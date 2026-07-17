Prima reacție a Chinei după ce Donald Trump a acuzat-o de amestecul în alegerile din SUA

China a negat acuzaţiile preşedintelui american Donald Trump potrivit cărora ar fi încercat să influenţeze alegerile din SUA şi ar fi obţinut zeci de milioane de înregistrări cu datele alegătorilor americani.

Într-o declaraţie acordată joi postului CNN, un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei în SUA, de la Washington, a afirmat: „China a respectat întotdeauna principiul neamestecului în afacerile interne ale altor ţări. Alegerile din SUA sunt o chestiune internă a Statelor Unite. Rezultatul acestora este determinat de voturile poporului american”, scrie News.ro.

„China nu s-a amestecat niciodată şi nu se va amesteca niciodată în alegerile prezidenţiale din SUA”, a arătat acesta.

Beijingul a negat în repetate rânduri acuzaţiile anterioare legate de amestecul în alegeri şi de ingerinţa politică din partea mai multor ţări occidentale, printre care Australia, Canada şi Marea Britanie, precum şi SUA.

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CNN a contactat, de asemenea, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei pentru a obţine un comentariu cu privire la aceste acuzaţii.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că va declasifica informaţii critice care dezvăluie vulnerabilităţi în infrastructura electorală a SUA, susţinând că „datele a zeci de milioane de alegători din 18 state au fost cumpărate, furate sau piratate de China”, potrivit CNN. Totodată, Trump susţine că agenţiile de spionaj americane nu au dezvăluit datele compromise ale alegătorilor în 2020.

Trump a afirmat că materialele declasificate vor dezvălui „vulnerabilități șocante în infrastructura noastră electorală”. Însă multe dintre acestea par să arate exact contrariul sau nu au nicio legătură cu infrastructura electorală a SUA.

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Editor : S.S.