Live TV

„Divorțul MAGA”. Cum dezbină conflictul lui Trump împotriva Iranului dreapta americană: „Are loc un adevărat război civil”

Data publicării:
Washington,-,Feb,28,2025:,President,Donald,Trump,Speaks,To
Donald Trump și MAGA. Foto: Shutterstock

James Fishback, un tânăr republican care candidează la funcția de guvernator al statului Florida, era cândva unul dintre cei mai înfocați admiratori ai lui Donald Trump. Acum, el i-ar acorda președinției sale nota „C+ sau B-”.  Liderul de la Casa Albă, a spus el pentru Financial Times, ignora problema „accesibilității financiare”; modul în care administrația sa a gestionat dosarele Epstein a fost „de-a dreptul lamentabil”; și a atacat Iranul, în ciuda faptului că în campania electorală promisese să „pună capăt războaielor din străinătate”.

„Definiția mea pentru «America First» este că, dacă nu aduce beneficii cetățenilor americani, nu este «America First»”, a spus el. Având în vedere că Iranul nu reprezintă o amenințare existențială pentru SUA, iar prețul benzinei a crescut cu peste 1 dolar pe galon de la începutul ostilităților, „este evident că acest război nu ne este în beneficiu”. 

Fishback, un naționalist în vârstă de 31 de ani, întruchipează agitația care zguduie dreapta americană, pe măsură ce foști aliați ideologici se întorc unul împotriva celuilalt cu o ferocitate rezervată de obicei adversarilor lor democrați.

Războiul cu Iranul a fost factorul declanșator al valului de critici virulente care zguduie coaliția „Make America Great Again” a președintelui american. Rezultatul este că un ecosistem conservator, odată ferm aliat lui Trump, este acum sfâșiat de discordie, cu acuzații reciproce de trădare și apostazie.

„În acest moment, în Partidul Republican are loc un adevărat război civil”, a spus Fishback. „Unii spun că este o confruntare între mișcarea MAGA și America First”.

Trump încă deține controlul asupra partidului. Marți, la alegerile primare din Indiana, cinci din cei șase republicani care s-au opus cererii sale de a redesenarea limitelor circumscripțiilor electorale au fost învinși, în urma unei campanii bine finanțate de grupuri aliniate mișcării MAGA, menite să susțină candidații sprijiniți de președinte.

Însă unele dintre cele mai influente personalități media de dreapta din țară, precum Tucker Carlson – care a susținut candidatura lui Fishback la funcția de guvernator –, Megyn Kelly și Candace Owens s-au distanțat de Trump pe fondul conflictului cu Iranul. Aceștia consideră că este vorba de o încălcare a promisiunii sale de a se feri de noi războaie în Orientul Mijlociu și o dovadă a ceea ce ei percep ca fiind o influență nejustificată a Israelului asupra politicii externe a Statelor Unite. 

„O coaliție generațională irosită pentru Israel”, a scris Joel Webbon, un podcaster naționalist creștin, pe X luna trecută.

Între timp, vocile pro-Israel din rândul influencerilor de dreapta — printre care se numără podcasterii Mark Levin, Ben Shapiro și Laura Loomer — au rămas extrem de loiale președintelui SUA, lăudând războiul ca fiind un răspuns la o amenințare la adresa securității Americii și la un susținător global al terorismului.

„Nimic nu a divizat mai mult coaliția MAGA decât acest război provocat cu Iranul”, a declarat Curt Mills, directorul executiv al revistei The American Conservative.

Disensiunile apar în contextul în care popularitatea lui Trump a atins cel mai scăzut nivel din al doilea mandat al său, pe fondul unor semne tot mai clare că acesta îi pierde pe noii alegători care l-au susținut în 2024 — tineri, hispanici, afro-americani și independenți. Acest lucru ar putea avea consecințe majore asupra alegerilor intermediare din noiembrie, Partidul Republican fiind afectat de nepopularitatea lui Trump, în timp ce democrații se pregătesc să obțină câștiguri substanțiale.

Amploarea dezamăgirii lui Carlson, în special, a provocat un val de șoc în rândul dreptei online. Într-un episod recent al podcastului său, el și-a cerut scuze public pentru sprijinul acordat lui Trump în campania electorală din 2024. „Vreau să spun că îmi pare rău că am indus oamenii în eroare”, i-a spus el fratelui său Buckley, fost redactor de discursuri al lui Trump.

