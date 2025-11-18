Live TV

Schimbare radicală de abordare a SUA în Orientul Mijlociu. Tranzacția de miliarde care schimbă perspectivele

F35
Preşedintele Donald Trump a declarat luni că intenţionează să aprobe vânzarea de avioane de vânătoare F-35 fabricate în SUA către Arabia Saudită, cu o zi înainte de a-l primi la Casa Albă pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, relatează Reuters.

„Voi spune că vom face asta”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval. „Vom vinde avioanele F-35”, a confirmat şeful Casei Albe.

Vânzarea ar marca o schimbare semnificativă de politică, ce ar putea modifica echilibrul militar în Orientul Mijlociu şi ar pune la încercare doctrina Washingtonului cu privire menţinerea „avantajului militar calitativ” al Israelului.

Arabia Saudită a solicitat să cumpere până la 48 de avioane de vânătoare F-35, o potenţială tranzacţie de miliarde de dolari ce a depăşit un obstacol cheie al Pentagonului înainte de vizita prinţului bin Salman.

Saudiţii sunt de mult timp interesaţi de avionul de vânătoare al Lockheed Martin. Arabia Saudită, cel mai mare client al armelor americane, caută de ani de zile acest avion de vânătoare, deoarece doreşte să-şi modernizeze forţele aeriene şi să contracareze ameninţările regionale, în special din partea Iranului. Eforturile reînnoite ale regatului pentru achiziţionarea a două escadrile vin în contextul în care administraţia Trump şi-a manifestat deschiderea faţă de aprofundarea cooperării în domeniul apărării cu Riadul. Forţele aeriene saudite utilizează o combinaţie de avioane de vânătoare, incluzând F-15 de la Boeing plus Tornado şi Typhoon europene.

Arabia Saudită a făcut un apel direct către Trump pentru achiziţionarea avioanelor la începutul acestui an.

Departamentul de politică al Pentagonului a lucrat luni de zile la potenţiala tranzacţie, au declarat anterior pentru Reuters oficiali americani care au vorbit sub condiţia anonimatului.

Washingtonul evaluează vânzările de arme către Orientul Mijlociu într-un mod care să asigure menţinerea unui „avantaj militar calitativ” al Israelului. Acest lucru garantează că Israelul primeşte arme americane mai avansate decât statele arabe din regiune.

Avionul F-35, construit cu tehnologie stealth care îi permite să evite detectarea inamică, este considerat cel mai avansat avion de vânătoare din lume. Israelul operează acest avion de aproape un deceniu, construind mai multe escadrile, şi rămâne singura ţară din Orientul Mijlociu care deţine acest sistem de arme.

Problema F-35 a fost, de asemenea, legată de eforturi diplomatice mai ample. Administraţia Biden a explorat anterior posibilitatea furnizării de avioane F-35 către Arabia Saudită, ca parte a unui acord cuprinzător care ar fi inclus normalizarea relaţiilor dintre Riad şi Israel, însă aceste eforturi au eşuat în cele din urmă.

Controlul Congresului ar putea pune probleme oricărei vânzări de avioane F-35. Legislatorii au pus anterior sub semnul întrebării acordurile de armament cu Riadul, în urma asasinării jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în 2018, iar unii membri ai Congresului rămân reticenţi faţă de aprofundarea cooperării militare cu regatul saudit.

