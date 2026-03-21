Pentagonul va adopta sistemul de inteligență artificială al Palantir ca sistem militar de bază al SUA (Reuters)

Sistemul de inteligență artificială „Maven” al companiei Palantir va deveni un program oficial, a declarat secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, într-o scrisoare adresată conducerii Pentagonului, o măsură care garantează utilizarea pe termen lung a tehnologiei Palantir privind modul în care armele identifică și lovesc țintele în cadrul întregii armate americane, transmite Reuters.

În scrisoarea din 9 martie adresată liderilor de rang înalt ai Pentagonului și comandanților militari americani, Feinberg a afirmat că integrarea sistemului inteligent Maven al Palantir le va oferi luptătorilor „cele mai noi instrumente necesare pentru a detecta, descuraja și domina adversarii noștri în toate domeniile”.

Decizia urmează să intre în vigoare până la sfârșitul anului fiscal curent, care se încheie în septembrie, potrivit scrisorii, care a fost analizată de Reuters și nu a fost raportată anterior.

Maven este o platformă software de comandă și control care analizează datele de pe câmpul de luptă și identifică țintele. Este deja principalul sistem de operare bazat pe inteligență artificială (AI) al armatei SUA, care a efectuat mii de lovituri țintite împotriva Iranului în ultimele trei săptămâni.

Desemnarea Maven ca program oficial va simplifica adoptarea sa în toate ramurile armatei și va asigura o finanțare stabilă, pe termen lung, a spus Feinberg.

Memo-ul a ordonat ca supravegherea Maven să fie mutată de la Agenția Națională de Informații Geospațiale la Biroul Șef al Inteligenței Artificiale Digitale al Pentagonului în termen de 30 de zile. Viitoarele contracte cu Palantir vor fi gestionate de Armata, se arată în scrisoare.

„Este imperativ să investim acum și cu concentrare pentru a aprofunda integrarea inteligenței artificiale (IA) în cadrul Forțelor Comune și pentru a stabili luarea deciziilor bazată pe IA ca piatră de temelie a strategiei noastre”, a scris Feinberg.

Palantir și Pentagonul nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Palantir continuă să crească la Pentagon

Ordinul lui Feinberg reprezintă o victorie semnificativă pentru Palantir, care a obținut un flux tot mai mare de contracte cu guvernul SUA, inclusiv un acord anunțat vara trecută cu Armata SUA în valoare de până la 10 miliarde de dolari. Aceste contracte au contribuit la dublarea prețului acțiunilor companiei în ultimul an, ridicând valoarea sa de piață la aproape 360 de miliarde de dolari.

Maven poate analiza rapid cantități uriașe de date provenite de la sateliți, drone, radare, senzori și rapoarte de informații și poate utiliza IA pentru a identifica automat potențiale amenințări sau ținte, cum ar fi vehicule militare inamice, clădiri și depozite de arme.

În timpul unei prezentări la un eveniment Palantir de la începutul acestei luni, oficialul Pentagonului Cameron Stanley, care conduce biroul de IA al instituției, a demonstrat cum platforma Maven a companiei ar putea fi utilizată pentru țintirea armelor în Orientul Mijlociu și a arătat capturi de ecran cu hărți termice de pe platforma Maven.

„Când am început acest proiect, ne-a luat literalmente ore întregi să realizăm ceea ce tocmai ați văzut”, a spus el, potrivit unui videoclip YouTube încărcat de companie săptămâna trecută.

Grupurile de experți ale Națiunilor Unite au avertizat că utilizarea IA în procesul de identificare și lovire a țintelor, fără intervenție umană, ridică riscuri etice, legale și de securitate, deoarece IA preia prejudecăți involuntare din seturile de date folosite pentru antrenarea sa.

Palantir afirmă că software-ul său nu ia decizii letale, iar oamenii rămân responsabili pentru selectarea și aprobarea țintelor.

Palantir și-a dezvoltat sistemul de IA pentru a deservi Proiectul Maven al Pentagonului, care a început ca un program de etichetare a imaginilor capturate de drone în 2017. În 2024, Pentagonul a atribuit companiei Palantir un contract în valoare de până la 480 de milioane de dolari. În acel an, directorul tehnologic al Palantir, Shyam Sankar, a declarat în fața Comitetului pentru Servicii Armate al Camerei Reprezentanților că Maven avea „zeci de mii” de utilizatori și a îndemnat Congresul să aloce mai multe fonduri. În mai 2025, Pentagonul a majorat plafonul contractual la 1,3 miliarde de dolari.

O potențială complicație în adoptarea pe scară mai largă a Maven este utilizarea de către software a instrumentului de IA Claude, creat de Anthropic, a raportat anterior Reuters. Anthropic a fost recent considerată un risc pentru lanțul de aprovizionare de către Pentagon, pe fondul unei dispute de câteva luni privind măsurile de siguranță legate de IA.

Editor : B.E.