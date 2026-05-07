„Divorțul MAGA”. Cum dezbină conflictul lui Trump împotriva Iranului dreapta americană: „Are loc un adevărat război civil”

James Fishback, un tânăr republican care candidează la funcția de guvernator al statului Florida, era cândva unul dintre cei mai înfocați admiratori ai lui Donald Trump. Acum, el i-ar acorda președinției sale nota „C+ sau B-”. Liderul de la Casa Albă, a spus el pentru Financial Times, ignora problema „accesibilității financiare”; modul în care administrația sa a gestionat dosarele Epstein a fost „de-a dreptul lamentabil”; și a atacat Iranul, în ciuda faptului că în campania electorală promisese să „pună capăt războaielor din străinătate”.

„Definiția mea pentru «America First» este că, dacă nu aduce beneficii cetățenilor americani, nu este «America First»”, a spus el. Având în vedere că Iranul nu reprezintă o amenințare existențială pentru SUA, iar prețul benzinei a crescut cu peste 1 dolar pe galon de la începutul ostilităților, „este evident că acest război nu ne este în beneficiu”.

Fishback, un naționalist în vârstă de 31 de ani, întruchipează agitația care zguduie dreapta americană, pe măsură ce foști aliați ideologici se întorc unul împotriva celuilalt cu o ferocitate rezervată de obicei adversarilor lor democrați.

Războiul cu Iranul a fost factorul declanșator al valului de critici virulente care zguduie coaliția „Make America Great Again” a președintelui american. Rezultatul este că un ecosistem conservator, odată ferm aliat lui Trump, este acum sfâșiat de discordie, cu acuzații reciproce de trădare și apostazie.

„În acest moment, în Partidul Republican are loc un adevărat război civil”, a spus Fishback. „Unii spun că este o confruntare între mișcarea MAGA și America First”.

Trump încă deține controlul asupra partidului. Marți, la alegerile primare din Indiana, cinci din cei șase republicani care s-au opus cererii sale de a redesenarea limitelor circumscripțiilor electorale au fost învinși, în urma unei campanii bine finanțate de grupuri aliniate mișcării MAGA, menite să susțină candidații sprijiniți de președinte.

Însă unele dintre cele mai influente personalități media de dreapta din țară, precum Tucker Carlson – care a susținut candidatura lui Fishback la funcția de guvernator –, Megyn Kelly și Candace Owens s-au distanțat de Trump pe fondul conflictului cu Iranul. Aceștia consideră că este vorba de o încălcare a promisiunii sale de a se feri de noi războaie în Orientul Mijlociu și o dovadă a ceea ce ei percep ca fiind o influență nejustificată a Israelului asupra politicii externe a Statelor Unite.

„O coaliție generațională irosită pentru Israel”, a scris Joel Webbon, un podcaster naționalist creștin, pe X luna trecută.

Între timp, vocile pro-Israel din rândul influencerilor de dreapta — printre care se numără podcasterii Mark Levin, Ben Shapiro și Laura Loomer — au rămas extrem de loiale președintelui SUA, lăudând războiul ca fiind un răspuns la o amenințare la adresa securității Americii și la un susținător global al terorismului.

„Nimic nu a divizat mai mult coaliția MAGA decât acest război provocat cu Iranul”, a declarat Curt Mills, directorul executiv al revistei The American Conservative.

Disensiunile apar în contextul în care popularitatea lui Trump a atins cel mai scăzut nivel din al doilea mandat al său, pe fondul unor semne tot mai clare că acesta îi pierde pe noii alegători care l-au susținut în 2024 — tineri, hispanici, afro-americani și independenți. Acest lucru ar putea avea consecințe majore asupra alegerilor intermediare din noiembrie, Partidul Republican fiind afectat de nepopularitatea lui Trump, în timp ce democrații se pregătesc să obțină câștiguri substanțiale.

Amploarea dezamăgirii lui Carlson, în special, a provocat un val de șoc în rândul dreptei online. Într-un episod recent al podcastului său, el și-a cerut scuze public pentru sprijinul acordat lui Trump în campania electorală din 2024. „Vreau să spun că îmi pare rău că am indus oamenii în eroare”, i-a spus el fratelui său Buckley, fost redactor de discursuri al lui Trump.

Loomer l-a acuzat apoi pe Carlson că ar fi „bolnav mintal”, un „stângist woke” și o „amenințare la adresa securității naționale”. Levin l-a numit „trădător”, afirmând că el și alți sceptici ai războiului — precum Kelly, fostul strateg-șef al lui Trump, Steve Bannon, și Alex Jones, fondatorul site-ului de extremă dreapta Infowars — erau „consumați” de ura față de evrei și ofereau „ajutor și alinare inamicului”.

Unii dintre susținătorii războiului îi acuză pe adversarii lor de agitație „antiamericană”.

„Locuitorii «dreptului retardat» din Podcastistan au declanșat o revoltă anti-MAGA — de fapt, antiamericană”, a scris Josh Hammer, o voce proeminentă a dreptei naționaliste, pe X în luna martie. Aceștia ar trebui „să se întoarcă în gaura din care au ieșit”.

