„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia

Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
Vladimir Putin / Sursa foto: Profimedia Images
Un membru senior al Comitetului Serviciilor Armate ale Camerei Reprezentanților din SUA a reacționat duminică cu vehemență la informațiile privind apariția temporară a trupelor ruse în apropierea frontierei cu Estonia, avertizând că liderul Kremlinului, Vladimir Putin, este „un șobolan încolțit”.

Reprezentantul Don Bacon (R-NE), o voce importantă în cadrul Grupului Baltic al Camerei Reprezentanților, a îndemnat la vigilență și a solicitat sprijinul NATO după ce autoritățile estoniene au închis temporar o porțiune de drum din cauza prezenței neașteptate a personalului rus.

„Estonia are toate motivele să fie vigilentă și să ia măsuri de precauție, iar NATO ar trebui să acționeze în sprijinul său”, a declarat duminică congresmanul Bacon pentru Kyiv Post, referindu-se la incidentul care a implicat o mică porțiune de teritoriu rus în formă de pană, cunoscută sub numele de Saatse Boot, transmite kp

„Putin este un șobolan încolțit și disperat”, a avertizat el.

„Omuleții verzi” dau alarma

Alarma a fost dată vineri, după ce poliția și grănicerii estonieni au observat o „unitate mai mare decât de obicei” de personal rus în apropierea drumului Saatse Boot, care traversează pe scurt teritoriul rus.

Imaginile și clipurile care circulă online arată un grup de soldați ruși înarmați, mulți dintre ei cu fețele acoperite.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a raportat că autoritățile estoniene au închis drumul pe 10 octombrie după ce au observat un mic grup de „omuleți verzi” – un eufemism folosit de Kremlin pentru trupele nemarcate sau personalul militar rus fără insigne.

ISW a evaluat evenimentul ca fiind primul caz în care „omuleții verzi” au acționat în apropierea unui stat NATO, în contextul intensificării recente a campaniei „Faza 0” a Rusiei – o fază de pregătire a condițiilor pentru un posibil conflict viitor între NATO și Rusia.

Estonia minimizează amenințarea

În ciuda închiderii inițiale și a condamnării ferme, oficialii estonieni au părut să minimizeze gravitatea incidentului de duminică.

Ministrul estonian de interne, Igor Taro, a declarat pentru cotidianul Postimees că trupele ruse păreau să fi părăsit zona până sâmbătă.

Ministrul de externe Margus Tsahkna a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că Rusia „acționează într-un mod ceva mai assertiv și vizibil decât înainte, dar situația rămâne sub control”.

Tsahkna a confirmat că vineri oficialii au observat șapte militari ruși înarmați” pe partea rusă a drumului, ceea ce a dus la o oprire temporară a traficului pentru a evita orice „incidente potențiale”.

„Pe termen lung, intenționăm să renunțăm complet la utilizarea acestui drum. Există deja o rută alternativă care ocolește teritoriul rus, iar una nouă este în construcție. Aranjamentul actual este o anomalie istorică”, a explicat el.

Tensiuni crescânde la frontieră

Incidentul survine într-o perioadă de tensiuni crescute între Rusia și flancul estic al NATO.

Luna trecută, Estonia – o țară situată geografic mult mai aproape de Rusia și istoric mai preocupată de amenințarea Kremlinului decât alte state membre NATO – a interceptat trei bombardiere rusești, capabile să transporte rachete nucleare, care i-au încălcat spațiul aerian. Moscova a negat încălcarea.

Incidentul de la frontieră survine la scurt timp după ce aproximativ 20 de drone rusești au traversat granița cu Polonia, membră NATO, incident care a determinat atât Varșovia, cât și Tallinn să invoce articolul 4 din Tratatul NATO, o măsură consultativă care se aplică atunci când securitatea unui membru este amenințată.

