Pentagonul are prea puține F-35 funcționale. Cazuri în care avioane au fost transfomate în piese de schimb pentru alte aparate

Rapoartele publicate de diferite organisme americane de control în ultimii ani ajung toate la aceeași concluzie: rata de disponibilitate a avioanelor de vânătoare-bombardament F-35 aflate în serviciul Forțelor Aeriene, Corpului de Marină și Marinei SUA rămâne insuficientă în raport cu obiectivele stabilite.

În februarie 2023, Biroul Bugetar al Congresului Statelor Unite [Congressional Budget Office – CBO] și-a exprimat îngrijorarea cu privire la scăderea ratei de disponibilitate a avioanelor F-35A [versiunea „convențională” a avionului Lockheed Martin, n.r.], care a scăzut de la 65% la 54% între 2021 și 2022. Și asta, a explicat el, din cauza perioadelor de întreținere prea lungi și a problemelor recurente la nivelul motoarelor, scrie Zone Militaire.

În același an, Biroul de Responsabilitate Guvernamentală [GAO] a făcut o constatare identică. Pentru acesta, problema provenea nu numai de la Lockheed Martin și subcontractanții săi, ci și de la întârzierea Pentagonului în crearea unor depozite dedicate întreținerii aparatelor. GAO a subliniat, de asemenea, pregătirea „inadecvată” a tehnicienilor responsabili cu asigurarea asistenței tehnice de prim nivel, care, în plus, nu erau autorizați să caute referințele pieselor de schimb în baza de date controlată de producător.

În ediția din 2024 a raportului său anual, directorul pentru teste operaționale și evaluări al Pentagonului [DOT&E] a subliniat că „capacitatea operațională a flotei de F-35 era sub așteptări și cerințe”, cu o rată de disponibilitate globală de 51 %, în timp ce obiectivul stabilit era de 65 %.

Cu toate acestea, cu o rată de disponibilitate de 61 %, situația era mai bună pentru avioanele F-35 „codificate pentru luptă”, acestea având prioritate pentru operațiunile de întreținere și aprovizionarea cu piese de schimb.

Ultimul raport tocmai a fost publicat de Biroul Inspectorului General al Pentagonului. Acesta este destul de sever pentru JPO F-35 [Joint Programme Office – Biroul Programului Comun], căruia îi reproșează o anumită laxitate față de Lockheed Martin.

Potrivit acestui organism de supraveghere, rata medie de disponibilitate a F-35 era de numai 50 % în 2024, „cu 17 % mai puțin decât cerința minimă de performanță”.

Din nou, problema este în esență de natură logistică. „Escadrilele de avioane F-35 au indicat că au utilizat piese provenite de la alte aparate din cauza penuriei de piese sau a problemelor de aprovizionare cu Lockheed Martin. De exemplu, Grupul 388 de întreținere de la baza aeriană Hill a recuperat piese de la cinci avioane F-35A [...] pentru a menține avioanele rămase în stare de zbor”, se arată în raport.

Pentru Biroul Inspectorului General, JPO F-35 este responsabil pentru această situație, deoarece „nu a tras în mod sistematic la răspundere Lockheed Martin pentru performanțele sale slabe în ceea ce privește menținerea în stare operațională a F-35”.

Mai precis, a continuat acesta, JPO nu a inclus indicatori de performanță referitori la disponibilitatea operațională a aeronavelor în contractul AVS [Air Vehicle Sustainment – contract de asistență, n.d.r.]. În plus, acesta „nu a respectat cerințele privind inspecția echipamentelor [...] și nu și-a utilizat în mod eficient prerogativele pentru a exercita un control”.

În cele din urmă, auditul a relevat că Pentagonul a plătit aproximativ 1,7 miliarde de dolari către Lockheed Martin „fără ajustări economice”, chiar dacă ratele de disponibilitate operațională [capacitate maximă, capacitate de misiune și disponibilitate a F35] nu îndeplineau cerințele minime ale serviciului”, a concluzionat acesta, înainte de a invita subsecretarul pentru achiziții și sprijin logistic și directorul executiv al programului F-35 „să remedieze aceste deficiențe” în cel mai scurt timp.

