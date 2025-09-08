Live TV

„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul de amploare al ICE, cel mai mare de acest fel

profimedia-1034794824
Raid ICE la o fabrică de automobile electrice din Georgia, SUA. Foto: Profimedia

Un muncitor sud-coreean care a fost martor la operațiunea masivă a autorităților americane de imigrare la o fabrică de automobile din Georgia a declarat pentru BBC că a simțit panică și confuzie în momentul în care agenții federali au intervenit la fața locului și au arestat sute de persoane.

Bărbatul, care a cerut să rămână anonim, se afla la fabrica deținută în comun de Hyundai și LG Energy când agenții de la Imigrare și Vamă (ICE) au arestat 475 de persoane, inclusiv 300 de cetățeni sud-coreeni, unele fiind duse în lanțuri.

El a spus că a aflat prima dată despre raidul de joi dimineață când el și colegii săi au primit o mulțime de apeluri telefonice de la șefii companiei. „Mai multe linii telefonice sunau, iar mesajul era să se oprească operațiunile”, a spus el.

Pe măsură ce s-a răspândit vestea despre raidul de acest fel, cel mai mare de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă, bărbatul a spus că membrii familiei, panicați, au încercat să-i contacteze pe muncitori.

„Au fost reținuți și și-au lăsat toate telefoanele mobile în birou. Primeau apeluri, dar nu puteam răspunde pentru că [biroul] era încuiat”, a spus el.

Potrivit oficialilor americani, unii muncitori au încercat să fugă, inclusiv mai mulți care au sărit într-un iaz de canalizare din apropiere. Aceștia au fost separați în grupuri în funcție de naționalitate și statut de viză, înainte de a fi procesați și îmbarcați în mai multe autocare.

Aproximativ 400 de agenți statali și federali s-au adunat în fața complexului industrial întins de 7,6 miliarde de dolari, aflat la aproximativ o jumătate de oră de orașul Savannah, înainte de a intra în șantier în jurul orei 10:30, joi.

Complexul de 1.200 de hectare s-a deschis anul trecut, iar muncitorii de acolo asamblează vehicule electrice. Oficialii de la imigrație investigau presupuse practici ilegale de angajare la o fabrică de baterii pentru vehicule electrice care este construită în complex.

Operațiunea a devenit în cele din urmă cea mai mare operațiune de aplicare a legii privind imigrația desfășurată într-un singur loc din istoria investigațiilor privind Securitatea Internă, au declarat oficialii, adăugând că sute de persoane cărora nu li se permitea legal să lucreze în SUA au fost reținute.

Un videoclip arată bărbați aliniați într-o cameră, în timp ce un bărbat mascat, purtând o vestă cu inițialele HSI - Homeland Security Investigations - și ținând în mână un walkie-talkie, le spune: „Suntem Securitatea Națională, avem un mandat de percheziție pentru întregul șantier. Avem nevoie ca lucrările de construcție să înceteze imediat, avem nevoie ca toate lucrările la șantier să se termine chiar acum.”

Muncitorul intervievat de BBC, care are dreptul legal de muncă în Statele Unite, în Savannah, cel mai apropiat oraș de uriașa fabrică de automobile, a spus că a fost „șocat, dar nu surprins” de operațiunea de imigrare. El a spus că marea majoritate a lucrătorilor reținuți erau mecanici care instalau linii de producție la șantier și erau angajați de un contractor.

El a mai menționat că o minoritate dintre cei arestați fuseseră trimiși de la sediul central din Seul și efectuaseră antrenamente.

Bărbatul a spus că el crede că aproape toți muncitorii aveau un anumit drept legal de a se afla în SUA, dar că aveau vize de tipul greșit sau că dreptul lor de muncă expirase.

Într-o declarație comună emisă după razie, Hyundai și LG Energy au declarat că „cooperează pe deplin cu autoritățile competente în ceea ce privește activitatea de pe șantierul nostru. Pentru a le ajuta munca, am întrerupt construcția”.

Hyundai a mai spus că „pe baza înțelegerii noastre actuale, niciunul dintre cei reținuți nu este angajat direct al Hyundai Motor Company”. Compania a adăugat că „se angajează să respecte pe deplin toate legile și reglementările de pe fiecare piață în care operăm”.

Vineri, a doua zi după razie, agentul ICE responsabil de operațiune, Steven Schrank, a declarat că toți cei 475 de deținuți erau „prezenți ilegal în Statele Unite”.

El a afirmat că erau muncitori „care au intrat în Statele Unite printr-o varietate de mijloace diferite, unii au trecut ilegal granița, unii au intrat cu o exonerare de viză și li s-a interzis să lucreze, unii aveau vize și au depășit termenul de ședere”.

Raidul, numit de oficiali „Operațiunea Tensiune Joasă”, a vizat o fabrică de baterii electrice care era construită pe același amplasament ca o fabrică existentă de automobile Hyundai.

ICE a publicat imagini ale raidului în care se pot observa agenți federali sosind în vehicule blindate și aliniind muncitori în fața fabricii, unii dintre ei fiind înlănțuiți înainte de a fi îmbarcați în autocare.

