SUA. O pasarelă abia construită s-a prăbușit peste o autostradă cu șase benzi

Mai multe persoane și-au pierdut viața, joi, după ce o pasarelă pietonală care asigura accesul la Universitatea Florida International s-a prăbușit pe o autostradă cu șase benzi, relatează CNN.

“I’m shaking” Eyewitness videos show the scene at Florida International University in Miami, Florida, moments after a pedestrian bridge collapsed onto a roadway. https://t.co/q1ov3VchPl pic.twitter.com/O62pEZnLwZ