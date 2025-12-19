Statele Unite au suspendat Loteria vizelor: Suspectul atacului armat de la Brown a fost un beneficiar al acestui programului

Ministrul american pentru securitate internă, Kristi Noem, a ordonat vineri „suspendarea” imediată a eliberării de „Diversity Imigrant Visa” (DVI) prin tragere la sorţi, aşa-numita loterie a vizelor, un program de care suspectul de atacul armat la universitatea Brown a beneficiat, relatează AFP.

„Claudio Manuel Neves Valente, autor al atacului armat de la universitatea Brown, a intrat în SUA în 2017 datorită programului DVI şi a obţinut o carte verde. Acest individ nu ar fi trebuit niciodată să primească permisiunea de a intra în ţara noastră”, a postat ministrul american pe X.

„Am ordonat imediat USCIS (serviciile americane pentru cetăţenie şi imigraţie) să suspende programul DVI pentru a evita ca alţi americani să fie victime ale acestui program dezastruos”, a precizat Kristi Noem.

Atacul de la Brown

Bărbatul suspectat că a ucis doi studenţi la universitatea americană Brown şi un profesor de la MIT, Claudio Neves Valente, un cetăţean portughez de 48 de ani, a fost găsit mort, a anunţat joi seară poliţia din Providence, oraşul din nord-estul SUA unde se află prestigioasa instituţie.

Loteria vizelor

Sistemul de loterie a vizelor a fost instituit în 1990 şi permite eliberarea de cărţi de rezidenţi în SUA pentru circa 50.000 de persoane în fiecare an, cu condiţia ca ele să îndeplinească criteriile de eligibilitate cerute, în special ca ele să deţină o diplomă de studii secundare şi să aibă experienţă profesională. Pentru eliberarea vizei se susţin un examen şi de interviu.

În fiecare an, zeci de milioane de persoane îşi încearcă norocul în această loterie specială, notează AFP.

Editor : Sebastian Eduard