Loomer l-a acuzat apoi pe Carlson că ar fi „bolnav mintal”, un „stângist woke” și o „amenințare la adresa securității naționale”. Levin l-a numit „trădător”, afirmând că el și alți sceptici ai războiului — precum Kelly, fostul strateg-șef al lui Trump, Steve Bannon, și Alex Jones, fondatorul site-ului de extremă dreapta Infowars — erau „consumați” de ura față de evrei și ofereau „ajutor și alinare inamicului”.

Unii dintre susținătorii războiului îi acuză pe adversarii lor de agitație „antiamericană”.

„Locuitorii «dreptului retardat» din Podcastistan au declanșat o revoltă anti-MAGA — de fapt, antiamericană”, a scris Josh Hammer, o voce proeminentă a dreptei naționaliste, pe X în luna martie. Aceștia ar trebui „să se întoarcă în gaura din care au ieșit”.

Scott Greer, un cunoscut podcaster și autor conservator, a afirmat că dreapta asistă la un „divorț Maga”: „Cu siguranță, jumătate din comunitatea de dreapta de pe internet este extrem de ostilă față de președinte”, a spus el, adăugând că jurnaliștii și comentatorii de dreapta își adaptează mesajele în consecință, adoptând un ton mai sceptic.

„Dacă vrei să devii influencer, e mai bine să fii anti-Trump, pentru că publicul tău este deja, în mare parte, ostil [față de el]”, a spus Greer.

Campania lui Fishback pentru a-l succeda pe guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a beneficiat de această schimbare de atitudine împotriva lui Trump. Deși eforturile sale de a ocupa funcția supremă din Tallahassee sunt considerate de mulți ca fiind o încercare cu șanse reduse, evenimentele sale de campanie atrag mulțimi entuziaste.

Printre spectatorii săi se numără adesea tineri care poartă șepci de baseball cu inscripția „America First”, asociate cu influencerul de extremă dreapta Nick Fuentes, care a criticat vehement influența evreilor — și a israelienilor — asupra societății americane, precum și mișcarea sa „groyper”.

Criticile virulente ale lui Fishback la adresa Israelului — precum și atacurile sale la adresa războiului americano-israelian împotriva Iranului — reprezintă unele dintre trăsăturile definitorii ale campaniei sale. În cadrul unui discurs ținut luna trecută în fața studenților de la Universitatea Centrală din Florida, din Orlando, el a promis că va pune capăt tuturor formelor de ajutor acordate Israelului.

„Este greșit și este imoral să te uiți în ochii unei familii și să-i spui că nu sunt bani pentru ea, dar că există 5 miliarde de dolari pentru a fi dați Israelului ca să comită un genocid”, a spus el, în aplauzele puternice ale publicului.

De asemenea, el s-a angajat să vândă obligațiunile israeliene deținute de statul Florida și să folosească banii obținuți pentru a crea un program menit să ajute cuplurile căsătorite să achite avansul pentru achiziționarea unei locuințe.

Poziția anti-Israel a fost bine primită de publicul său. „Înțeleg că Israelul este un aliat”, a spus Emma Houston, elevă în ultimul an de liceu. „Dar nu ar trebui să le trimitem miliarde de dolari când și noi ne confruntăm cu dificultăți”.

Benito Valero, care studiază științele biomedicale la UCF, a declarat că îi place critica adusă de Fishback la adresa politicienilor care primesc fonduri de la Comitetul American pentru Afaceri Publice din Israel (AIPAC), principalul grup de lobby pro-Israel din Statele Unite. „Sunt manipulați”, a spus el. „Nu cred că este moral ca politica să fie influențată de state străine precum Israelul”.

Sentimentele anti-Israel nu sunt ceva neobișnuit în mediul online de dreapta, mai ales de la începutul războiului. Însă criticii susțin că această campanie a lui Fishback, construită pe un flux constant de videoclipuri TikTok și Reels pe Instagram, a deviat uneori spre antisemitism și rasism.

El s-a angajat, de exemplu, să elimine „goyslop”-ul din cantinele școlare, făcând referire la un stereotip de extremă dreaptă potrivit căruia companiile evreiești produc în mod deliberat mâncare nesănătoasă pentru a menține non-evreii nesănătoși. Întrebat de ce a folosit această expresie, el a declarat pentru CNN: „Pentru că e amuzant. Mai lasă-mă în pace”.

Fishback l-a luat în vizor pe favoritul din cursa pentru primarele republicane, parlamentarul afro-american Byron Donalds, numindu-l „AIPAC Shakur”, un „bufon subuman al AIPAC”, „By-rone” și un „sclav” al donatorilor. De asemenea, l-a acuzat pe rivalul său că dorește să transforme Florida într-un „ghetou de tip Section 8” — o referire la un program de locuințe sociale destinat persoanelor cu venituri mici.

