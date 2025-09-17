O editorialistă de la Washington Post spune că a fost concediată după ce a postat comentarii despre opiniile rasiste ale lui Kirk

Karen Attiah, editorialistă la cotidianul american The Washington Post, a declarat luni că a fost concediată din cauza unor postări pe rețelele sociale pe care le-a făcut după uciderea lui Charlie Kirk. Într-un lung articol publicat pe Substack, Attiah a afirmat că a fost concediată din cauza postărilor sale pe Bluesky, care, potrivit ei, au fost considerate „inacceptabile”, „abateri grave” și care au pus în pericol siguranța fizică a colegilor ei, scrie POLITICO.

Attiah a reamintit opiniei publice americane că activistul MAGA Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în Utah, a fost un rasist incorigibil și a citat o afirmație a acestuia: „Femeile de culoare nu au capacitatea de procesare mentală pentru a fi luate în serios. Trebuie să fure locul unei persoane albe.”

„M-au concediat în grabă, fără măcar să discute cu mine”, a scris ea. „Acesta nu a fost doar un gest pripit, ci și o încălcare a standardelor de corectitudine și rigoare jurnalistică pe care Post pretinde că le respectă.”

Un purtător de cuvânt al Washington Post a refuzat să comenteze chestiunile legate de personal. Politica publică a Washington Post privind rețelele sociale impune angajaților să se asigure că postările pe care le fac nu îi determină pe „oamenii rezonabili să pună la îndoială independența lor editorială și nici capacitatea ziarului The Post de a trata subiectele în mod echitabil”.

Ghidul îndeamnă, de asemenea, angajații să „evite să-și gestioneze fluxurile de știri în moduri care să sugereze că au un punct de vedere partizan asupra unei probleme relatate de The Post”, deși politica specifică faptul că acest lucru nu se aplică editorialiștilor, criticilor și altor practicieni ai jurnalismului de opinie care publică postări ca parte a muncii lor.

La începutul acestui an, publicația și-a schimbat secțiunea de opinie pentru a se concentra pe susținerea „libertăților personale și a piețelor libere”. Proprietarul Jeff Bezos a declarat la momentul respectiv că „o secțiune de opinie cu o bază largă” nu mai era necesară, deoarece online erau disponibile o diversitate de opinii.

Într-o declarație, sindicatul Washington Post a calificat concedierea lui Attiah drept „nedreaptă” și a afirmat că va continua să îi apere drepturile.

„The Post nu numai că a ignorat în mod flagrant procedurile disciplinare standard, dar a și subminat propriul său mandat de apărător al libertății de exprimare”, a afirmat sindicatul într-o postare pe X. „Dreptul la libera exprimare este libertatea personală supremă și fundamentul carierei de 11 ani a lui Karen la The Post. ”

Unele dintre postările lui Attiah pe rețelele sociale condamnau violența politică, dar subliniau și comentariile controversate ale lui Kirk cu privire la femeile de culoare. În singura sa postare în care îl menționa direct pe Kirk, ea a citat comentariile fondatorului Turning Point USA, potrivit cărora femeile de culoare nu au „putere de procesare cerebrală”.

„Am precizat clar că faptul de a nu manifesta o durere exagerată pentru bărbații albi care susțin violența nu înseamnă că susțin violența împotriva lor”, a spus Attiah.

Attiah, care și-a început cariera la The Washington Post în 2014, a spus că publicația „a redus-o la tăcere”. Ea a avertizat că concedierea ei face parte dintr-o tendință mai largă.

„Ceea ce mi s-a întâmplat face parte dintr-o epurare mai amplă a vocilor persoanelor de culoare din mediul academic, de afaceri, guvernamental și media – un model istoric la fel de periculos pe cât este de rușinos – și tragic”, a spus ea.

Editor : M.C