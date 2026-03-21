Live TV

Pentagonul va adopta sistemul de inteligență artificială al Palantir ca sistem militar de bază al SUA (Reuters)

Data publicării:
Logo-ul Palantir pe o pereche de ochelari pentru realitate virtuală Foto: Profimedia
Din articol
Palantir continuă să crească la Pentagon

Sistemul de inteligență artificială „Maven” al companiei Palantir va deveni un program oficial, a declarat secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, într-o scrisoare adresată conducerii Pentagonului, o măsură care garantează utilizarea pe termen lung a tehnologiei Palantir privind modul în care armele identifică și lovesc țintele în cadrul întregii armate americane, transmite Reuters.

În scrisoarea din 9 martie adresată liderilor de rang înalt ai Pentagonului și comandanților militari americani, Feinberg a afirmat că integrarea sistemului inteligent Maven al Palantir le va oferi luptătorilor „cele mai noi instrumente necesare pentru a detecta, descuraja și domina adversarii noștri în toate domeniile”.

Decizia urmează să intre în vigoare până la sfârșitul anului fiscal curent, care se încheie în septembrie, potrivit scrisorii, care a fost analizată de Reuters și nu a fost raportată anterior.

Maven este o platformă software de comandă și control care analizează datele de pe câmpul de luptă și identifică țintele. Este deja principalul sistem de operare bazat pe inteligență artificială (AI) al armatei SUA, care a efectuat mii de lovituri țintite împotriva Iranului în ultimele trei săptămâni.

Desemnarea Maven ca program oficial va simplifica adoptarea sa în toate ramurile armatei și va asigura o finanțare stabilă, pe termen lung, a spus Feinberg.

Memo-ul a ordonat ca supravegherea Maven să fie mutată de la Agenția Națională de Informații Geospațiale la Biroul Șef al Inteligenței Artificiale Digitale al Pentagonului în termen de 30 de zile. Viitoarele contracte cu Palantir vor fi gestionate de Armata, se arată în scrisoare.

„Este imperativ să investim acum și cu concentrare pentru a aprofunda integrarea inteligenței artificiale (IA) în cadrul Forțelor Comune și pentru a stabili luarea deciziilor bazată pe IA ca piatră de temelie a strategiei noastre”, a scris Feinberg.
Palantir și Pentagonul nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Ordinul lui Feinberg reprezintă o victorie semnificativă pentru Palantir, care a obținut un flux tot mai mare de contracte cu guvernul SUA, inclusiv un acord anunțat vara trecută cu Armata SUA în valoare de până la 10 miliarde de dolari. Aceste contracte au contribuit la dublarea prețului acțiunilor companiei în ultimul an, ridicând valoarea sa de piață la aproape 360 de miliarde de dolari.

Maven poate analiza rapid cantități uriașe de date provenite de la sateliți, drone, radare, senzori și rapoarte de informații și poate utiliza IA pentru a identifica automat potențiale amenințări sau ținte, cum ar fi vehicule militare inamice, clădiri și depozite de arme.

În timpul unei prezentări la un eveniment Palantir de la începutul acestei luni, oficialul Pentagonului Cameron Stanley, care conduce biroul de IA al instituției, a demonstrat cum platforma Maven a companiei ar putea fi utilizată pentru țintirea armelor în Orientul Mijlociu și a arătat capturi de ecran cu hărți termice de pe platforma Maven.

„Când am început acest proiect, ne-a luat literalmente ore întregi să realizăm ceea ce tocmai ați văzut”, a spus el, potrivit unui videoclip YouTube încărcat de companie săptămâna trecută.

Grupurile de experți ale Națiunilor Unite au avertizat că utilizarea IA în procesul de identificare și lovire a țintelor, fără intervenție umană, ridică riscuri etice, legale și de securitate, deoarece IA preia prejudecăți involuntare din seturile de date folosite pentru antrenarea sa.

Palantir afirmă că software-ul său nu ia decizii letale, iar oamenii rămân responsabili pentru selectarea și aprobarea țintelor.

