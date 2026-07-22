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UE le recomandă companiilor aeriene să evite să survoleze Iordania. Planurile de zbor, date peste cap

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Avion
Foto: Profimedia
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Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) le-a recomandat miercuri companiilor aeriene să nu survoleze Iordania, ţară vizată de atacurile Iranului, relatează AFP.

„Atacurile iraniene recurente cu rachete şi, într-o mai mică măsură, cu drone asupra unor ţinte situate în Iordania, precum şi activarea sistemelor de apărare aeriană provoacă un risc sporit”, a precizat EASA într-o notificare către companii.

Armata iordaniană a anunţat miercuri că a fost vizată de două atacuri iraniene şi că a interceptat şase rachete şi patru drone.

Teheranul, drept ripostă la bombardamentele americane, a lovit Iordania între alţi aliaţi ai Washingtonului în Orientul Mijlociu.

UE recomandă de asemenea evitarea spaţiului aerian al Bahreinului, Kuweitului, Emiratelor Arabe Unite şi Qatarului, precum şi a Golfului Oman. Iranul, Irakul şi Libanul sunt şi ele de evitat.

Această recomandare ar trebui să schimbe puţin planurile de zbor ale companiilor europene, care estimează în general că este mai sigur să survoleze Egiptul şi Arabia Saudită pentru zborurile între Europa şi Asia.

În ceea ce le priveşte, companiile din Orientul Mijlociu continuau miercuri să survoleze Iordania, potrivit datelor Flightradar24.

Editor : Sebastian Eduard

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