Scott Greer, un cunoscut podcaster și autor conservator, a afirmat că dreapta asistă la un „divorț Maga”: „Cu siguranță, jumătate din comunitatea de dreapta de pe internet este extrem de ostilă față de președinte”, a spus el, adăugând că jurnaliștii și comentatorii de dreapta își adaptează mesajele în consecință, adoptând un ton mai sceptic.

„Dacă vrei să devii influencer, e mai bine să fii anti-Trump, pentru că publicul tău este deja, în mare parte, ostil [față de el]”, a spus Greer.

Campania lui Fishback pentru a-l succeda pe guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a beneficiat de această schimbare de atitudine împotriva lui Trump. Deși eforturile sale de a ocupa funcția supremă din Tallahassee sunt considerate de mulți ca fiind o încercare cu șanse reduse, evenimentele sale de campanie atrag mulțimi entuziaste.

Printre spectatorii săi se numără adesea tineri care poartă șepci de baseball cu inscripția „America First”, asociate cu influencerul de extremă dreapta Nick Fuentes, care a criticat vehement influența evreilor — și a israelienilor — asupra societății americane, precum și mișcarea sa „groyper”.

Criticile virulente ale lui Fishback la adresa Israelului — precum și atacurile sale la adresa războiului americano-israelian împotriva Iranului — reprezintă unele dintre trăsăturile definitorii ale campaniei sale. În cadrul unui discurs ținut luna trecută în fața studenților de la Universitatea Centrală din Florida, din Orlando, el a promis că va pune capăt tuturor formelor de ajutor acordate Israelului.

„Este greșit și este imoral să te uiți în ochii unei familii și să-i spui că nu sunt bani pentru ea, dar că există 5 miliarde de dolari pentru a fi dați Israelului ca să comită un genocid”, a spus el, în aplauzele puternice ale publicului.

De asemenea, el s-a angajat să vândă obligațiunile israeliene deținute de statul Florida și să folosească banii obținuți pentru a crea un program menit să ajute cuplurile căsătorite să achite avansul pentru achiziționarea unei locuințe.

Poziția anti-Israel a fost bine primită de publicul său. „Înțeleg că Israelul este un aliat”, a spus Emma Houston, elevă în ultimul an de liceu. „Dar nu ar trebui să le trimitem miliarde de dolari când și noi ne confruntăm cu dificultăți”.

Benito Valero, care studiază științele biomedicale la UCF, a declarat că îi place critica adusă de Fishback la adresa politicienilor care primesc fonduri de la Comitetul American pentru Afaceri Publice din Israel (AIPAC), principalul grup de lobby pro-Israel din Statele Unite. „Sunt manipulați”, a spus el. „Nu cred că este moral ca politica să fie influențată de state străine precum Israelul”.

Sentimentele anti-Israel nu sunt ceva neobișnuit în mediul online de dreapta, mai ales de la începutul războiului. Însă criticii susțin că această campanie a lui Fishback, construită pe un flux constant de videoclipuri TikTok și Reels pe Instagram, a deviat uneori spre antisemitism și rasism.

El s-a angajat, de exemplu, să elimine „goyslop”-ul din cantinele școlare, făcând referire la un stereotip de extremă dreaptă potrivit căruia companiile evreiești produc în mod deliberat mâncare nesănătoasă pentru a menține non-evreii nesănătoși. Întrebat de ce a folosit această expresie, el a declarat pentru CNN: „Pentru că e amuzant. Mai lasă-mă în pace”.

Fishback l-a luat în vizor pe favoritul din cursa pentru primarele republicane, parlamentarul afro-american Byron Donalds, numindu-l „AIPAC Shakur”, un „bufon subuman al AIPAC”, „By-rone” și un „sclav” al donatorilor. De asemenea, l-a acuzat pe rivalul său că dorește să transforme Florida într-un „ghetou de tip Section 8” — o referire la un program de locuințe sociale destinat persoanelor cu venituri mici.

Donalds a ripostat, numindu-l pe Fishback un impostor. „Nu ești rasist. Nu ești un groyper. Nu ești antisemit. Ești exact ceea ce urăsc oamenii la politică — o farsă de doi bani”, a scris el pe X în februarie.

Cu toate acestea, observatorii de lungă durată ai scenei politice din Florida afirmă că ascensiunea lui Fishback demonstrează modul în care rasismul și antisemitismul, adesea sub masca unui antisionism înverșunat, încep să-și facă loc în anumite segmente ale Partidului Republican.

Gabe Groisman, un consultant republican din Florida, a afirmat că extremismul se răspândește în „lumea think-tank-urilor și în mediul online, în special acolo unde se regăsesc republicanii cu vârsta sub 30 de ani”.

„Fishback e un necunoscut și nu va ajunge nicăieri în această campanie, dar mulțimile care îl înconjoară sunt un semn al unei probleme tot mai grave în societatea noastră — și nu o putem ignora”, a adăugat Groisman.

Între timp, în Orlando, Fishback a recunoscut că adversarii săi îl consideră un extremist. Totuși, el a afirmat că nu are nicio problemă cu această etichetă.

„Sunt un extremist pentru establishmentul politic, dar... nu și pentru americanul de rând... care s-a săturat atât de democrați, cât și de republicani”.