Donalds a ripostat, numindu-l pe Fishback un impostor. „Nu ești rasist. Nu ești un groyper. Nu ești antisemit. Ești exact ceea ce urăsc oamenii la politică — o farsă de doi bani”, a scris el pe X în februarie.

Cu toate acestea, observatorii de lungă durată ai scenei politice din Florida afirmă că ascensiunea lui Fishback demonstrează modul în care rasismul și antisemitismul, adesea sub masca unui antisionism înverșunat, încep să-și facă loc în anumite segmente ale Partidului Republican.

Gabe Groisman, un consultant republican din Florida, a afirmat că extremismul se răspândește în „lumea think-tank-urilor și în mediul online, în special acolo unde se regăsesc republicanii cu vârsta sub 30 de ani”.

„Fishback e un necunoscut și nu va ajunge nicăieri în această campanie, dar mulțimile care îl înconjoară sunt un semn al unei probleme tot mai grave în societatea noastră — și nu o putem ignora”, a adăugat Groisman.

Între timp, în Orlando, Fishback a recunoscut că adversarii săi îl consideră un extremist. Totuși, el a afirmat că nu are nicio problemă cu această etichetă.

„Sunt un extremist pentru establishmentul politic, dar... nu și pentru americanul de rând... care s-a săturat atât de democrați, cât și de republicani”.

Citește și:

Iranul face un anunț privind Strâmtoarea Ormuz, după ce SUA au suspendat „Proiectul Libertate”

Trump vrea să forțeze Iranul la un acord și amenință cu „cele mai intense bombardamente de până acum”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
1
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Nicușor Dan.
2
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Dominic Fritz.
5
Fritz anunță că a fost mandatat să discute cu Bolojan pentru o alianță politică. USR nu...
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Digi Sport
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Secretary Marco Rubio meets with Pope Leo XIV in Vatican City, the Holy See, May 18, 2025. ( Simone Risoluti/Vatican Media)
Papa Leon, față în față cu Marco Rubio, după atacurile repetate ale lui Trump asupra suveranului pontif
Washington, United States. 03rd Mar, 2026. U.S. President Donald Trump during a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House on March 3, 2026 in Washington, DC Trump is meeting with the German Chancellor ju
Negocierile comerciale dintre UE și SUA au eșuat. Trump amenință Europa cu tarife uriașe: „Statele Unite se vor retrage”
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
„Un incubator al amenințărilor teroriste”. Europa, în vizorul administrației Trump într-o nouă strategie. „Trebuie să acționeze acum”
Donald Trump Friedrich Merz
De ce Donald Trump reduce efectivele militare americane din Europa și de ce acest lucru nu a provocat panică în capitalele UE
Strâmtoarea Ormuz
Iranul face un anunț privind Strâmtoarea Ormuz, după ce SUA au suspendat „Proiectul Libertate”
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier...
nicusor si maia
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru...
crop dan suciu -Mediafax Foto
Euro scade ușor după recordurile din ultimele zile. Dan Suciu...
Ultimele știri
Aderarea României la OCDE, „cel mai important obiectiv de țară”. Mircea Abrudean: „Nu este negociabil şi este transpartinic”
Virusul de pe nava de croazieră Hondius a ajuns în Europa. O femeie internată la Amsterdam, suspectată de infecţie
Conflict în instanță între Salvamont România și Crucea Roșie. Ce a provocat disputa între serviciile de ajutor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Ion Țiriac, propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Ce ar face dacă ar avea „cu 50...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: 3 milioane de euro în cont!
Adevărul
Putin ar putea provoca o escaladare a războiului din Ucraina înainte de 9 mai pentru a justifica mobilizarea...
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Un star de reality show a murit într-un accident stupid, într-o vilă din Spania, la o petrecere: "Pereții...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
Pro FM
Claudia Iosif, adevăratul motiv pentru care nu s-a căsătorit cu Dorian Popa. Babs a răbufnit după nunta...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
De ce refuză românii casele self-scan: „Daca scanezi ceva greșit ești pasibil de acuze de furt”
Newsweek
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
Digi FM
Cât costă cele mai scumpe cireșe din lume. Au formă de inimă și sunt considerate simbol al luxului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au ales din nou Grecia. Cum au fost surprinși cei doi în Mykonos