Live TV

Putin spune că a primit un mesaj de la noul lider suprem al Iranului: Rusia „va face totul pentru interesul lui”

Data publicării:
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că a primit săptămâna trecută un mesaj de la liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, despre care nu s-a mai auzit nimic de când a fost anunţat ca succesor al tatălui său decedat, în urmă cu mai bine de şase săptămâni, relatează CNN, potrivit News.ro. 

„Vă rog să-i transmiteţi liderului suprem aprecierea mea pentru mesajul său şi urările mele de sănătate şi bunăstare”, a declarat Putin luni, în timpul unei întâlniri la Sankt Petersburg cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, potrivit unui comunicat al Kremlinului.

„Vedem cât de curajos şi eroic luptă poporul iranian pentru independenţa şi suveranitatea sa”, a spus Putin, adăugând că Rusia „va face tot ceea ce este în interesul dumneavoastră şi al tuturor popoarelor din regiune pentru a se asigura că această pace este realizată cât mai repede posibil”.

Au apărut numeroase întrebări cu privire la starea de sănătate a lui Khamenei, având în vedere absenţa sa prelungită pe fondul războiului dintre SUA, Israel şi Iran.

O sursă a declarat pentru CNN luna trecută că Khamenei a suferit o fractură la picior, o vânătaie la ochiul stâng şi răni minore la faţă în aceeaşi serie de atacuri care i-au ucis tatăl şi pe principalii comandanţi militari ai Iranului.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni că SUA „au indicii” că Khamenei este încă în viaţă, deşi a spus că nu este clar câtă credibilitate are noul lider suprem în Iran.

„Nu avem dovezi că nu ar fi (în viaţă). Cred că a fi în viaţă şi a fi la putere sunt două chestiuni diferite”, a declarat Rubio într-un interviu acordat Fox News.

Un alt raport al Reuters a citat surse anonime care afirmă că acesta participă la întâlniri cu înalţi oficiali prin intermediul conferinţelor audio şi este implicat în luarea deciziilor privind probleme majore, inclusiv războiul şi noile negocieri cu Washingtonul.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
3
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
soldati-rusi-in uniforma
4
„Toți băieții sunt slabi”. Serviciile de informații ucrainene susțin că soldați ruși ar...
carte electronica de identitate
5
Schimbări privind reînnoirea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi...
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Digi Sport
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump semneaza un decret
„Punctul de taxare al Teheranului”: cum ar putea schimba Iranul regulile jocului pe piața petrolului
donald trump vladimir putin
Trump califică ura dintre Putin și Zelenski drept „ridicolă”. „E o nebunie. Și este un lucru rău atunci când încerci să rezolvi ceva”
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Un lider european spune că SUA „sunt umilite” în Iran. „Problema cu conflictele e că nu trebuie doar să intri, ci să și ieși”
Donald Trump.
Donald Trump va convoca luni o ședință de criză privind Iranul. Negocierile privind Strâmtoarea Ormuz sunt în impas
telefoane mobile unul peste altul
Războiul din Iran scumpește și mai mult dispozitivele electronice. Care este cealaltă cauză pentru creșterea costurilor
Recomandările redacţiei
plenul parlamentului
Ilie Bolojan acuză că PSD și AUR au un plan să preia guvernarea și nu...
PNL participa la consultările cu partidele parlamentare organizate de presedintele Romaniei la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026.
Prim-ministrul, despre rolul lui Nicușor Dan în criza politică: „Îmi...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
Presa internaţională relatează despre criza politică din România: PSD...
nicusor-1
Nicuşor Dan participă azi la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, în...
Ultimele știri
Vila Regală din Mamaia, un simbol în ruină. Locul în care Regele Mihai și-a petrecut verile în copilărie a devenit azi groapă de gunoi
Educație printre mucegai și igrasie. Cum arată liceul de elită în care dascălii predau cu măști, iar elevii ajung periodic la medic
Vremea capricioasă schimbă agricultura din România. Cu ce au înlocuit fermierii din Oltenia culturile de roșii și pepeni din alți ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Doctorii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a cazurilor
Fanatik.ro
„Triatlonul Imposturii” la Agenția pentru Sport. Angajatul care muncește 24 de ore pe zi, premii olimpice...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Georgianul Anzor Mekvabishvili, lecție de omenie printre români! Ce s-a întâmplat după meciul cu FC Argeș...
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Care pensionari NU iau ajutorul la pensie în luna mai chiar dacă au pensia sub 3.000 lei? Surprize neplăcute
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale