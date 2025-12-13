Live TV

Proces împotriva lui Trump pentru construirea unei săli de bal la Casa Albă. Ce acuzații i se aduc

Demolare East Wing Casa Albă
Aripa de Este a Casei Albe a fost pusă la pământ. REUTERS/ Andrew Leyden
Americanii se opun sălii de bal

Președintele Donald Trump se confruntă cu un proces care are ca scop oprirea construcției sălii de bal de la Casa Albă, un proiect în valoare de 300 de milioane de dolari. O organizație care militează pentru conservarea patrimoniului istoric îl acuză pe acesta că a încălcat mai multe legi federale prin demolarea unei părți a Preşedinţiei SUA, fără a avea evaluările necesare sau aprobarea Congresului, potrivit News.ro, care citează The Guardian.

Acțiunea, intentată vineri de National Trust for Historic Preservation, la tribunalul districtual al Statelor Unite pentru Districtul Columbia, reprezintă cea mai importantă încercare de până acum de a opri extinderea cu 8.361 de metri pătraţi a complexului Casei Albe, iniţiată de Donald Trump.

Organizația solicită un ordin de restricție temporar pentru a îngheţa toate activităţile de construcţie până la finalizarea procedurilor federale de supervizare corespunzătoare.

„Niciun preşedinte nu are dreptul legal să demoleze părţi din Casa Albă fără nicio evaluare – nici preşedintele Trump, nici preşedintele Joe Biden şi nici altcineva”, se arată în plângere. „Şi niciun preşedinte nu are dreptul legal să construiască o sală de bal pe o proprietate publică fără a oferi publicului posibilitatea de a-şi exprima opinia”, susțin aceștia, potrivit sursei citate.

De asemenea, aceștia susțin că Donald Trump a grăbit demolarea aripii estice a clădirii istorice, în luna octombrie, în ciuda obiecțiilor din partea celor care apără patrimoniul. Organizația invocă încălcări ale legii naţionale privind planificarea capitalului, ale legii naţionale privind politica de mediu şi ale clauzei constituţionale privind proprietatea, care rezervă Congresului dreptul de supervizare asupra proprietăţii federale.

Acțiunea în instanță a celor de la  National Trust for Historic Preservation este a doua contestație legală împotriva proiectului sălii de bal, după respingerea în octombrie a unei moţiuni de urgenţă depuse de un cuplu din Virginia pentru a opri demolarea.

Americanii se opun sălii de bal

Potrivit unui sondaj realizat de Washington Post-ABC News, 56% dintre americani se opun demolării aripii de est pentru sala de bal, în timp ce doar 28% o susțin. Un alt sondaj realizat de Yahoo News-YouGov arată că 61% dintre americani dezaprobă planurile lui Donald Trump, cu o opoziţie deosebit de puternică, în timp ce 46% dezaprobă puternic și doar 18% aprobă puternic.

Proiectul în valoare de 300 de milioane de dolari este finanțat de mai multe persoane înstărite și mari corporații, cum ar fi Meta, Microsoft, Amazon, Lockheed Martin şi Palantir Technologies. Este de precizat că Administrația a publicat doar o listă parțială a contribuitorilor, oferind anonimatul pentru restul.

