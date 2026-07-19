Live TV

Strategia Partidului Republican din SUA pentru alegerile de la jumătatea mandatului: „Trebuie să-i urască pe democrați mai mult”

Data publicării:
Alegeri SUA
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Republicanii recunosc că perspectivele partidului pentru alegerile de la jumătatea mandatului sunt sumbre. Totuși, ei se agăță de două lucruri: teama și aversiunea alegătorilor față de democrați, relatează Axios.

„Vor fi alegeri marcate de ură”, a declarat pentru Axios un republican afiliat echipei politice a președintelui Donald Trump. „Alegătorii trebuie să-i urască pe democrați mai mult decât ne urăsc pe noi. Și avem material cu care să lucrăm”.

În rândul Partidului Republican există o frustrare generalizată față de faptul că Trump a agravat situația deja dificilă a alegerilor de la jumătatea mandatului, neacordând o atenție deosebită problemelor economice — în special reducerilor fiscale obținute de republicani — și lansând în același timp războiul cu Iranul, care a dus la creșterea prețurilor la benzină și a alimentat inflația.

Discursul ținut de Trump joi seara, în prime-time, cu privire la presupusa campanie de influențare a Chinei îndreptată împotriva alegătorilor americani în urmă cu șase ani, nu a reușit să atenueze aceste îngrijorări.

„Încă nu înțeleg cum am putea câștiga alegerile de la jumătatea mandatului vorbind despre ce s-a întâmplat în 2020”, a declarat senatorul John Cornyn (republican din Texas) pentru Axios.

Trump spera ca discursul său să exercite presiune asupra Congresului pentru a adopta controversata sa lege SAVE America și să-și mobilizeze electoratul de bază să se prezinte la urne. Însă analiștii de sondaje din cadrul Partidului Republican și experții electorali din afara Casei Albe afirmă că aceste eforturi nu sunt luate în seamă.

„Am analizat această chestiune și nu este o strategie câștigătoare”, a declarat un specialist republican în sondaje care lucrează la mai multe campanii electorale la nivel național. „Cercetările noastre arată că oamenii vor ca președintele să le îmbunătățească viața și nu cred că a reușit să facă acest lucru”.

Datele sondajului indică acum că democrații ar putea obține o majoritate de șapte locuri în Camera Reprezentanților, unde republicanii dețin în prezent un avantaj de șase locuri.  Rata de aprobare netă a lui Trump este negativă cu 10 puncte.

Un sondaj realizat de Washington Post și Ipsos, publicat joi, a arătat că rata de aprobare netă a lui Trump era și mai scăzută în rândul alegătorilor înregistrați: -19%.

Nici democrații nu se bucură de un nivel ridicat de popularitate. Iar republicanii intenționează să profite de revolta progresistă din rândul democraților, asemănătoare mișcării Tea Party, pentru a prezenta întregul partid ca pe un grup de radicali cărora nu li se poate încredința guvernarea.

„Alegătorii indeciși au o teamă persistentă că democrații vor merge pur și simplu prea mult spre stânga”, a declarat un al doilea specialist în sondaje din cadrul Partidului Republican, care are o serie de clienți în toată țara. „Așa că putem susține că, da, noi suntem groaznici. Dar ei sunt și mai răi”.

„Președintele trebuie să înceapă să vorbească despre lucrurile care îi interesează cu adevărat pe oameni — cum ar fi reducerile de impozite — și nu despre toate celelalte chestiuni. Dar știm că pur și simplu nu o va face”, a mai adăugat cel de-al doilea specialist.

Conform unui sondaj realizat de Pew Research Center, ambele partide politice se bucură de un nivel similar (scăzut) de popularitate în rândul alegătorilor. O majoritate a alegătorilor îl consideră în mod constant pe Trump ca fiind necinstit (chiar și în statele republicane, inclusiv Texas).

Iar republicanii care mizează pe faptul că alegătorii îi urăsc pe democrații liberali mai mult decât pe ei ar putea să ia în considerare următorul aspect: un sondaj CNBC publicat vineri a arătat că, în prezent, alegătorii sunt mai susceptibili să fie descurajați de un candidat MAGA decât de un socialist democratic.

