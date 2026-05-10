SUA au nevoie de încă „două săptămâni” pentru a elimina toate ţintele iraniene, anunță Trump

Donald Trump
SUA au nevoie doar de încă „două săptămâni suplimentar” pentru a-şi atinge toate ţintele în Iran, a asigurat preşedintele american Donald Trump într-un interviu înregistrat anterior săptămâna aceasta şi difuzat duminică, relatează AFP și Agerpres.

Întrebat de jurnalista independentă Sharyl Attkisson, preşedintele a spus că iranienii „sunt învinşi pe plan militar” şi a profitat de aceasta pentru a-i critica încă o dată pe aliaţii săi din NATO, calificând Alianţa Nord-Atlantică drept „tigru de hârtie”.

Publicarea acestui interviu are loc în timp ce Iranul a anunţat duminică că a trimis răspuns la ultima propunere americană vizând să pună capăt conflictului declanşat de Israel şi SUA în 28 februarie.

„Ei sunt învinşi pe plan militar, poate că nu-şi dau seama, dar cred că ei o ştiu", a asigurat Donald Trump, adăugând: "Asta nu înseamnă că ei şi-au spus ultimul cuvânt".

El a lăsat să se înţeleagă că armata americană ar putea „rămâne pe teren încă două săptămâni pentru a lovi toate ţintele. Noi aveam anumite ţinte în vedere şi probabil că am atins 70% dintre ele, dar mai există altele pe care le-am putea încă lovi şi aceasta nu ar fi decât tuşa finală”, a mai spus Trump.

El şi-a reiterat opinia despre NATO, pe care a comparat-o încă o dată cu un „tigru de hârtie”, plângându-se de faptul că aliaţii săi nu au fost acolo "pentru a-l ajuta".

Editor : A.P.

