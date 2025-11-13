Live TV

Statele Unite au oprit producţia unei monede a cărei producție costă de patru ori mai mult decât valoare ei

Data publicării:
monede si bancnote dolari sua
Foto: Profimedia
Din articol
Câți cenți se află în circulație

Statele Unite au bătut miercuri pentru ultima oară o monedă de un cent, a cărei producţie costă mai mult decât valoarea sa nominală. Serviciul Monetăriei a anunţat într-un comunicat că nu vor mai fi puse în circulaţie monede noi de un cent, punând astfel capăt unei producţii vechi de 232 de ani.

„Moneda de un cent a jucat mult timp un rol important în viaţa de zi cu zi a americanilor, de la începuturile sistemului economic şi până în prezent. Cu toate acestea, factorii economici şi industriali, combinaţi cu evoluţia comportamentului consumatorilor, au făcut ca producţia acesteia să devină neviabilă”, a subliniat administraţia americană, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„În ultimul deceniu, costul de producţie al fiecărui penny (moneda de un cent) a crescut de la 1,42 cenţi la 3,69 cenţi per penny”, a precizat Monetăria.

Câți cenți se află în circulație

„Se estimează că există 300 de miliarde de penny în circulaţie, ceea ce depăşeşte cu mult cantitatea necesară pentru tranzacţii”, potrivit comunicatului.

Preşedintele american Donald Trump a cerut în februarie să se oprească producţia acestei monede, pentru a reduce cheltuielile publice.

„Să eliminăm risipa din bugetul marii noastre naţiuni, chiar dacă este vorba de cent cu cent”, a declarat el.

Monetăria precizează că intenţionează să bată monede de un cent în viitor, dar numai ca monede de colecţie.

Şi alte ţări au renunţat deja la producţia monedelor de un cent, cum ar fi vecina Canada în 2012, tot din motive de costuri şi de uzanţă.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
2
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
4
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
5
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Digi Sport
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump
Trump e frustrat că nu a reușit să pună capăt războiului dintre Rusia...
Dronă
Ucraina produce mai multe drone decât toate țările NATO la un loc...
alexandru munteanu (1)
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, sosește în România, în prima...
Registrul Unic al Transparenţei Intereselor
Guvernul a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, după...
Ultimele știri
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România. „Nu ne plac”
Mark 1, racheta europeană cât o baghetă, concepută pentru a distruge dronele ruseşti
Sfântul Ioan Gură de Aur 2025, sărbătorit pe 13 noiembrie. Cum explică preotul superstiția celor 13 zile de ghinion
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Aurora boreală SUA
Aurora boreală vizibilă în SUA, din New York până în Texas, pe fondul unei furtuni geomagnetice care a luminat cerul
Jack Schlossberg
Nepotul lui JFK şi-a anunţat candidatura pentru un loc în Congres cu un discurs anti-Trump
Nicușor Dan. Donald Trump.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a lăudat România și a spus că românii „sunt un popor grozav”
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Iranul susține că a destructurat o reţea de spionaj condusă de SUA şi Israel
roboți de luptă, roboți umanoizi și drone construite în China
Noul Război Rece care va schimba lumea: Ce este strategia „roiurile înving titanul”, cu care China vrea să câștige cursa AI contra SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai +...
Fanatik.ro
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi ar fi putut rămâne la Universitatea Craiova! Scenariul dezvăluit din interior: ”S-a grăbit”
Adevărul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru...
Playtech
Benzina premium, între mit și realitate – la ce ajută carburantul mai scump, cât a ajuns diferența de preț
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Un pilot fără calificare a zburat luni de zile cu pasageri prin Europa după ce și-a falsificat certificatele
Newsweek
Ungaria elimină vârsta de pensionare. Când poți ieși la pensie în România, în funcție de anul nașterii?
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...