Italia refuză accesul avioanelor americane la o bază din Sicilia, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Donald Trump și Giorgia Meloni (în plan apropiat), la Casa Albă. Foto: Profimedia

Italia refuză să permită aeronavelor militare americane să aterizeze la baza aeriană Sigonella din Sicilia înainte de zborurile spre Orientul Mijlociu, potrivit unor oficiali ai guvernului italian, care subliniază că utilizarea bazelor este reglementată prin acorduri bilaterale, scrie Politico.

Unele bombardiere americane intenționau să aterizeze la Sigonella săptămâna trecută înainte de a-și continua zborul, dar planul lor de zbor nu a fost comunicat în prealabil statului major al forțelor aeriene italiene, iar aeronavele americane nu primiseră autorizație de aterizare, potrivit Corriere della Sera.

Deoarece acestea nu erau zboruri logistice, ele nu erau acoperite de tratatul bilateral care reglementează bazele militare americane din Italia, ce permite utilizarea logistică și tehnică. Acest lucru l-a determinat pe ministrul apărării, Guido Crosetto, să refuze avioanelor utilizarea bazei Sigonella, deoarece, în acest caz, permisiunea ar fi necesitat aprobarea parlamentului italian, relatează News.ro.

Cu toate acestea, Crosetto a insistat că este „pur și simplu fals” să se afirme că Italia ar fi blocat orice acces la baze, afirmând că utilizarea acestora de către SUA este reglementată de un tratat din 1954 și că ambele părți cunosc foarte bine prevederile acestuia.

Într-un mesaj publicat pe X, Crosetto a subliniat că „acordurile internaționale reglementează și disting în mod clar ceea ce necesită o autorizație guvernamentală specifică” și aprobarea parlamentară și ceea ce este considerat „autorizat din punct de vedere tehnic, deoarece este inclus în acorduri”.

Un oficial al guvernului italian a confirmat informația conform căreia avioanelor americane care zburau spre Orientul Mijlociu li s-au refuzat drepturile de aterizare, subliniind că bazele nu erau închise pentru SUA, dar precizând că autorizațiile se decid în funcție de fiecare caz în parte.

Într-o notă a biroului prim-ministrului Giorgia Meloni, o aliată apropiată a lui Donald Trump, Roma nu a negat episodul, dar a subliniat că acesta nu înseamnă un conflict cu Washingtonul.

„Fiecare cerere este examinată cu atenție, de la caz la caz, așa cum s-a întâmplat întotdeauna în trecut”, se arată în declarație.

„Nu au existat probleme critice sau tensiuni cu partenerii internaționali. Relațiile cu Statele Unite, în special, sunt solide și se bazează pe o cooperare deplină și loială”, a transmis biroul premierului.