Citește și: 

Trump i-a demis pe ultimii membri ai Comisiei pentru Asistență Electorală din SUA. Îngrijorări cu privire la corectitudinea alegerilor

Trump insistă să schimbe regulile alegerilor legislative de la jumătatea mandatului (WP)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
2
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace cu SUA...
Ramzan Kadirov pe un tanc
3
Ramzan Kadîrov spune că Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva...
US President Trump to deliver address to nation
4
Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea terenului pentru...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 16 FEB 2024
5
Reacția lui Bogdan Ivan după anunțul lui Ilie Bolojan privind contoarele inteligente și...
I-au reziliat contractul! Răsturnare de situație la negocierile cu Jurgen Klopp
Digi Sport
I-au reziliat contractul! Răsturnare de situație la negocierile cu Jurgen Klopp
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Trump vrea ca Iranul să fie inclus în proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei: „Asta voia să facă Lindsey”
Joseph Aoun
Președintele Libanului îi cere ajutor lui Trump pentru retragerea trupelor israeliene și dezarmarea Hezbollah: vizită la Casa Albă
apocalipsa buton nuclear razboi atomic
Cum ajung vederile apocaliptice despre lume de la marginea societății în culisele puterii
fum canada new york
„SUA sunt invadate de un aer murdar”: Trump amenință Canada cu noi taxe vamale din cauza fumului provocat de incendiile de vegetație
Joan Capdevila
CM 2026: Joan Capdevila îi cere ajutorul lui Donald Trump pentru a ajunge la finala Cupei Mondiale, după ce i-a fost refuzată viza
Recomandările redacţiei
busteni
Viitură puternică în Bușteni după o rupere de nori în Bucegi. Mașini...
dfgbzdgbh zgd
Furtunile au făcut ravagii în România. Drumuri blocate de alunecări...
ilie bolojan face declaratii
Ciucu, despre viitorul politic al lui Bolojan: „A intrat în...
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
PSD va depune amendamente la legea salarizării. Florin Manole: „Sunt...
Ultimele știri
Kremlinul vrea să schimbe regulile de recrutare a deținuților. Ce infractori vor fi eligibili să lupte împotriva Ucrainei
Rezultate LOTO - Duminică, 19 iulie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Șeful diplomației estoniene cere sancțiuni mai severe împotriva Rusiei: „Moscova recurge la teroare. Presiunea trebuie intensificată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
Fanatik.ro
Actrița din Baywatch, ”dată afară” din tribunele de la Cupa Mondială 2026. Cum a reacționat vedeta
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Kylian Mbappe a postat din greșeală o poză cu Ester Exposito! A șters-o imediat după ce și-a dat seama ce a...
Adevărul
Cum arătau vacanțele românilor la mare în comunism. Discoteci, concursuri de Miss și turiști străini, într-o...
Playtech
Situațiile în care poți rămâne fără pensie. Când poate fi suspendată sau încetată plata de către Casa de...
Digi FM
„S-a transformat într-un coșmar”. Ce s-ar fi întâmplat la reuniunea dintre Meghan, Harry și familia regală...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Didier Deschamps a făcut anunțul așteptat de o țară întreagă, după "thrillerul" Franța - Anglia 4-6
Pro FM
Cum a cucerit-o Deliric pe Inna. Artistul a dezvăluit secretul relației lor: „Îi spun că o iubesc, o mângâi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Julia Roberts și Kiefer Sutherland trebuiau să se căsătorească. Ce s-a întâmplat cu doar trei zile înainte de...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele celei mai lungi crize de consum din România. Avertisment dur al unui economist...
Newsweek
Românii încep „vânătoarea” anilor de muncă înainte de pensie! CNPP, asaltată de cereri și verificări urgente
Digi FM
O femeie de 38 de ani comandat 18 sticle de vin, apoi a murit. Mama ei, sfâșiată: „Aș fi făcut orice să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
8 obiceiuri simple care ne pot proteja de stres, obezitate și boli cronice. Mulți le-au uitat sau nu le mai...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Harrison Ford, cu bicicleta prin LA. La 84 de ani, actorul din Indiana Jones are un stil de viață activ: Așa...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...