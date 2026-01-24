US Tech Force, cu IT-iști din Silicon Valley: Pentagonul nu mai recrutează tineri pentru armată, ci pentru programare

Pentagonul are o nouă propunere de angajare pentru tineri: nu să se înroleze în armată, ci să învețe programare pentru Departamentul Apărării, relatează Business Insider.

Subsecretarul Apărării, Emil Michael, a declarat la podcastul No Priors că speră ca studenții să facă o pauză de la studiile superioare pentru a lucra pentru o perioadă de doi ani la Pentagon.

Nu este prima instituție care propune acest lucru. Și DOGE încurajează tinerii să lucreze în cadrul instituțiilor guvernamentale.

Departamentul Apărării regândește ce înseamnă să-ți servești țara, iar acest lucru nu mai implică neapărat purtarea uniformei.

Printr-o nouă inițiativă numită US Tech Force, guvernul federal recrutează studenți și cei mai străluciți programatori din Silicon Valley pentru a petrece doi ani modernizând sistemele guvernamentale, lucrând ca ingineri, cercetători în domeniul datelor și lideri în tehnologie.

„Sperăm să scoatem mii de oameni din facultate pentru o perioadă de doi ani - într-un fel, acesta este serviciul vostru adus țării ca tehnician, mai degrabă decât ca soldat”, a declarat săptămâna trecută Emil Michael, subsecretarul apărării pentru cercetare și inginerie și directorul tehnic al agenției, în podcastul No Priors, o emisiune găzduită de investitorii de capital de risc Sarah Guo și Elad Gil. Michael a lucrat anterior ca director la Uber.

„Vom încerca să facem din asta o insignă de onoare”, a adăugat el.

Biroul de Management al Personalului, condus de fostul VC Scott Kupor, coordonează programul în parteneriat cu alte agenții, inclusiv Departamentul Apărării. Salariile vor varia probabil între 130.000 și 195.000 de dolari, a declarat Kupor în decembrie.

Programul, anunțat în decembrie, se alătură altor inițiative ale liderilor din domeniul IT din Silicon Valley de a scoate studenții din sălile de clasă și de a-i aduce în sălile de consiliu. Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală al lui Elon Musk a adus la Capitoliu o energie tinerească și un etos de tip „mișcă-te repede și schimbă lucrurile”. Bursa Meritocrației Palantir i-a implorat pe elevii de liceu să „sară peste îndoctrinarea” facultății și să „obțină diploma Palantir”.

Michael a spus că se ocupă personal de o parte din recrutarea candidaților, prin ceea ce el numește „recrutarea de marți”, sunându-și prietenii investitori pentru oameni „de rezervă” și tehnicieni din rețeaua lor care au plecat recent de la loc de muncă: „Le spun: ai un an liber pentru a face cele mai tari lucruri pe care ți le poți imagina?”, a povestit el.

