Președintele SUA, Donald Trump, a dezvăluit joi documente despre care a afirmat că demonstrează amestecul Chinei în alegerile americane, reluând atacurile sale de lungă durată asupra securității electorale, în ciuda unei evaluări a serviciilor de informații americane care nu a găsit dovezi că Beijingul ar fi influențat scrutinul din 2020, pe care Trump l-a pierdut, transmite Reuters.

Discursul de 25 de minute, transmis în prime-time, a subliniat efortul lui Trump de a transforma securitatea alegerilor într-o temă politică centrală în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, când colegii săi republicani își vor apăra majoritățile fragile din Congres.

Trump ‌a folosit discursul său pentru a face din nou presiuni asupra republicanilor din Congres să adopte o lege care să impună noi cerințe privind identificarea alegătorilor și cetățenia, în ciuda constatărilor de lungă durată conform cărora frauda electorală în alegerile din SUA este rară. Proiectul de lege a fost blocat în Senat pe fondul unei opoziții acerbe din partea democraților.

Trump afirmă că există „vulnerabilități șocante”

Trump a afirmat că materialele declasificate vor dezvălui „vulnerabilități șocante în infrastructura noastră electorală”. Însă multe dintre acestea par să arate exact contrariul sau nu au nicio legătură cu infrastructura electorală a SUA.

Discursul a avut loc într-un moment politic dificil pentru Trump și republicani, popularitatea sa fiind afectată de războiul nepopular cu Iranul și de prețurile ridicate la energie. Trump a menționat pe scurt războiul la începutul discursului, afirmând că SUA „câștigă cu brio”, în timp ce a enumerat o serie de realizări interne, inclusiv reducerile de impozite și măsurile sale dure împotriva imigrației, înainte de a trece la tema securității electorale.

Președintele a declarat că declasifică informații sensibile care arată că China a obținut în mod ilicit 220 de milioane de dosare ale alegătorilor americani, inclusiv nume, adrese și alte date.

El a afirmat că membrii comunității de informații a SUA au ascuns în mod deliberat informații despre amploarea activităților Chinei.

O evaluare neclasificată a serviciilor de informații americane din 2021 nu a găsit indicii că vreun actor străin ar fi încercat sau ar fi reușit să altereze „vreun aspect tehnic” al votului din alegerile prezidențiale din 2020, inclusiv înregistrările alegătorilor, buletinele de vot, centralizarea voturilor sau rezultatele.

Citește și

Prima reacție a Chinei după ce Donald Trump a acuzat-o de amestecul în alegerile din SUA



Această evaluare a fost realizată sub conducerea lui John Ratcliffe, pe atunci directorul serviciilor naționale de informații al lui Trump și acum directorul CIA.

Raportul a constatat, de asemenea, că China a desfășurat o campanie începând cel puțin din 2008 pentru a colecta informații despre alegătorii americani, opinia publică, partidele politice, candidații și înalții funcționari guvernamentali, probabil cu scopul de a utiliza aceste informații pentru a prezice rezultatele alegerilor.

Două persoane familiarizate cu această chestiune au declarat că datele privind alegătorii americani obținute de China nu erau confidențiale – fișierele cu alegătorii sunt achiziționate în mod obișnuit de consultanții politici – și nu puteau fi manipulate.

Înaintea discursului lui Trump, unii oficiali de la Casa Albă și-au exprimat îngrijorarea că dezvăluirea informațiilor referitoare la China ar putea fi înșelătoare, au declarat surse pentru Reuters.

Limbajul dur al lui Trump la adresa Chinei risca să zguduie o relație care s-a stabilizat în urma costisitorului război comercial de anul trecut. Trump speră să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping în septembrie pentru a discuta despre îmbunătățirea relațiilor comerciale.

Ministerul de Externe al Chinei nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la discurs. Înaintea discursului, Liu Chang, purtătorul de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington, a declarat: „China nu s-a amestecat niciodată și nu se va amesteca niciodată în alegerile prezidențiale din SUA”.

