Recepția lui Donald Trump la New York fără Pedro Sanchez: programul care a schimbat planurile premierului spaniol

Premierul spaniol Pedro Sanchez nu va participa, marţi, la recepţia oferită la New York de preşedintele american Donald Trump pentru şefii delegaţiilor ţărilor participante la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, transmite agenția EFE, citată de Agerpres.

Premierul Pedro Sanchez a primit invitaţia preşedintelui Trump de a fi prezent la această recepţie care are loc în mod obişnuit în fiecare an cu prilejul săptămânii la nivel înalt a ONU, însă, potrivit unor surse guvernamentale, nu va merge până la urmă din motive de program.Programul oficial al activităţilor sale pentru ziua de marţi nu include, cel puţin pentru moment, niciun eveniment în timpul după-amiezii care să se suprapună cu recepţia dată de preşedintele SUA.

Şeful Executivului spaniol nu a participat anul trecut la recepţia oferită de preşedintele Trump deoarece regele Felipe al VI-lea a fost cel care a prezidat delegaţia Spaniei şi a participat la recepţia oferită de preşedintele american.

De asemenea, nu a fost prezent nici la cea din 2024, eveniment găzduit de preşedintele Joe Biden, deoarece coincidea cu intervenţia sa în faţa Adunării Generale a ONU.

În primii doi ani în care Pedro Sanchez a călătorit la New York în calitate de şef al guvernului spaniol, în 2018 şi 2019, a participat împreună cu soţia sa, Begona Gomez, la recepţiile oferite de Donald Trump, în timp ce în 2020 şi 2021 acestea nu au avut loc din cauza pandemiei de COVID-19.

Premierul Sanchez va participa marţi, alături de vicepremierul Sara Aagesen şi de ministrul de externe Jose Manuel Albares, la deschiderea dezbaterii generale a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării ONU, în cadrul căreia va interveni preşedintele Trump.

Tot marţi, premierul Spaniei are prevăzută o întâlnire cu prim-ministrul britanic Andy Burham, iar ulterior va participa la un omagiu adus scriitoarei şi jurnalistei Gloria Steinem, considerată un reper al mişcării feministe.

Agenda sa oficială mai prevede participarea la evenimente dedicate protecţiei copiilor în faţa inteligenţei artificiale şi apărării obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.

Editor : Ș.R.