legitim.

Acest lucru l-a încântat pe Donald. „Unde e Tulsi?”, a strigat el la un eveniment la Casa Albă. „E mai sexi decât toată lumea. E cea mai sexi din cameră.”

Concluziile lui Gabbard au fost apoi transmise lui Pam Bondi, o altă femeie numită de Trump, care se află într-o situație dificilă. În calitate de procuror general, Bondi a vorbit în favoarea publicării dosarelor guvernului american despre agresorul și traficantul sexual Jeffrey Epstein. Dar apoi, Departamentul de Justiție al SUA și FBI-ul s-au simțit brusc obligate să publice o declarație în care insistă că nu există o „listă de clienți” cu bărbați puternici șantajați și că Epstein a abuzat fete doar pentru propria sa satisfacție bolnavă.

Întoarcerea de situație a lui Bondi a stârnit suspiciuni la nivel mondial, parțial pentru că Donald Trump a avut cândva un fel de prietenie cu Epstein și parțial pentru că echipa Trump - în special noul director FBI, Kash Patel - a petrecut ani de zile sugerând că adevărata poveste cu Epstein a fost o mușamalizare gigantică menită să protejeze elita liberală pedofilă.

Acum, însă, Bondi se află din nou în ofensivă juridică ca urmare a eforturilor depuse de Tulsi în legătură cu relația Trump-Rusia. Săptămâna aceasta, ea a ordonat o anchetă a marelui juriu privind conspirația de a-l lega pe Trump de Kremlin. Cu alte cuvinte, „răzbunarea” promisă de mult timp de Trump pentru cei opt ani de chinuri legale pe care i-a suferit din partea establishmentului democrat aprig din Washington, DC, a început oficial. „Jumătate dintre avocații din Washington tocmai au intrat în contract de muncă”, a declarat luni juristul Jonathan Turley. „Și se pare că cealaltă jumătate îi angajează.”

Trumpiștii sărbătoresc dezvăluirea a ceea ce ei numesc „cea mai mare infracțiune politică din istoria americană” – chiar dacă profunzimea conspirației rămâne greu de înțeles pentru majoritatea muritorilor de rând.

Între timp, adversarii lui Trump sugerează că președintele, Bondi, Gabbard, Patel și alții sunt angajați într-o încercare flagrantă de a distrage atenția de la saga Epstein. (Într-o întorsătură curioasă a acestei săptămâni, ca parte a anchetei Epstein, Comitetul Republican de Supraveghere a Camerei Reprezentanților a emis citații către diverse personalități, precum și către Bill și Hillary Clinton.)

Renașterea Russiagate este mult mai mult decât o simplă perdea de fum. A fost întotdeauna o parte cheie a planului lui Trump pentru al doilea mandat. Într-adevăr, Trump a numit-o pe Bondi tocmai pentru că avea încredere că va fi mai agresivă decât foștii săi procurori generali când a venit vorba de acuzațiile legate de Rusia.

Cercul apropiat al lui Trump a crezut de mult timp că dezvăluirea adevărului despre Operațiunea Crossfire Hurricane – ancheta FBI privind interferența Rusiei în alegerile din 2016 – va expune, la rândul său, întreaga istorie secretă a campaniei de opt ani a Partidului Democrat pentru a-l distruge pe Trump.

Este vorba despre transformarea justiției în armă și cooptarea agențiilor de informații și a mass-mediei de către Partidul Democrat în scandaluri ulterioare. Este vorba despre povestea laptopului lui Hunter Biden și „alegerile furate” din 2020, precum și despre campania contorsionată de a-l băga pe Trump după gratii în timpul președinției lui Joe Biden.

Surse apropiate lui Trump sugerează că acesta și-a mai îndulcit tonul față de dușmanii săi de când a scăpat cu greu de glonțul unui asasin, anul trecut. Susținătorii săi ar putea să strige ca Obama și Hillary Clinton să fie urmăriți penal, dar Trump pare puțin probabil să urmeze o astfel de cale, chiar dacă îi place să posteze meme-uri cu Barack și Hillary în spatele gratiilor.

Totuși, hărțuirea juridică a lui Trump a dus la executarea pedepselor cu închisoarea a mai multor asociați și consilieri ai săi. Firește, așadar, aliații lui Trump salivează acum la posibila inculpare și condamnare a unor personalități precum John Brennan, fostul șef al CIA în timpul mandatului lui Obama, sau James Comey, fostul director al FBI, sau James Clapper, fostul director al Serviciului Național de Informații.

„Vom fi o republică bananieră dacă nu ne rezolvăm treaba acum”, spune fostul strateg șef al lui Trump, Steve Bannon, care a ajuns și el la închisoare pentru o acuzație legată de Trump anul trecut. Bannon a cerut o „justiție dură, romană”, iar săptămâna aceasta a îndemnat departamentul lui Bondi să „persevereze” sau să riște și mai multă nemulțumire în cadrul mișcării Make America Great Again(MAGA).

Utilizarea unei metafore a gimnasticii este potrivită, pentru că Bondi va trebui să dea dovadă de niște acrobații juridice impresionante pentru a-i urmări penal pe principalii actori anti-Trump, fără a fi expusă ea însăși la un moment dat la acuzații precum utilizarea sistemului judiciar ca armă. Indiferent de procurorul pe care îl va alege, trebuie să dovedească dincolo de orice îndoială rezonabilă că adversarii lui Trump au încercat în mod conștient să comită trădare sau alte infracțiuni grave.

