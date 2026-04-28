Noi scumpiri în benzinăriile din România. Cât costă azi un litru de carburant

Principalele companii de pe piaţa distribuitoare de carburanţi, OMV Petrom şi Rompetrol, au efectuat în această noapte noi scumpiri. Dacă OMV Petrom a majorat doar preţul motorinei cu 30 de bani/l, Rompetrol a crescut şi preţul benzinei, şi pe cel al combustibilului diesel cu 15 bani/l.

În urma majorărilor de acum, preţul carburanţilor standard este identic în staţiile OMV şi Rompetrol 9,37 lei/l la motorină şi 8, 83 lei/l la benzină. În staţiile Petrom, un litru de motorină standard costă 9,28 lei, iar unui de benzină standard, 8,72 lei, conform Profit.ro.

După o perioadă de ieftiniri abrupte, a urmat una de scumpiri la fel de rapide, ceea ce face ca preţurile carburanţilor să revină la nivelul de la mijlocul lunii aprilie.

Pe 16 aprilie un litru de motorina costa la fel ca în prezent în staţiile Petrom, 9,28 lei, iar unul de benzină putea fi cumpărat tot cu 8,72 lei pe 15 aprilie.

În ultimele 5 zile, motorina s-a scumpit cu 95 de bani/l, iar benzina cu 65 de bani/l în staţiile OMV şi Petrom.

În staţiile Rompetrol ambele tipuri de carburanţi s-au majorat cu câte 50 de bani/l în aceeaşi perioadă.

