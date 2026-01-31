Noile documente publicate în cazul Epstein: sute de mențiuni despre Trump, e-mailuri de la Musk, acuzații legate de Bill Gates

Milioane de informații noi referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein au fost publicate de Departamentul de Justiție al SUA, acesta fiind cel mai mare număr de documente partajate de guvern de când o lege a impus publicarea lor, anul trecut. Trei milioane de pagini, 180.000 de imagini și 2.000 de videoclipuri au fost postate public vineri, scrie BBC.

Publicarea documentelor a venit la șase săptămâni după ce departamentul a ratat un termen legal promulgat de președintele Donald Trump, care impunea ca toate documentele legate de Epstein să fie partajate cu publicul.

„Comunicatul de astăzi marchează sfârșitul unui proces foarte cuprinzător de identificare și revizuire a documentelor pentru a asigura transparența față de poporul american și conformitatea”, a declarat procurorul general adjunct Todd Blanche.

Dosarele includ detalii despre perioada petrecută de Jeffrey Epstein în închisoare - inclusiv un raport psihologic - și moartea sa în timpul detenției, împreună cu înregistrări ale anchetei despre Ghislaine Maxwell, asociata lui Epstein, care a fost condamnată pentru că l-a ajutat să traficheze fete minore.

Acestea includ, de asemenea, e-mailuri între Epstein și personalități importante.

Multe dintre e-mailuri și documente datează de mai bine de un deceniu, prezentând relațiile lui Epstein în contextul problemelor sale juridice. El a fost condamnat în 2008 în Florida pentru solicitarea de acțiuni sexuale de la o fată de 14 ani, după ce a ajuns la un acord controversat de recunoaștere a vinovăției cu procurorii.

A murit în august 2019, în timp ce se afla în închisoare, fiind acuzat într-un caz amplu de trafic sexual.

Epstein l-a invitat pe „Duce” să se întâlnească cu o rusoaică

Documentele dezvăluie, de asemenea, strânsa asociere a finanțatorului căzut în dizgrație cu elita britanică.

Acestea includ e-mailuri între Epstein și o persoană supranumită „Ducele” - despre care se crede că este Andrew Mountbatten-Windsor - în care au discutat despre o cină la Palatul Buckingham, unde există „multă intimitate”.

Un alt mesaj de la Epstein include o ofertă de a-l prezenta pe „Duce” unei rusoaice în vârstă de 26 de ani.

E-mailurile sunt semnate „A”, cu o semnătură care pare să indice „ASR Ducele de York KG”. Acestea au fost schimbate în august 2010, la doi ani după ce Epstein a pledat vinovat pentru racolarea unei minore.

E-mailurile nu indică nicio abatere.

BBC l-a contactat pe Andrew, cunoscut anterior sub numele de Ducele de York, pentru un răspuns. Mountbatten-Windsor s-a confruntat cu ani de critici din cauza prieteniei sale anterioare cu Epstein. El a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală.

Unele e-mailuri din cel mai recent comunicat par să fie între Epstein și Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew.

Un e-mail datat 4 aprilie 2009 era semnat „Cu dragoste, Sarah, Roșcata!!”

Scrie că urma să fie în Palm Beach și voia să ia un ceai. Fosta ducesă de York se referă la Epstein ca fiind „Dragul meu prieten spectaculos și special, Jeffrey”. Ea îl numește „legendă” și spune „Sunt atât de mândră de tine”.

Finanțiatorul era încă în arest la domiciliu pentru condamnarea sa din 2008 când a fost trimis schimbul de e-mailuri.

Epstein i-a trimis bani soțului lui Mandelson, fostul ambasador britanic în SUA

Alte e-mailuri arată că Epstein i-a trimis 10.000 de lire sterline (13.692 USD) soțului lordului Peter Mandelson, Reinaldo Avila da Silva, în 2009.

Într-un e-mail adresat lui Epstein, da Silva prezintă costurile unui curs de osteopatie, oferă detaliile sale bancare și îi mulțumește finanțatorului pentru „orice mă poate ajuta”.

Epstein răspunde câteva ore mai târziu spunând că va transfera suma împrumutului, iar da Silva, care s-a căsătorit cu Mandelson în 2023, îi mulțumește a doua zi.

Într-o altă serie de e-mailuri, Mandelson solicită să stea la una dintre proprietățile lui Epstein.

E-mailurile sunt din 16 iunie 2009, când Epstein executa o pedeapsă cu închisoarea pentru solicitarea de prostituție de la o persoană sub 18 ani. Pentru o mare parte a pedepsei, lui Epstein i s-a permis să lucreze de la birou în timpul zilei și să se întoarcă la închisoare în fiecare seară.

În decembrie 2024, Mandelson a fost numit ambasador al Regatului Unit în SUA, dar a fost demis la mai puțin de un an, când s-a aflat că îi trimisese mesaje de susținere lui Epstein în urma condamnării.

Mandelson a declarat în repetate rânduri că regretă prietenia sa anterioară cu Epstein, care a fost mult timp de notorietate publică. El a spus că nu a văzut niciodată nicio faptă greșită în timp ce era cu Epstein și „a căzut pradă minciunilor lui”.

