Întrebarea la care nu răspundea nimeni concret: Pentagonul a oferit prima estimare oficială a costului războiului dus de SUA în Iran

Războiul din Iran a costat deja Pentagonul 25 de miliarde de dolari, a declarat miercuri un înalt oficial al Departamentului Apărării, oferind prima estimare oficială a costurilor unei campanii militare americane care se desfășoară de două luni și se bucură de un sprijin public redus, relatează Politico.

Jules Hurst, controlorul financiar interimar al Pentagonului, a prezentat această cifră în cadrul unei audieri a Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, alături de secretarul Apărării, Pete Hegseth, și de generalul Dan Caine, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, cu privire la bugetul departamentului. Este cea mai concretă cifră pe care administrația Trump a alocat-o unei operațiuni care, în ciuda unui recent armistițiu, nu are un final clar.

„Până în prezent, am cheltuit aproximativ 25 de miliarde de dolari pentru Operațiunea Epic Fury, cea mai mare parte a acestei sume fiind destinată muniției”, a declarat Hurst. „O parte din această sumă este destinată, evident, operațiunilor și întreținerii, precum și înlocuirii echipamentelor”.

Însă această cifră este cu mult sub multe estimări externe, având în vedere ritmul frenetic al operațiunilor aeriene și maritime, precum și costurile necesare pentru reînnoirea stocurilor de sisteme scumpe de apărare aeriană. De asemenea, ea pălește în comparație cu informațiile potrivit cărora administrația ar putea solicita sute de miliarde de dolari pentru a finanța campania din Orientul Mijlociu.

Hurst le-a spus participanților la un summit pe tema apărării, desfășurat în martie la Washington, că prima săptămână a războiului cu Iranul a costat aproximativ 11 miliarde de dolari. Suma de 25 de miliarde de dolari vine în contextul în care oficialii administrației discută o cerere suplimentară de până la 200 de milioane de dolari pentru finanțarea conflictului și reaprovizionarea cu armament. Oficialii au subliniat însă public că nu au stabilit încă valoarea cererii suplimentare.

Se așteaptă ca Pentagonul să prezinte în curând o cerere de finanțare suplimentară. Hurst le-a spus parlamentarilor că administrația va face acest lucru „odată ce vom avea o evaluare completă a costurilor conflictului”.

Adam Smith (democrat din Washington), membru al comisiei, care a pus întrebări cu privire la costurile războiului, a părut surprins de precizia răspunsurilor șefului departamentului de buget al Pentagonului.

„Mă bucur că ai răspuns la această întrebare, pentru că o punem de foarte mult timp și nimeni nu ne-a dat un răspuns concret”, i-a spus Smith lui Hurst. „Așadar, dacă ne-ai putea transmite aceste detalii, ar fi minunat”.

Audierea, care se referea aparent la cererea de buget a administrației pentru 2027, s-a îndreptat rapid spre tema Iranului și spre întrebarea dacă conflictul militar a adus vreun câștig strategic real pentru America.

„În acest moment, programul nuclear al Iranului este exact la fel cum era înainte de începerea războiului”, a declarat Smith. „Nu și-au pierdut capacitatea de a provoca daune. Încă mai au un program de rachete balistice. Încă mai sunt capabili să blocheze Strâmtoarea Ormuz”.

Însă Hegseth a luat-o înaintea scepticilor războiului.

„Cea mai mare provocare, cel mai mare adversar cu care ne confruntăm în acest moment sunt cuvintele nesăbuite, iresponsabile și pesimiste ale democraților din Congres”, a spus el, „și ale unor republicani”.

Editor : A.M.G.