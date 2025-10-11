„Nu vrei să fii la bordul Air Force One cu Donald Trump”: Ce spune o jurnalistă despre obiceiurile președintelui SUA în deplasări

O jurnalistă americană a dezvăluit detalii inedite despre obiceiurile președintelui Donald Trump în timpul deplasărilor oficiale. Potrivit acesteia, liderul de la Casa Albă doarme foarte puțin și își trezește adesea angajații în toiul nopții, în timpul zborurilor cu Air Force One, doar pentru a sta de vorbă cu ei.

Angajații președintelui american ar fi îngroziți de obiceiul acestuia de a lucra până târziu în noapte în timpul deplasărilor oficiale, când refuză să doarmă și îi deranjează pe ceilalți din echipă, scrie The Independent.

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, este cunoscut pentru faptul că se odihnește foarte puțin și, potrivit relatărilor, are puțină înțelegere față de cei care au nevoie de un somn normal. Membrii personalului de la bordul avionului prezidențial Air Force One, în timpul zborurilor intercontinentale, se tem de aceste călătorii, deoarece președintele ar putea dori să vorbească cu cineva în toiul nopții.

Potrivit jurnalistei Kaitlan Collins, corespondenta-șefă a Casei Albe pentru CNN, una dintre sursele sale i-a spus că Trump „nu doarme deloc” și că obișnuiește să cheme oameni din echipă în timpul nopții pentru a sta de vorbă.

Vorbind despre experiența de a călători împreună cu el, Collins a povestit în podcastul Trading Secrets al lui Jason Tartick: „Aveam o sursă care mi-a spus: «Nu vrei niciodată să fii la bordul Air Force One într-o deplasare». Și am întrebat de ce? Te-ai gândi că e o oportunitate să ai acces la putere, să fii aproape de Trump.” Apoi ea a explicat că Trump nu doarme în aceste călătorii.

„De exemplu, dacă mergi în Asia, acela e singurul moment în care poți să dormi înainte de întâlniri, dar Trump e mereu treaz și vorbește, și îi pune pe alții să-i trezească pe membrii staffului dacă dorm, doar pentru că vrea să stea de vorbă cu ei”, a relatat jurnalista.

Trump a vorbit adesea despre faptul că are nevoie de foarte puțin somn, spunându-le susținătorilor în timpul campaniei electorale: „Știți, nu sunt un mare somnoros. Mie îmi plac trei, patru ore de somn. Mă răsucesc, mă foiesc, vreau să aflu ce se mai întâmplă.”

Procurorul general Pam Bondi a declarat recent că niciun membru al echipei de la Casa Albă „nu poate ține pasul cu el”. Ea a adăugat: „Nu știu cum reușește. Niciunul dintre noi nu știe când doarme. Lucrează tot timpul, e neobosit.”

Comportament bizar, în timpul primului mandat

Comportamentul lui Trump în timpul primului mandat a fost mereu subiect de atenție publică, iar modul în care își trata angajații reflectă standardele impuse subordonaților săi.

În primul său mandat, președintele american a fost acuzat că îi trata pe angajați ca pe un serviciu de concierge și, potrivit relatărilor, avea instalat pe biroul său celebru „Resolute Desk” un buton care, odată apăsat, chema un membru al personalului să-i aducă o doză de Coca Cola Diet pe o tavă de argint.

În memoriile sale despre perioada petrecută la Casa Albă, fostul consilier pentru securitate națională John Bolton a scris că Trump „nu putea face diferența între interesele personale și cele ale țării”.

Într-o altă carte, „Unhinged: An Insider Account of the Trump White House”, fosta colaboratoare Omarosa Manigault Newman susține că Trump ar fi vrut să depună jurământul de învestire nu pe Biblie, ci pe propria sa carte, „The Art of the Deal”. Ea mai afirmă că ar fi concediat un angajat pentru că „nu a gestionat corespunzător” sosirea patului său de bronzat la Casa Albă și a povestit că l-a văzut pe Trump mestecând bucăți din documente tocate.

Editor : M.I.