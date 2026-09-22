Live TV

Recepția lui Donald Trump la New York fără Pedro Sanchez: programul care a schimbat planurile premierului spaniol

Data publicării:
Pedro Sanchez (stânga), Donald Trump (dreapta).
Pedro Sanchez (stânga), Donald Trump (dreapta). Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul spaniol Pedro Sanchez nu va participa, marţi, la recepţia oferită la New York de preşedintele american Donald Trump pentru şefii delegaţiilor ţărilor participante la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, transmite agenția EFE, citată de Agerpres.

Premierul Pedro Sanchez a primit invitaţia preşedintelui Trump de a fi prezent la această recepţie care are loc în mod obişnuit în fiecare an cu prilejul săptămânii la nivel înalt a ONU, însă, potrivit unor surse guvernamentale, nu va merge până la urmă din motive de program.Programul oficial al activităţilor sale pentru ziua de marţi nu include, cel puţin pentru moment, niciun eveniment în timpul după-amiezii care să se suprapună cu recepţia dată de preşedintele SUA.

Şeful Executivului spaniol nu a participat anul trecut la recepţia oferită de preşedintele Trump deoarece regele Felipe al VI-lea a fost cel care a prezidat delegaţia Spaniei şi a participat la recepţia oferită de preşedintele american.

De asemenea, nu a fost prezent nici la cea din 2024, eveniment găzduit de preşedintele Joe Biden, deoarece coincidea cu intervenţia sa în faţa Adunării Generale a ONU.

În primii doi ani în care Pedro Sanchez a călătorit la New York în calitate de şef al guvernului spaniol, în 2018 şi 2019, a participat împreună cu soţia sa, Begona Gomez, la recepţiile oferite de Donald Trump, în timp ce în 2020 şi 2021 acestea nu au avut loc din cauza pandemiei de COVID-19.

Premierul Sanchez va participa marţi, alături de vicepremierul Sara Aagesen şi de ministrul de externe Jose Manuel Albares, la deschiderea dezbaterii generale a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării ONU, în cadrul căreia va interveni preşedintele Trump.

Tot marţi, premierul Spaniei are prevăzută o întâlnire cu prim-ministrul britanic Andy Burham, iar ulterior va participa la un omagiu adus scriitoarei şi jurnalistei Gloria Steinem, considerată un reper al mişcării feministe.

Agenda sa oficială mai prevede participarea la evenimente dedicate protecţiei copiilor în faţa inteligenţei artificiale şi apărării obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. 

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
Presley Gerber
2
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
leucemie cancerul sangelui
4
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu...
Călin Georgescu.
5
Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
Digi Sport
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
81st Session of UN General Assembly in New York
România își afirmă poziția la Adunarea Generală ONU: priorități pentru securitatea regională și colaborare internațională
Donald Trump
Arabia Saudită cere intervenția SUA împotriva houthiților. Donald Trump: „Suntem în faza de luare a unei decizii”
Trump China xi jinping
Relația SUA-China, între dependență și rivalitate. De ce Washingtonul are nevoie de timp pentru a se desprinde de Beijing
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Puterile medii se reorganizează, în timp ce Trump face ravagii pe scena mondială. Care sunt alianțele care prosperă și se consolidează
Donald Trump
Prăbușire în sondaje pentru Donald Trump: Popularitatea președintelui american a atins cel mai scăzut nivel din cariera sa politică
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre depunerea mandatului de către Siegfried Mureșan...
avion zelenski profimedia-1106216818
Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu șeful CIA pe un aeroport din...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_015_INQUAM_Photos_George_Calin
Călin Georgescu va fi adus astăzi în fața judecătorilor pentru a afla...
Ultimele știri
Vremea se schimbă radical în România: temperaturile scad în toată țara. Ce anunță meteorologii pentru octombrie
Economia României a căzut sub nivelul celei din Serbia. Pronosticul pentru anul 2027
Taifunul Dujuan lovește Japonia: ploi puternice, inundații și alunecări de teren. Două milioane de oameni au fost evacuați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Echinocțiul de toamnă 2026. Norocul a trei zodii se schimbă la ora 3:05 pe 23 septembrie
Cancan
Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, după anunțul revenirii lui Reghecampf la FCSB: „Nu termină în primele 10 locuri”
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
Șoferul microbuzului cu fani PAOK Salonic, testat pozitiv la cannabis, cocaină și alcool: cantitățile din...
Adevărul
Șoselele alpine din Apuseni care fac uitate „drumurile imposibile” ale mocanilor. Paradoxul asfaltului turnat...
Playtech
Ce retrageri de bani de la bancomat pot atrage atenția ANAF. Tranzacțiile care intră în „zona gri” fiscală
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Trebuie să spun asta”. Nu s-a ferit de cuvinte și a stârnit o ”avalanșă”: ”Să-i zică cineva” / ”Nu știa că e...
Pro FM
Raluka nu-și mai ascunde iubirea. Imagini din vacanța cu Guy, după ani în care și-a protejat relația: "E...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Nicolas Cage, schimbare spectaculoasă de look la 62 de ani. Apariție rară alături de soția sa, cu 31 de ani...
Adevarul
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Newsweek
Cât ar trebui să coste gazul ca să fie mai rentabil să te încălzești pe curent? Calcule pentru o factură mică
Digi FM
A renunțat la cariera în Drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Echinocțiul de toamnă 2026. Când începe oficial toamna astronomică și de ce ziua devine tot mai scurtă
Digi Animal World
Ce se întâmplă dacă un câine mănâncă un păianjen. Semnele pe care nu trebuie să le ignori
Film Now
Meg Ryan, toată un zâmbet alături de fiul ei. Imagini rare cu actrița din „When Harry Met Sally” și Jack Quaid
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...