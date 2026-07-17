După ce a scăpat de controlul judiciar, Viorel Pașca vrea să intre în legalitate. A cerut sprijin mai multor autorități, iar Direcția de Sănătate Publică Bihor i-a propus transformarea locuințelor în case protejate, care ar putea funcționa legal dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Varianta ar permite continuarea activității și întoarcerea beneficiarilor.

După decenii de activitate în care a prestat servicii sociale fără acreditare sau licențiere, Viorel Pașca caută acum soluții de intrare în legalitate. Acesta a trimis o scrisoare deschisă autorităților de control din județul Bihor, dar și de la nivel național, inclusiv Ministerelor Sănătății și al Muncii, în care solicită soluții de intrare în legalitate, iar prima instituție care i-a răspuns este Direcția de Sănătate Publică Bihor.

Inspectorii sanitari bihoreni i-au sugerat că o formă de funcționare legală ar fi transformarea caselor în locuințe protejate, în baza Hotărârii de Guvern 268 din 2026 privind funcționarea serviciilor sociale. Actul normativ reglementează aceste locuințe sociale ca fiind servicii adresate persoanelor dezinstituționalizate sau aflate în risc de dezinstituționalizare. Locuințele trebuie să găzduiască maximum cinci persoane, să aibă acces la servicii medicale, la hrană, iar serviciile trebuie licențiate de către AJPIS Bihor.

Viorel Pașca și familia sa sunt anchetați, în libertate, de DIICOT, pentru trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat. Anchetatorii spun că în spatele acestei activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile s-ar fi ascuns o schemă de îmbogățire din donații și veniturile beneficiarilor. Aceste persoane proveneau de cele mai multe ori chiar din instituții ale statului, care trimiteau aici pacienți, inclusiv cu ambulanțe.

Pe lângă ancheta penală, asociația condusă de Viorel Pașca a primit o amendă record, de 1 milion de lei din partea ITM Bihor, pentru că ar fi lucrat cu persoane fără forme legale de angajare.

Editor : A.C.