Palantir și-a dezvoltat sistemul de IA pentru a deservi Proiectul Maven al Pentagonului, care a început ca un program de etichetare a imaginilor capturate de drone în 2017. În 2024, Pentagonul a atribuit companiei Palantir un contract în valoare de până la 480 de milioane de dolari. În acel an, directorul tehnologic al Palantir, Shyam Sankar, a declarat în fața Comitetului pentru Servicii Armate al Camerei Reprezentanților că Maven avea „zeci de mii” de utilizatori și a îndemnat Congresul să aloce mai multe fonduri. În mai 2025, Pentagonul a majorat plafonul contractual la 1,3 miliarde de dolari.

O potențială complicație în adoptarea pe scară mai largă a Maven este utilizarea de către software a instrumentului de IA Claude, creat de Anthropic, a raportat anterior Reuters. Anthropic a fost recent considerată un risc pentru lanțul de aprovizionare de către Pentagon, pe fondul unei dispute de câteva luni privind măsurile de siguranță legate de IA.

Citește și:

De ce se războiește Pentagonul cu Anthropic: culisele conflictului cu părinții chatbotului AI Claude

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
explozii in ucraina
2
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
3
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Digi Sport
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați americani în timpul unui exercițiu militar în Irak
Administrația Trump, în pregătiri intense pentru o posibilă intervenție a trupelor terestre în Iran (CBS)
Tanc Abrams
SUA ar putea opri livrările de armament către țările aliate. România riscă să fie printre statele afectate
pentagon
Cât costă SUA războiul din Iran. Suma uriașă cerută de către Pentagon
Pete Hegseth și Marco Rubio
Statele Unite au detectat drone deasupra bazei militare unde locuiesc Marco Rubio și Pete Hegseth (Washington Post)
Side view portrait of young man holding laptop against background of blade servers of supercomputer
OpenAI și Anthropic angajează experți în arme chimice și explozibili pentru a preveni catastrofe generate de inteligența artificială
Recomandările redacţiei
pod balotesti
Investiție controversată în Balotești: un milion de euro pentru un...
distrugeri liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 22. Donald Trump exclude ideea unui...
pompa de benzina
Ziua și scumpirea. Prețul combustibililor a crescut peste noapte...
steguletele sua si ucrainei
Întâlnire SUA - Ucraina: delegația ucraineană a ajuns la Miami pentru...
Ultimele știri
Elon Musk a indus în eroare investitorii Twitter: decizia unui juriu din San Francisco și implicațiile sale
Moscova anunță că Ucraina a lansat sute de drone asupra Rusiei noaptea trecută
Atacurile Iranului asupra bazelor folosite de SUA în Orientul Mijlociu au provocat pagube de milioane de dolari, arată o analiză
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 23–29 martie 2026. Care sunt cele trei zodii care atrag noroc și schimbări majore în viață
Cancan
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au...
Fanatik.ro
România, mega favorită cu Slovenia în barajul pentru Mondialul din 2002: “Am deschis şampania de la tragerea...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Povestea fabuloasă a lui Adrian Ropotan. Care a fost, de fapt, primul salariu la Dinamo. “Mi-au dat o cameră...
Adevărul
Eșec răsunător pentru Rusia în startul ofensivei de primăvară: 900 de soldați pierduți în 36 de ore
Playtech
Poate angajatorul să te oblige să mergi în delegație? Ce spune legea
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chuck Norris a murit, dar legenda rămâne! Cele mai tari glume, care îl fac nemuritor
Pro FM
Cine este Adeline din piesa lui Richard Clayderman, “Ballade pour Adeline”. Care e, de fapt, numele real al...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la...
Newsweek
4.000.000.000 lei în plus alocați pentru pensii în 2026. Când crește punctul de pensie? Când se elimină CASS?
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Haos într-un mall din Berlin. Un mistreț a intrat printre clienți și a forțat închiderea centrului comercial
Film Now
Frumoasa poveste de dragoste dintre Ed Harris și Amy Madigan. Împreună de patru decenii. Prima lor întâlnire...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant