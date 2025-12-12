Șeful Armatei SUA ar fi fost scos din negocierile de pace privind Ucraina de „paranoicul Hegseth”: „I s-a dat peste mână”

Șeful Armatei americane, Dan Driscoll, considerat steaua în ascensiune a Pentagonului, a fost exclus de la discuțiile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina de către Pete Hegseth, care e din ce în ce mai „paranoic”, potrivit The Telegraph, care citează mai multe surse familiarizate cu situația.

Se înțelege că Driscoll, un fost soldat, a fost exclus din negocieri de către Hegseth după ce s-a observat că și-a depășit atribuțiile. Joi, surse diplomatice au crezut că secretarul Apărării va participa la discuții în locul său, deși se pare că nu a mai fost cazul, potrivit sursei citate.

„S-a observat că face puțin prea mult efort și i s-a dat peste mână”, a spus o persoană familiarizată cu situația.

În timp ce Pentagonul, sub conducerea lui Hegseth, s-a cufundat într-o stare de paranoia, haos și controverse, Driscoll reușise – până acum – în mare măsură să evite aceste probleme.

Prieten apropiat al vicepreședintelui JD Vance, popularitatea sa crescuse rapid în cadrul administrației Trump și devenea din ce în ce mai favorizat de europeni datorită experienței și abordării sale mai echilibrate.

Acest lucru l-a determinat să preia roluri importante în timpul negocierilor de pace.

În noiembrie, el a fost însărcinat să-i prezinte lui Volodimir Zelenski planul în 28 de puncte despre care Donald Trump spera că va duce la pace între Rusia și Ucraina. El a devenit astfel cel mai înalt membru al administrației Trump care a vizitat Ucraina, un semn al statutului său în creștere.

În timpul acelei călătorii de luna trecută, Driscoll a fost însărcinat să obțină aprobarea lui Zelenski pentru un plan de pace susținut de SUA.

Cu toate acestea, întâlnirea a fost nereușită și, se pare, a devenit aprinsă, pentru că președintele ucrainean a refuzat planul, care se baza pe acceptarea Ucrainei de a ceda teritoriu Rusiei.

Ambasadorii europeni implicați în discuții l-au descris pe Driscoll ca fiind un oficial care a arătat puțin interes în a face compromisuri pentru a ajuta partea ucraineană. Nu este surprinzător faptul că stilul de negociere al lui Driscoll a atras atenția președintelui, Trump mândrindu-se cu personalitatea sa de negociator dur.

„Nu negociem detalii”, ar fi spus el în timpul uneia dintre întâlnirile sale de la Kiev.

Driscoll trebuia să se întoarcă în capitala Ucrainei pentru mai multe discuții în urmă cu două săptămâni, dar nu s-a prezentat.

Ucrainenii fuseseră, de asemenea, anunțați că acesta va fi la Paris pentru discuțiile dintre Zelenski și Emmanuel Macron pe 1 decembrie, dar participarea a fost din nou anulată cu preaviz scurt.

„Delegația noastră a fost surprinsă”, a declarat un oficial ucrainean, speculând că lui Driscoll „nu i s-a permis să vină”.

Oficialii ucraineni și europeni cred că absența lui Driscoll face parte dintr-o luptă mai amplă pentru controlul negocierilor de pace. Un fost oficial de rang înalt al Casei Albe l-a descris pe șeful Armatei drept „calul de muncă” care este „exact” ceea ce caută Trump.

Trump îl numește „tipul cu dronele”, datorită eforturilor sale de a moderniza forțele americane cu tehnologie militară și de a renunța la sistemele de apărare grele și învechite.

„Orice sursă anonimă care pretinde că deține informații privilegiate despre rolul secretarului Hegseth nu are nicio idee despre ce vorbește”, a declarat Anna Kelly, secretarul de presă adjunct al Casei Albe.

Ea a adăugat: „Aceste surse anonime nu au nicio idee despre ce vorbesc. Președintele Trump este extrem de mulțumit de munca secretarului Hegseth la conducerea Pentagonului, care include facilitarea vânzării de arme fabricate în SUA către aliații NATO, furnizarea de actualizări de pe câmpul de luptă, participarea la briefingurile de informații ale președintelui și multe altele.”

„De asemenea, secretarul Driscoll a fost de mare ajutor în colectarea de feedback de la ucraineni pentru a încheia un acord.”

„În timp ce presa vrea să inventeze controverse, administrația Trump lucrează în paralel pentru a opri crimele din acest război brutal provocat de incompetența lui Joe Biden”, a mai spus ea.

