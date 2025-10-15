Șase străini care au sărbătorit pe rețelele sociale asasinarea lui Charlie Kirk s-au pomenit cu vizele SUA anulate

Departamentul de Stat a revocat cel puțin șase vize ale unor străini care au sărbătorit public asasinarea activistului conservator Charlie Kirk pe rețelele de socializare, a anunțat marți departamentul.

Măsura a atras critici din partea susținătorilor libertății de exprimare și a determinat un grup de apărare juridică să ofere asistență gratuită persoanelor afectate, scrie Politico.

Într-o postare pe X, Departamentul de Stat a declarat că a luat măsuri împotriva unor persoane din Argentina, Africa de Sud, Mexic, Brazilia, Germania și Paraguay, oferind exemple de postări pe rețelele de socializare în care se sărbătorea uciderea lui Kirk în timpul unei dezbateri universitare din Utah, luna trecută.

„Statele Unite nu au obligația de a găzdui străini care doresc moartea americanilor”, a declarat departamentul. „Departamentul de Stat continuă să identifice titularii de vize care au sărbătorit asasinarea odioasă a lui Charlie Kirk.”

Departamentul nu a identificat titularii de vize după nume și nu a specificat ce tip de vize au fost revocate.

Revocările au urmat avertismentelor anterioare ale secretarului de stat Marco Rubio, care a declarat că străinii cu vize care au lăudat moartea lui Kirk ar trebui să „se pregătească să fie deportați”. La o zi după împușcarea lui Kirk, secretarul de stat adjunct Christopher Landau a instruit oficialii consulari să monitorizeze astfel de comentarii pe rețelele de socializare și să identifice autorii acestora.

Anunțul Departamentului de Stat a venit la scurt timp după ce Trump i-a acordat postum lui Kirk Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă a națiunii, în ziua în care ar fi împlinit 32 de ani.

Opoziție

La câteva ore după anunț, avocatul specializat în imigrație Eric Lee, cofondator al Consular Accountability Project, a scris pe rețelele de socializare că organizația de apărare juridică va reprezenta pro bono pe oricine a cărui viză a fost refuzată sau revocată din cauza „discursurilor legate de Charlie Kirk”.

Lee a apărat anterior studenți străini și activiști cărora li s-au revocat vizele pentru discursuri politice. El a contestat restricțiile de viză impuse de administrația Trump protestatarilor pro-palestinieni din campusurile universitare.

Fostul consilier al lui Barack Obama, David Axelrod, a criticat acțiunile administrației pe X, scriind: „SUA revocă vizele a șase străini pentru comentarii posthume batjocoritoare la adresa lui Charlie Kirk – care, în mod ironic, era un autoproclamat campion al libertății de exprimare!”

Kirk a fost împușcat și ucis în septembrie, stârnind dezbateri naționale despre violența politică și libertatea de exprimare.

