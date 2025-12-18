Live TV

Proiectul sălii de bal de la Casa Albă, inițiat de Donald Trump, poate continua, a decis un judecător federal american

Data publicării:
sala de bal casa alba
Donald Trump urmează să adauge Casei Albe o sală de bal, anunţă preşedinţia americană. Sursa: WhiteHouse.gov

Preşedintele Donald Trump poate continua pentru moment construcţia unei săli de bal pe locul Aripii de Est demolate, a decis miercuri un judecător federal, respingând solicitarea unui grup de conservare de a suspenda imediat lucrările, relatează Reuters.

Judecătorul districtual Richard Leon a respins solicitarea Fondului naţional pentru conservare de emitere a unui ordin de restricţie, afirmând că nu a reuşit să demonstreze că s-au înregistrat pagube ireparabileîn acest stadiu, dar a precizat că guvernul trebuie să fie pregătit să remedieze orice construcţie sub nivelul solului care impune un anumit design.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, preşedintele republican a instalat decoraţiuni de aur în Biroul Oval şi a pavat peluza Grădinii de Trandafiri pentru a crea o terasă care seamănă cu amenajarea de la proprietatea sa de la Mar-a-Lago, din Florida.

Casa Albă şi grupul de conservare nu au răspuns imediat unei solicitări de comenta informaţia.

Sala de bal de 8.360 de metri pătrați, pe care Trump o doreşte, ar face ca precedentele renovări să pară minore, comentează Reuters. În comentarii la o recepţie de Hanuka de la Casa Alba de marţi seară, el a spus că sala de bal va costa 400 de milioane de dolari, în creştere substanţială faţă de estimarea iniţială de 300 de milioane de dolari.

Preşedintele Trump are autoritatea legală deplină să modernizeze, să renoveze şi să înfrumuseţeze Casa Albă, la fel cum au avut toţi predecesorii săi, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Casei Albe Davis Ingle într-un comunicat.

Guvernul a precizat în documente depuse la tribunal că designul este în evoluţia şi că această construcţie a sălii de bal, care este finanţată prin donaţii private, nu va începe înainte de aprilie anul viitor. Judecătorul a programat o audiere în ianuarie când va evalua din nou dacă trebuie să suspende proiectul.

La audierea de ieri (n.r. marţi), guvernul a transmis că nimic privind sala de bal nimic nu a fost finalizat (...), a precizat Leon în ordinul său de miercuri. Pornind de la aceste informaţii, nu există un risc iminent suficient de daune estetice ireparabile care să impună un ordin de restricţie temporar care să oprească construcţiile în următoarele 14 zile, se menţionează în ordin.

Plângerea grupului de conservare menţionează că Trump nu a organizat o consultare publică şi a ignorat statutele care impun consultarea Comisiei naţionale pentru planificare în regiunea capitalei şi a Comisiei pentru arte frumoase înainte de a demola Aripa de Est şi a începe să lucreze la sala de bal.

Editor : C.A.