Afirmații familiare care datează de ani de zile

Trump a petrecut ani de zile semănând îndoieli cu privire la rezultatele electorale, afirmând în mod fals că înfrângerea sa din 2020 în fața democratului Joe Biden a fost trucată. El a avansat, de asemenea, alte afirmații false, printre care faptul că votul prin corespondență este plin de fraude, că mașinile de vot nu sunt de încredere și că votul persoanelor care nu sunt cetățeni ai SUA este o practică răspândită.

Numeroase instanțe și renumărări ale voturilor nu au găsit dovezi de fraudă la scară largă în alegerile din 2020

Cu toate acestea, campania lui Trump a câștigat teren în rândul susținătorilor săi. Un sondaj Reuters/Ipsos din aprilie a arătat că 63% dintre republicani cred afirmația lui Trump că alegerile din 2020 au fost „furate”, un procent care a rămas în mare parte neschimbat în ultimii ani, în ciuda lipsei de dovezi.

Trump a declarat joi că administrația sa a descoperit dovezi privind peste 275.000 de persoane fără cetățenie înregistrate pentru a vota în doar patru state, dar nu era clar câte dintre acestea au votat efectiv.

În unele cazuri anterioare, sistemele destinate verificării statutului de cetățenie au identificat în mod eronat unii cetățeni americani naturalizați ca fiind persoane fără cetățenie. Studiile au arătat că votul efectiv al persoanelor fără cetățenie este extrem de rar.

Trump a mai afirmat că documentele recent declasificate vor dezvălui deficiențe grave în securitatea alegerilor. Însă multe dintre acestea fie păreau în contradicție cu această afirmație, fie nu aveau nicio legătură cu infrastructura electorală a SUA:

Un document al CIA, întocmit luna trecută, se referea la alegerile din Venezuela, nu la cele din America.

„Estimăm că sistemele de centralizare a voturilor ar fi dificil de manipulat la o scară suficient de largă încât să compromită rezultatele alegerilor”, se menționa într-un alt document.

Un al treilea document, elaborat de CIA, detaliază eforturile spionilor chinezi de a viza campania lui Biden și menționează că Beijingul „nu intenționează în prezent să intervină în secret pentru a încerca să influențeze rezultatul alegerilor”, deși se precizează că China ar putea decide ulterior să facă acest lucru.

„«Dezvăluirile» șocante ale lui Trump despre China sunt complet false”, a spus senatorul democrat Mark Warner, vicepreședinte al Comisiei de Informații a Senatului, într-o declarație făcută în timpul discursului. „Adevărul este că agențiile noastre de informații au convenit în unanimitate că China nici măcar nu a încercat să modifice un singur vot la alegerile din 2020.”

Două mari rețele TV din SUA n-au difuzat discursul lui Trump

Deși Trump a prezentat alegerile din SUA ca fiind extrem de vulnerabile, el nu a furnizat dovezi privind vreun vot real din 2020 care să fi fost alterat sau manipulat.

Două dintre cele trei mari rețele de televiziune din SUA și CNN au decis să nu difuzeze discursul pe platformele lor principale, renunțând la o practică rezervată de obicei discursurilor importante pe teme de interes național.

Trump a îndemnat din nou legislatorii republicani să promoveze un proiect de lege, „SAVE America Act”, care ar impune prezentarea unui act de identitate cu fotografie pentru a vota și dovada cetățeniei americane pentru înregistrare și ar restrânge semnificativ votul prin corespondență. Democrații și susținătorii dreptului la vot afirmă că legislația are scopul de a suprima voturile legitime.

Proiectul de lege a fost adoptat de mai multe ori de Camera Reprezentanților a SUA, controlată de republicani, cu majoritate simplă, dar nu dispune de cele 60 de voturi necesare pentru a depăși obstrucționismul parlamentar al democraților în Senatul controlat de republicani.

Unii lideri republicani l-au îndemnat pe Trump să se concentreze pe problemele care contează cel mai mult pentru americani, inclusiv costul ridicat al vieții, în loc să se concentreze pe alegerile din 2020.

Democrații trebuie să câștige doar trei locuri republicane pentru a obține majoritatea în Camera Reprezentanților a SUA, care are 435 de locuri. Aceștia se confruntă cu o luptă dificilă pentru a obține controlul asupra Senatului, care are 100 de locuri, având în vedere că se desfășoară curse electorale decisive în state cu tendințe republicane.

Editor : B.E.