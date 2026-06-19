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Statele Unite și Ucraina au început să discute un acord privind încetarea războiului în două etape (The Economist)

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Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Donald Trump, alături de Volodimir Zelenski. Foto: Reuters
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Propunerea privind o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina ar putea include un plan etapizat – posibil similar cu cel pe care Donald Trump tocmai l-a convenit cu Iranul. Eșecurile armatei ruse și succesele Ucrainei în lansarea de atacuri cu drone asupra acesteia, asupra căilor sale de aprovizionare și asupra obiectivelor din Rusia însăși au început să schimbe atitudinea lui Trump față de evoluția conflictului ruso-ucrainean, scrie The Economist.

Reprezentanții Kievului și ai echipei sale poartă în prezent consultări zilnice cu privire la modul în care Rusia poate fi convinsă să se așeze la masa negocierilor.

Una dintre ideile discutate de aceștia este încheierea războiului în două etape. Mai întâi se prevede încetarea ostilităților de-a lungul actualei linii de front, pe o distanță de 50-70 km în adâncime de aceasta, în fiecare direcție. Apoi – un acord mai amplu.

Potrivit publicației The Economist, au fost reluate negocierile neoficiale cu Moscova. Un înalt oficial ucrainean a declarat însă publicației că Rusia nu va întreprinde probabil nicio acțiune până în octombrie, când ar putea dori să-l susțină pe Trump înaintea alegerilor intermediare pentru Congres — „și să obțină ceva în schimb”. Dar, cel mai probabil, potrivit acestuia, Kremlinul va trage de timp până în primăvara viitoare, mizând pe faptul că o nouă campanie masivă de iarnă cu rachete și drone împotriva orașelor și infrastructurii energetice a Ucrainei ar putea forța aceasta să facă concesii.

La Moscova se insistă în continuare că sunt pregătiți pentru negocieri doar „în spiritul Anchorage”, făcând referire la faptul că, la întâlnirea din august 2025 din Alaska, Vladimir Putin ar fi convenit cu Trump asupra cedării întregului Donbas către Rusia și asupra recunoașterii, de jure sau de facto, a controlului acesteia asupra Crimeei și a teritoriilor ocupate din regiunile Herson și Zaporijia.

Însă starea de spirit se schimbă la Casa Albă, al cărei șef a declarat anul trecut că Vladimir Zelenski „nu are cărți” în mână pentru a continua războiul. La Washington încep să prindă rădăcini două puncte de vedere ucrainene, scrie The Economist citând surse din interior – că Rusia nu poate fi de încredere și că Ucraina este învingătoarea, nu învinsă.

O confirmare a acestui lucru a fost atacul ucrainean reușit asupra rafinăriei din Kapotna, lângă Moscova, în dimineața zilei de 18 iunie, când la Evian, în Franța, se încheia summitul liderilor „G7”.

Imaginile cu coloane uriașe de fum deasupra Moscovei s-au răspândit în mass-media internațională și pe rețelele sociale (cu excepția televiziunii de stat ruse). Iar Zelenski a declarat: „Dacă Ucraina va arde, va arde și Moscova voastră. De aceea subliniem încă o dată că este timpul să punem capăt agresiunii, este timpul să punem capăt acestui război”.

Încă din luna mai, Dan Driscoll, responsabilul din cadrul Pentagonului pentru armata SUA, a declarat că sistemul tactic de comandă pe câmpul de luptă al Forțelor Armate ale Ucrainei este în prezent mai performant decât cel al forțelor armate americane. Ulterior, șeful său, ministrul apărării Pete Hegset, a recunoscut că SUA „au învățat foarte multe” datorită operațiunilor ucrainene care au folosit drone.

După cum au arătat întâlnirile de la summitul G7, Europa și SUA au ajuns la un consens că poziția Ucrainei în războiul împotriva Rusiei se consolidează, au declarat pentru Bloomberg reprezentanții țărilor G7. Potrivit unuia dintre aceștia, s-a conturat o opinie comună conform căreia Rusia nu va putea obține victoria pe câmpul de luptă. Acest lucru indică o schimbare semnificativă a poziției lui Trump față de modul în care evalua perspectivele conflictului după întâlnirea cu Putin de la Anchorage.

Aceste schimbări sunt confirmate și de surse apropiate de Casa Albă, citate de The Economist. Iar un fost oficial ucrainean a declarat publicației:

Trump a avut o experiență neplăcută cu Iranul și acum înțelege că, fără a exercita presiune asupra lui Putin, nu va obține ceea ce dorește.

Editor : A.R.

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