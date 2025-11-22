Live TV

SUA introduc pe piață noul manechin feminin pentru testele de coliziune. „În anumite tipuri de accidente, femeile sunt mai vulnerabile”

Data publicării:
manechin test auto
Foto: Ministerul Transporturilor SUA

În Statele Unite, Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a prezentat pe 20 noiembrie un manechin de testare avansat pentru femei, pe care producătorii îl vor putea fabrica în curând pentru ca producătorii de automobile să îl testeze în vehiculele lor.

Manechinul feminin pentru teste de coliziune, denumit THOR-05F, este un nou model care abordează „tendința continuă a ratelor mai mari de rănire pentru femei decât pentru bărbați în anumite scenarii de accidente auto”, a declarat Departamentul Transporturilor al SUA într-un comunicat de presă.

Timp de ani de zile, testele de coliziune s-au bazat pe manechinul Hybrid III 5th percentile, dezvoltat acum mai bine de trei decenii, care utiliza în principal date scalate pentru bărbați pentru a proteja ocupanții de sex feminin de talie mică.

„După ani de întârzieri, echipa noastră a lucrat din greu în ultimele opt luni pentru a finaliza detaliile acestui nou manechin feminin de ultimă generație pentru testele de coliziune”, a declarat Duffy în comunicatul de presă.

