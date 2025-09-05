Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de imigrare la uzina Hyundai din Georgia

Autoritățile americane de imigrare au efectuat o razie la o fabrică Hyundai imensă din Georgia, arestând 475 de persoane, potrivit uneia dintre agențiile implicate în operațiune, notează BBC.

Locația de peste 1.200 de metri pătrați, construită de producătorul coreean de automobile pentru a produce vehicule electrice, era operațională de un an.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat pentru BBC că agenții au executat un mandat de percheziție din cauza acuzațiilor de „practici de angajare ilegală și alte infracțiuni federale grave”.

Majoritatea celor reținuți erau cetățeni coreeni, au declarat autoritățile. Ministerul de Externe sud-coreean și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibila „încălcare nedreaptă” a drepturilor lor în timp ce se află în deținere.

Compania Hyundai Motor a declarat că „lucrează pentru a înțelege circumstanțele specifice” ale raidului.

„Începând de astăzi, înțelegem că niciunul dintre cei reținuți nu este angajat direct al Hyundai Motor Company”, se arată într-un comunicat.

Producția de vehicule electrice a Hyundai la amplasamentul întins nu a fost afectată, potrivit Reuters. Partenerul său din joint venture-ul de baterii, LG Energy Solutions din Coreea de Sud, a întrerupt lucrările de construcție la șantier.

Într-o conferință de presă de vineri, un oficial din cadrul Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a declarat că majoritatea celor 475 de persoane arestate erau cetățeni coreeni, dar nu a putut oferi un număr exact. Aceștia erau ținuți într-un centru din Folkston, Georgia, până când agenția va decide unde să-i mute în continuare.

„Aceasta a fost, de fapt, cea mai mare operațiune de aplicare a legii la un singur loc din istoria investigațiilor privind securitatea internă”, a declarat agentul special Steve Schrank.

El a adăugat că operațiunea a fost rezultatul unei anchete penale de mai multe luni. Nu a implicat o utilizare substanțială a forței și nu au fost raportate vătămări corporale semnificative, a spus el.

„Aceasta nu a fost o operațiune de imigrare în care agenții au intrat în incintă, au adunat oameni și i-au urcat în autobuze”, a spus el.

După ce au executat un mandat de percheziție la fabrică, agenții s-au confruntat cu sute de persoane care se aflau ilegal în țară sau lucrau ilegal, a spus el.

Coreea de Sud a declarat că trimite diplomați la fața locului ca răspuns la raid și că a contactat ambasada SUA la Seul pentru a îndemna SUA „să dea dovadă de extremă prudență” în ceea ce privește drepturile cetățenilor coreeni.

Editor : Ș.R.