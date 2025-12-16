SUA nu vor mai susține întreaga ordine mondială „precum Atlas”. Schimbări majore de putere în Armata americană: cum va fi reorganizată

Înalți oficiali ai Pentagonului pregătesc un plan de retrogradare a mai multor sedii principale ale Armatei americane și de schimbare a echilibrului de putere între generalii săi de rang înalt, într-o consolidare majoră dorită de secretarul Apărării, Pete Hegseth, au declarat persoane familiarizate cu situația, potrivit Washington Post.

Dacă va fi adoptat, planul ar introduce unele dintre cele mai semnificative schimbări la cele mai înalte grade ale armatei din ultimele decenii, îndeplinind parțial promisiunea lui Hegseth de a încălca status quo-ul și de a reduce numărul generalilor cu patru stele din armată. Acesta ar reduce importanța sediilor centrale ale Comandamentului Central al SUA, Comandamentului European al SUA și Comandamentului Africa al SUA, plasându-le sub controlul unei noi organizații cunoscute sub numele de Comandamentul Internațional al SUA, potrivit a cinci persoane familiarizate cu situația.

Este de așteptat ca Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, să detalieze propunerea, care nu a fost raportată anterior, pentru Hegseth, în zilele următoare. Astfel de mișcări ar completa alte eforturi ale administrației de a muta resurse din Orientul Mijlociu și Europa și de a se concentra în principal pe extinderea operațiunilor militare în emisfera vestică, au declarat aceste persoane. La fel ca alții intervievați pentru acest raport, aceștia au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre efort înainte de a fi transmis secretarului.

Echipa lui Hegseth a declarat într-un comunicat că nu va comenta „zvonuri despre discuții interne” sau „chestiuni premergătoare luării deciziilor”. Orice insinuare că există o diviziune între oficiali pe această temă este „complet falsă - toți membrii Departamentului lucrează pentru a atinge același obiectiv sub această administrație”, se arată în comunicat.

Pentagonul a împărtășit puține sau deloc detalii cu Congresul, o lipsă de comunicare care i-a perturbat pe membrii comisiilor Forțelor Armate ale Senatului și Camerei Reprezentanților, conduse de republicani, potrivit a două persoane familiarizate cu modul în care comisiile s-au pregătit pentru propunere. Oficialii au declarat că ofițerii de rang înalt din cadrul comandamentelor implicate așteaptă, de asemenea, mai multe detalii.

Planul prevede, de asemenea, realinierea Comandamentului Sudic al SUA și a Comandamentului Nordic al SUA, care supraveghează operațiunile militare în întreaga emisferă vestică, sub un nou sediu care va fi cunoscut sub numele de Comandamentul SUA pentru Americi sau Americom, au declarat persoane familiarizate cu situația. Acest concept a fost prezentat la începutul acestui an de NBC News.

Oficialii Pentagonului au discutat, de asemenea, despre crearea unui Comandament Arctic al SUA care ar raporta către Americom, dar se pare că această idee a fost abandonată, au declarat persoane familiarizate cu situația.

Combinate, aceste măsuri ar reduce numărul de cartiere militare de top — cunoscute sub numele de comandamente combatante — de la 11 la opt, reducând în același timp numărul de generali și amirali cu patru stele care îi raportează direct lui Hegseth. Alte comandamente combatante rămase ar fi Comandamentul Indo-Pacific al SUA, Comandamentul Cibernetic al SUA, Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA, Comandamentul Spațial al SUA, Comandamentul Strategic al SUA și Comandamentul Transporturilor al SUA.

Cei familiarizați cu planul au declarat că acesta se aliniază cu strategia de securitate națională a administrației Trump, lansată luna aceasta, care declară că „zilele în care Statele Unite susțineau întreaga ordine mondială precum Atlas au apus”.

Propunerea a fost elaborată de Statul Major Întrunit al Pentagonului sub supravegherea lui Caine și urmează să îi fie prezentată lui Hegseth chiar în această săptămână, ca fiind calea de acțiune preferată de înalții oficiali militari. Aceasta a pornit de la o solicitare făcută de Hegseth în primăvară de a căuta modalități de îmbunătățire a modului în care sunt comandate și controlate trupele, a declarat un oficial superior al apărării familiarizat cu discuția, adăugând că Hegseth a ținut legătura cu Caine pe această temă în ultimele luni.

Orice modificare ar necesita aprobarea lui Hegseth și a președintelui Donald Trump. Măsurile ar urma să fie incluse în Planul de Comandă Unificată al Pentagonului, care stabilește rolurile principalelor sedii militare.

Legislatorii au făcut pasul extraordinar de a solicita Pentagonului să prezinte un plan detaliat care să descrie costurile potențiale ale realinierii și impactul asupra alianțelor Americii. Măsura, inclusă în proiectul de lege anual al Congresului privind politica de apărare, ar reține fondurile necesare pentru implementarea inițiativei până la cel puțin 60 de zile după ce Pentagonul le va furniza parlamentarilor aceste materiale.

Proiectul de lege a trecut de Cameră și se așteaptă să fie adoptat de Senat săptămâna aceasta.

Oficialul superior al apărării a declarat că realinierile propuse au scopul de a accelera procesul decizional și adaptarea în rândul comandanților militari. A fost observată o „decădere” în modul în care Armata americană comandă și controlează trupele, a adăugat el, sugerând că nevoia unei schimbări radicale este urgentă.

„Timpul nu e de partea noastră, omule”, a spus oficialul superior al apărării, descriind conversațiile interne legate de plan. „Zicala aici este: «Dacă nu noi, cine, și dacă nu acum, când?»”

Posibila reorganizare vine în contextul în care Hegseth a început eforturi mai ample de a reduce numărul total de generali și amirali din armată. De asemenea, el a concediat sau a forțat să plece peste 20 de ofițeri superiori, i-a amenințat pe alții cu teste poligraf pentru a determina dacă au scurs informații către mass-media și le-a spus celor rămași că, dacă nu le plac politicile administrației, ar trebui „să facă ceea ce este onorabil și să demisioneze”.