Trump este menționat de sute de ori

Președintele american Donald Trump este menționat de sute de ori în dosarele recent publicate. Trump a avut o prietenie cu Epstein, dar spune că aceasta a dispărut cu mulți ani în urmă și a negat orice informație despre infracțiunile sexuale ale acestuia.

Printre noile documente se numără o listă întocmită de FBI anul trecut cu acuzații formulate împotriva lui Trump în apeluri la linia telefonică națională de semnalări a Centrului Operațional pentru Amenințări. Multe dintre acestea par să se bazeze pe informații neverificate primite de agenție și au fost făcute fără dovezi justificative.

Lista include numeroase acuzații de abuz sexual formulate împotriva lui Trump, Epstein și a altor personalități importante.

Trump a negat în mod constant orice faptă ilegală în legătură cu Epstein și nu a fost acuzat de nicio infracțiune de către victimele lui Epstein.

Când au fost întrebați despre ultimele acuzații, atât Casa Albă, cât și Departamentul de Justiție au făcut trimitere la o parte dintr-un comunicat de presă care însoțește noul lot de dosare.

„Unele dintre documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste împotriva președintelui Trump, care au fost prezentate FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020”, a declarat Departamentul de Justiție al SUA. „Ca să fie clar, afirmațiile sunt nefondate și false și, dacă ar avea cât de puțină credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite ca armă împotriva președintelui Trump.”

Elon Musk l-a întrebat pe Epstein când va avea loc „cea mai nebună petrecere” de pe insula sa

Documentele includ și corespondența prin e-mail dintre miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk și Epstein.

Musk, care nu a fost acuzat de nicio infracțiune în acest caz, a declarat anterior că Epstein l-a invitat pe insula sa, dar acesta a refuzat.

Noile e-mailuri arată că Musk a discutat despre călătoriile acolo în mai multe ocazii - inclusiv într-o călătorie din 2012, în care l-a întrebat pe Epstein: „În ce zi/noapte va fi cea mai nebună petrecere de pe insula ta?”

E-mailurile din noiembrie 2012 arată că Epstein a întrebat de câte persoane ar avea nevoie Musk să fie transportate cu un elicopter pe insulă, iar acesta spune că era vorba doar de soția sa la momentul respectiv, Talulah Riley.

Un e-mail de la Musk către Epstein de Crăciunul din 2012 îl include pe Musk întrebând dacă finanțatorul are vreo petrecere planificată, deoarece trebuie să se „dezlănțuie”.

„Am lucrat la limita sănătății mintale anul acesta și, odată ce copiii mei se întorc acasă după Crăciun, îmi doresc foarte mult să merg la petreceri în St. Barts sau în altă parte și să mă eliberez”, scrie el, adăugând că o „experiență liniștită pe o insulă” este opusul a ceea ce își dorește.

Într-o altă serie de e-mailuri de la sfârșitul anului 2013, Musk și Epstein discută despre o vizită pe insula finanțatorului și lucrează la logistică și date.

Nu există nicio dovadă că Musk ar fi făcut vreodată o excursie pe insula lui Epstein.

Bill Gates respinge afirmațiile scandaloase ale lui Epstein, numindu-le „absurde și false”

Un purtător de cuvânt al cofondatorului Microsoft, Bill Gates, a răspuns acuzațiilor scandaloase conținute în cele mai recente dosare ale lui Epstein – inclusiv cele conform cărora ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală – numindu-le „absolut absurde și complet false”.

Două e-mailuri din 18 iulie 2013 par să fi fost redactate de Epstein, dar nu este clar dacă au fost vreodată trimise către Gates. Ambele sunt trimise din contul de e-mail al lui Epstein și înapoi către același cont. Niciun cont de e-mail asociat cu Gates nu este vizibil și ambele e-mailuri sunt nesemnate.

Un e-mail este scris ca o scrisoare de demisie de la Fundația Bill și Melinda Gates și se plânge că a trebuit să procure medicamente pentru Gates „pentru a face față consecințelor sexului cu fete ruse”.

Cealaltă, care începe cu „dragă Bill”, se plânge că Gates a pus capăt unei prietenii și face mai multe afirmații despre faptul că Gates a încercat să mușamalizeze o infecție cu transmitere sexuală, inclusiv soției sale de atunci, Melinda.

Un purtător de cuvânt al lui Gates a declarat pentru BBC: „Aceste afirmații – venite din partea unui mincinos dovedit, nemulțumit – sunt absolut absurde și complet false”.

Acesta a adăugat: „Singurul lucru pe care îl demonstrează aceste documente este frustrarea lui Epstein că nu a avut o relație continuă cu Gates și până la capătul așteptărilor pentru a-l prinde în capcană și a-l defăima.”

Au fost publicate toate dosarele Epstein?

Nu este sigur dacă acesta este sfârșitul poveștii publicării documentelor Epstein.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că depunerea documentelor de vineri „marchează sfârșitul unui proces foarte cuprinzător de identificare și revizuire a documentelor”, semnalând că pentru Departamentul de Justiție treaba s-a încheiat.

Cu toate acestea, democrații continuă să susțină că departamentul a reținut prea multe documente – posibil în jur de două milioane și jumătate – fără o justificare întemeiată.

Congresmanul democrat Roh Khanna, care a condus Legea privind transparența dosarelor Epstein alături de congresmanul republican Thomas Massie, a declarat că este precaut.

