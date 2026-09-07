Live TV

Noile uniforme ale Forţelor Spaţiale americane, prezentate de Trump, considerate naziste: „Depășește parodia”

Data actualizării: Data publicării:
spatiale sua
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Un film distopic despre un regim fascist

Noile uniforme ale Forţelor Spaţiale americane, prezentate de către preşedintele american Donald Trump în weekend pe platforma sa Truth Social, provoacă un scandal în Statele Unite, unde sunt considerate ca amintind de estetica nazistă, după ce Casa Albă a postat pe reţele de socializare jocuri video îngreţoşătoare, comentează HuffPost, citată de News.ro.

Designul uniformelor este „inspirat de rigoarea şi funcţionalitatea uniformei «Starship Troopers», modernizat pentru gardienii spaţiului”, se arată în descrierea acestora, şi evidenţiază ”negrul satinat”.

Însă numeroşi navigatori pe Internet semnalează estetica nazistă a acestor uniforme.

„Depăşeşte parodia! Desigur că arată ca un Trump care promovează uniforme ale SS-ului nazist”, analizează un comentator pe X, care examinează uniforma, alcătuită, între altele, dintr-o cască cu vizieră şi cizme de piele.

Paleta de culori aleasă, care oscilează între gri şi negru, evocă, de asemenea, uniformele fasciste.

„Nimic aici nu pare să aibă vreo legătură cu spaţiul, dar chiar seamnă cu o uniformă nazistă”, a scris altă comentatoare.

Alţi internauţi îşi exprimă uimirea faţă de filmul ales să inspire aceste uniforme.

Un film distopic despre un regim fascist

Filmul citat de către Donald Trump nu este tocmai anodin, odată ce trimite la regimul nazist, scrie presa britanică.

„Starship Troopers”, lansat în 1997, pune în scenă o lume în care Terra este guvernată de un regim fascist care înfruntă o armată de arahnide venite din cer.

Acest lungmetraj SF a fost prezentat de către regizorul său, Paul Verhoeven, drept o viziune „ironică” a unei ”utopii fasciste”.

„Am decis să fac un film despre fascişti care nu-şi dau seama de fascismul lor”, declara el cotidianului The Guardian în 2022, precizând că filmul era exact ”despre politica americană”.

Se poate face, de asemenea, o paralelă între aceste uniforme şi cele ale ofiţerilor imperiului Galactic din saga „Star Wars”, alt univers fictiv care denunţă totalitarismele şi mai ales Germania nazistă prin personajele sale negative.

Noile uniforme ale Forţelor Spaţiale americane sunt mult diferite de cele dinainte, de culoarea belumarin, caracterizate printr-o tunică mai amplă, cu şase nasturi în diagonală.

Forţa Spaţială a lui Donald Trump a fost lansată în 2019.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jurilovca
1
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
Screenshot 2026-06-30 102743
2
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Abu Musab al-Suri foto captura video via the Telegraph
3
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
4
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
Japanese Imperial family members attend the New Year's greetings
5
Cum schimbă Akihito, fostul împărat al Japoniei, regulile funerare după 2.000 de ani de...
Anamaria Prodan a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Digi Sport
Anamaria Prodan a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aerial The Pentagon headquarters of United States Department Defense USA, the Pentagon, Pentagon aerial, DOD, aerial,
Pentagonul, acuzat că refuză să acorde compensații familiilor militarilor morți în Iran pentru că „nu este război”
Andy Burnham
Andy Burnham şi Donald Trump au vorbit la telefon după vizita emisarilor americani la Moscova și Kiev
Putin Meets Trump Envoys Witkoff and Kushner in Moscow
Presa rusă publică un presupus plan de pace în Ucraina al lui Donald Trump
Volodimir Zelenski
Ce pregătește Zelenski după vizita emisarilor lui Trump. „Ne coordonăm pentru următoarele etape”
Președintele SUA, Donald Trump.
Trump și-a trimis degeaba emisarii la Moscova și Kiev. Vizita a fost fără rezultate și cu „puține idei noi” (Financial Times)
Recomandările redacţiei
luca niculescu ID233071-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
Nicușor Dan pregătește a treia desemnare. Surse: Luca Niculescu ar fi...
Ședință CSAT
Ședința CSAT s-a încheiat. Ce decizii au fost adoptate
dungaciu4
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe...
nastase
Ilie Năstase a înjurat jurnaliștii când a fost întrebat despre...
Ultimele știri
Glorificarea criminalului de război Mladic: discrepanța dintre ambițiile Serbiei de aderare la UE și realitatea politică (Politico)
Emmanuel Macron cere un „text european” care să interzică accesul la rețelele sociale pentru toți copiii sub 15 ani: „Urgenţa e clară”
Un grup hindus religios a provocat o grevă a angajatelor de la Turnul Eiffel
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce s-ar fi întors prințul Harry în Marea Britanie. Planul l-ar fi înfuriat pe prințul William: „Vrea...
Cancan
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Fanatik.ro
Cristi Balaj explică de ce împingerea lui Garita e fault, iar cea a lui Chipciu la Mora NU! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
PAOK a contactat Universitatea Craiova! Subiectul discuției: transferul lui Ștefan Baiaram
Adevărul
Mașinile pe motorină nu mai dispar din 2035. Bruxelles-ul face un pas înapoi. Care vor fi noile reguli
Playtech
Hidroelectrica majorează prețul energiei de la 1 octombrie. Cât vor plăti în plus românii la factura de...
Digi FM
ANAF vinde o vilă de 315 mp cu doar 25.800 de euro, dar nimeni nu o cumpără. Detaliile importante ascunse în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: arestat pe loc, la 95 de ani! Ce i s-a găsit la controlul din avion
Pro FM
Mădălina Ghenea, show pe covorul roșu la Veneția. A apărut în ținută decoltată din piele și s-a jucat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman a născut la 45 de ani. Cine este tatăl celui de-al treilea copil al actriței, omul alături de...
Adevarul
Alertă la Kiev: Rusia desfășoară o brigadă de rachete în Belarus. Ce urmărește Putin?
Newsweek
Pensii militare: CCR a obligat Casa de Pensii să restituie unui pensionar impozitul reținut ilegal din pensie
Digi FM
Imagini dramatice. Pilotul Ollie Millroy, salvat din flăcări de un adversar, pe circuitul din China: "Sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Robert Pattinson și Suki Waterhouse, moment romantic la Veneția. S-au sărutat în aplauzele publicului după...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”