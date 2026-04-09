Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa. România, avantajată

Administrația Trump are în vedere un plan de sancționare a unor membri ai Alianței NATO despre care liderul de la Casa Albă consideră că nu au oferit sprijinul necesar Statelor Unite și Israelului în timpul războiului cu Iranul, potrivit unor oficiali ai administrației, relatează Wall Street Journal.

Propunerea ar presupune retragerea trupelor americane din țările membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord considerate a nu sprijini efortul de război împotriva Iranului și staționarea acestora în țări care susțin mai mult campania militară a Statelor Unite. Propunerea ar fi cu mult sub nivelul amenințărilor recente ale președintelui Donald Trump de a retrage complet Statele Unite din alianță, lucru pe care, conform legii, nu îl poate face fără aprobarea Congresului.

Planul, care a circulat și a câștigat sprijinul unor înalți oficiali ai administrației în ultimele săptămâni, se află într-un stadiu incipient și este unul dintre numeroasele scenarii pe care Casa Albă le analizează pentru a sancționa NATO. Acesta evidențiază disensiunile tot mai mari dintre administrația Trump și aliații europeni, în urma deciziei celui de-al 47-lea președinte al SUA de a declanșa războiul cu Iranul.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a deplasat miercuri la Washington pentru a se întâlni cu Trump. Șeful NATO a încercat să consolideze relațiile cu Trump, în ciuda tensiunilor din cadrul alianței transatlantice, și s-a numărat printre cei care l-au convins să nu preia controlul asupra Groenlandei.

„Este destul de trist că NATO a întors spatele poporului american în ultimele șase săptămâni, când tocmai poporul american este cel care a finanțat apărarea sa”, a declarat miercuri Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Ea a precizat că Trump intenționează să aibă o „discuție foarte sinceră și deschisă” cu Rutte.

Statele Unite au aproximativ 84.000 de soldați staționați în Europa, deși numărul exact variază în funcție de exercițiile militare și de rotațiile de personal. Bazele americane din Europa constituie un nod strategic pentru operațiunile militare globale ale Statelor Unite și reprezintă, totodată, un avantaj economic pentru țara gazdă prin investițiile pe care le generează. Bazele din Europa de Est au, de asemenea, un rol de descurajare față de Rusia.

Solicitată să comenteze, Casa Albă a făcut referire la recentele declarații ale secretarului de stat Marco Rubio, care a criticat țările NATO pentru că nu au oferit un sprijin mai substanțial Statelor Unite în contextul războiului din Iran.

Nu s-a putut stabili exact care țări ar urma să piardă trupe, însă mai mulți membri ai alianței au intrat în conflict cu Trump de la revenirea sa la putere și, mai recent, i-au atras mânia prin opoziția față de războiul din Iran.

Spania – singura țară membră a NATO care nu s-a angajat să aloce 5% din PIB pentru apărare – a interzis avioanelor americane implicate în operațiunea din Iran să-i utilizeze spațiul aerian. Reprezentanții administrației sunt, de asemenea, nemulțumiți de Germania, după ce înalți oficiali germani au criticat războiul lui Trump, deși Germania constituie unul dintre cele mai mari și mai importante centre de operațiuni pentru armata americană în sprijinul misiunilor sale din Orientul Mijlociu.

Italia a blocat, de asemenea, pentru scurt timp utilizarea de către SUA a unei baze aeriene din Sicilia, iar guvernul francez a acceptat să permită Statelor Unite să folosească o bază din sudul Franței numai după ce acestea au garantat că acolo vor ateriza doar avioane care nu sunt implicate în atacurile asupra Iranului.

Pe lângă mutarea trupelor, planul ar putea implica și închiderea unei baze americane în cel puțin una dintre țările europene, posibil în Spania sau Germania, potrivit celor doi oficiali ai administrației.

Printre țările care ar putea beneficia de această situație, deoarece sunt considerate aliate, se numără Polonia, România, Lituania și Grecia, au declarat oficialii. Țările din Europa de Est au unele dintre cele mai ridicate rate de cheltuieli pentru apărare din cadrul alianței și au fost printre primele care au semnalat că ar sprijini o coaliție internațională pentru monitorizarea Strâmtorii Ormuz. După izbucnirea războiului, România a aprobat rapid solicitările Statelor Unite de a permite utilizarea bazelor sale de către Forțele Aeriene ale SUA, notează sursa citată.

Planul ar putea duce la amplasarea unui număr mai mare de trupe americane mai aproape de granița cu Rusia, un rezultat care ar putea antagoniza Moscova.

Luni, liderul de la Casa Albă a declarat că este „foarte dezamăgit” de NATO și că refuzul Alianței de a sprijini SUA în războiul cu Iranul reprezintă „o pată pe imaginea NATO care nu va dispărea niciodată”. El a criticat frecvent Alianța și, în ultimele săptămâni, le-a sugerat colaboratorilor săi posibilitatea de a se retrage complet din NATO.

Luna trecută, el a postat pe platforma sa Truth Social că țările membre „NU AU FĂCUT ABSOLUT NIMIC PENTRU A AJUTA” în războiul cu Iranul și a adăugat că „SUA NU ARE NEVOIE DE NIMIC DE LA NATO”.

Înalți oficiali europeni susțin că nu au fost consultați dinainte cu privire la război, ceea ce a îngreunat coordonarea răspunsului militar în primele zile ale conflictului. Doi miniștri ai apărării din NATO, din Estonia și Italia, au rămas blocați în Dubai atunci când Statele Unite au declanșat războiul, Emiratele Arabe Unite închizând spațiul aerian comercial.

Războiul cu Iranul este cea mai recentă dintr-o serie de crize diplomatice cu care s-a confruntat alianța de la preluarea mandatului de către Trump. Liderul de la Casa Albă și-a supărat aliații prin impunerea unor tarife vamale exorbitante asupra Europei și prin colaborarea sa cu președintele rus Vladimir Putin în eforturile de a media pacea în Ucraina. De asemenea, Trump a declanșat o criză diplomatică fără precedent cu Danemarca, aliat NATO, din cauza încercărilor sale repetate de a anexa Groenlanda, o insulă arctică aparținând Regatului Danemarcei.

În timpul primului său mandat, în 2020, Trump a ordonat retragerea a aproximativ 12.000 de soldați din Germania, dar președintele Joe Biden a anulat această decizie după preluarea mandatului în 2021.

