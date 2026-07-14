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Sora lui Lindsey Graham va ocupa locul acestuia în Senat, după moartea politicianului republican

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Lindsey Graham South Carolina
Darline Graham Nordone. Foto: Profimedia
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Sora mai mică a senatorului american Lindsey Graham va prelua atribuțiile acestuia după moartea neașteptată a influentului republican din Carolina de Sud, a anunțat, luni, guvernatorul statului, potrivit DPA.

Guvernatorul Carolinei de Sud, Henry McMaster, a anunțat că Darline Graham Nordone va îndeplini restul mandatului fratelui ei. Washington Post a relatat că aceasta nu avea nicio experiență politică și că se știau puține lucruri publice despre propriile sale opinii politice.

Graham Nordone a spus că numirea ei este „o adevărată onoare” și că va lucra pentru a finaliza o parte din munca importantă pe care a început-o fratele ei.

Mandatul regretatului senator se întinde până în ianuarie 2027, ceea ce înseamnă că Graham Nordone va ocupa funcția până atunci. Alegătorii vor decide cine va ocupa următorul mandat la alegerile intermediare pentru Congres din 3 noiembrie.

Lindsey Graham, un apropiat al președintelui american Donald Trump, a murit fulgerător sâmbătă seara, la vârsta de 71 de ani. Biroul său a declarat că a decedat din cauza complicațiilor legate de o boală vasculară.

Editor : Ș.R.

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