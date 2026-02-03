Preşedintele american Donald Trump „nu a fost surprins” de ultimul val de atacuri aeriene masive ruseşti asupra Ucrainei, a afirmat marţi purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, conform Kyiv Post. Rusia a lansat în cursul nopţii „cel mai puternic” atac cu drone şi rachete asupra Ucrainei de la începutul anului, lăsând sute de mii de oameni fără încălzire în condiţiile unor temperaturi extrem de scăzute.



„Am vorbit cu preşedintele în această dimineaţă, iar reacţia lui este că, din păcate, nu a fost surprins”, a declarat ea în cursul unei întâlniri cu jurnaliştii la Casa Albă. Aceste două ţări duc un război foarte violent de mai mulţi ani, care nu ar fi început niciodată dacă preşedintele ar fi rămas la putere”, a mai spus Karoline Leavitt, reluând argumentele obişnuite ale administraţiei Trump.

Oleg Syniehubov, guvernatorul regional al regiunii Harkov, a declarat că 60% dintre consumatorii din regiune au rămas fără energie electrică în urma bombardamentului din timpul nopții, care a durat „aproape cinci ore consecutive” și a implicat rachete balistice, drone și muniții cu dispersie.



Washingtonul refuză să atribuie responsabilitatea pentru conflict Rusiei, care a invadat Ucraina în februarie 2022.



Karoline Leavitt a reamintit că emisarul special al lui Donald Trump pentru misiuni diplomatice sensibile, Steve Witkoff, precum şi ginerele preşedintelui, Jared Kushner, mediatorul informal, dar omniprezent, al preşedintelui american, vor fi „la Abu Dhabi pentru o nouă rundă de reuniuni trilaterale” cu ruşii şi ucrainenii.

Luni seara, Trump s-a lăudat că l-a convins pe Putin să promită că nu va ataca Kievul și alte orașe.

„L-am rugat să nu tragă timp de o săptămână. Niciun rachetă să nu lovească Kievul sau alte orașe, iar el a fost de acord. Așa că este ceva”, a declarat el în Biroul Oval. „Cred că ne descurcăm foarte bine cu Ucraina și Rusia. Spun asta pentru prima dată”, a adăugat președintele SUA.

