Strategia Partidului Republican din SUA pentru alegerile de la jumătatea mandatului: „Trebuie să-i urască pe democrați mai mult”

Republicanii recunosc că perspectivele partidului pentru alegerile de la jumătatea mandatului sunt sumbre. Totuși, ei se agăță de două lucruri: teama și aversiunea alegătorilor față de democrați, relatează Axios.

„Vor fi alegeri marcate de ură”, a declarat pentru Axios un republican afiliat echipei politice a președintelui Donald Trump. „Alegătorii trebuie să-i urască pe democrați mai mult decât ne urăsc pe noi. Și avem material cu care să lucrăm”.

În rândul Partidului Republican există o frustrare generalizată față de faptul că Trump a agravat situația deja dificilă a alegerilor de la jumătatea mandatului, neacordând o atenție deosebită problemelor economice — în special reducerilor fiscale obținute de republicani — și lansând în același timp războiul cu Iranul, care a dus la creșterea prețurilor la benzină și a alimentat inflația.

Discursul ținut de Trump joi seara, în prime-time, cu privire la presupusa campanie de influențare a Chinei îndreptată împotriva alegătorilor americani în urmă cu șase ani, nu a reușit să atenueze aceste îngrijorări.

„Încă nu înțeleg cum am putea câștiga alegerile de la jumătatea mandatului vorbind despre ce s-a întâmplat în 2020”, a declarat senatorul John Cornyn (republican din Texas) pentru Axios.

Trump spera ca discursul său să exercite presiune asupra Congresului pentru a adopta controversata sa lege SAVE America și să-și mobilizeze electoratul de bază să se prezinte la urne. Însă analiștii de sondaje din cadrul Partidului Republican și experții electorali din afara Casei Albe afirmă că aceste eforturi nu sunt luate în seamă.

„Am analizat această chestiune și nu este o strategie câștigătoare”, a declarat un specialist republican în sondaje care lucrează la mai multe campanii electorale la nivel național. „Cercetările noastre arată că oamenii vor ca președintele să le îmbunătățească viața și nu cred că a reușit să facă acest lucru”.

Datele sondajului indică acum că democrații ar putea obține o majoritate de șapte locuri în Camera Reprezentanților, unde republicanii dețin în prezent un avantaj de șase locuri. Rata de aprobare netă a lui Trump este negativă cu 10 puncte.

Un sondaj realizat de Washington Post și Ipsos, publicat joi, a arătat că rata de aprobare netă a lui Trump era și mai scăzută în rândul alegătorilor înregistrați: -19%.

Nici democrații nu se bucură de un nivel ridicat de popularitate. Iar republicanii intenționează să profite de revolta progresistă din rândul democraților, asemănătoare mișcării Tea Party, pentru a prezenta întregul partid ca pe un grup de radicali cărora nu li se poate încredința guvernarea.

„Alegătorii indeciși au o teamă persistentă că democrații vor merge pur și simplu prea mult spre stânga”, a declarat un al doilea specialist în sondaje din cadrul Partidului Republican, care are o serie de clienți în toată țara. „Așa că putem susține că, da, noi suntem groaznici. Dar ei sunt și mai răi”.

„Președintele trebuie să înceapă să vorbească despre lucrurile care îi interesează cu adevărat pe oameni — cum ar fi reducerile de impozite — și nu despre toate celelalte chestiuni. Dar știm că pur și simplu nu o va face”, a mai adăugat cel de-al doilea specialist.

Conform unui sondaj realizat de Pew Research Center, ambele partide politice se bucură de un nivel similar (scăzut) de popularitate în rândul alegătorilor. O majoritate a alegătorilor îl consideră în mod constant pe Trump ca fiind necinstit (chiar și în statele republicane, inclusiv Texas).

Iar republicanii care mizează pe faptul că alegătorii îi urăsc pe democrații liberali mai mult decât pe ei ar putea să ia în considerare următorul aspect: un sondaj CNBC publicat vineri a arătat că, în prezent, alegătorii sunt mai susceptibili să fie descurajați de un candidat MAGA decât de un socialist democratic.

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Editor : A.M.G.