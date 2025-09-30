Președintele SUA a anunțat că se gândește să facă armata „mai mare”. Trump spune că alegerea sa „a făcut diferența” în recrutări

Donald Trump a declarat, marți, în discursul său adresat amiralilor și generalilor, că administrația sa dezbate posibilitatea de a „mări” armata, potrivit NBC.

„Ne gândim să o mărim pentru că avem atât de mulți oameni și este bine să poți renunța la cei care nu sunt cu adevărat calificați din diverse motive, fizice sau mentale, pentru că nu mai ești obligat să-i accepți, pentru că ai de unde alege și toți vor să fie alături de tine”, a spus Trump. „Toți vor slujba ta. Vor să fie alături de tine. Vor să lucreze cu tine. Vor chiar să-ți ia slujba”, a adăugat președintele SUA.

Trump a mai spus că nu este mulțumit de persoanele care ocupau anterior funcții înalte în armată.

„Și i-am dat afară pe mulți dintre ei. Voi fi sincer cu voi, nu mi-a plăcut să fac asta, dar i-am dat afară pe mulți pentru că nu eram mulțumiți că știm totul despre toată lumea”, a spus Trump.

El a menționat că armata s-a confruntat anterior cu dificultăți în recrutare, dar a subliniat că alegerea sa a făcut „diferența”.

„Pot spune că, spre deosebire de acum câțiva ani, când vorbeam (n.r. cu oameni din breaslă) care erau disperați să găsească oameni și nu puteau să-i găsească, ce diferență poate face un scrutin prezidențial”, a afirmat Trump

Șeful Casei Albe a subliniat, la fel ca Pete Hegseth, secretarul Apărării, că armata va „readuce accentul pe condiția fizică, abilități, caracter și forță”.

„Asta pentru că scopul armatei americane nu este să protejeze sentimentele nimănui”, a afirmat el. „Scopul ei este să protejeze republica noastră, pe care o iubim nespus. Scopul ei este să protejeze țara noastră”, a adăugat Trump.

