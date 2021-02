Locutorii statului Texas continuă să facă față cu greu efectelor frigului devastator, iar o mare parte din jumătatea estică a Statelor Unite se confruntă în continuare cu zăpada și gheața. Aproximativ 78 de milioane de americani au fost afectați de problemele aduse de vremea rea și, deși pana de curent din Texas care i-a lăsat în frig și pe întuneric în case a fost remediată complet, oamenii spun că magazinele fie sunt închise, fie au rafturile goale.

Cel puțin 38 de persoane au murit la nivel național din cauza furtunilor sau a înghețului din zilele trecute. Alte opt decese sunt suspectate a fi legate de vreme, dar autoritățile așteaptă rezultatele autopsiilor, potrivit CNN.

Iarna grea lovește în continuare SUA. Deschide galeria foto

Rafturile magazinelor sunt goale

În San Antonio, unde electricitatea a revenit încă de miercuri, rafturile multor magazine sunt în continuare goale. "Cele mai multe magazine alimentare sunt închise", a declarat Claudia Lemus pentru CNN, citat de Mediafax. "Iar în cele deschise trebuie să stai la coadă timp de 20-30 de minute la un moment dat, apoi trebuie să intri și să iei ce este disponibil, deoarece magazinele sunt în mare parte goale”, a mai spus femeia.

Ea a spus că în perioada în care energia electrică a fost oprită, ea și soțul ei au încercat să își țină copii ocupați, pentru a nu suferi de frig. Pentru a adăuga puțină căldură, familia a pornit aragazul.

"Am trăit în toate statele, fiind o familie militară. Am auzit de zăpada care vine. Nu ne-am gândit niciodată că va fi așa", a spus ea. "Nu am anticipat niciodată să avem asemenea provocări."

Aproape 300.000 de case și companii din Texas erau lipsite joi de energie electrică, pană care a fost rezolvată complet vineri dimineață.

Aproximativ 13 milioane de oameni se confruntă acum cu întreruperi în furnizarea apei, cu țevi sparte și defecțiuni ale sistemelor, au spus oficialii americani. Austin și San Antonio au transmis încă de miercuri avertismente legate de furnizarea apei calde.

Între timp, condițiile meteorologice dificile din întreaga țară au avut implicații grave asupra pandemiei: unele transporturi de vaccinuri Covid-19 au fost întârziate, iar unele clinici au trebuit să își anuleze programările pentru vaccinare. Departamentul de Sănătate din Houston a declarat că va relua vaccinările în acest weekend.

Încălzirea globală ar fi de vină pentru vremea extremă

Valul de frig neobişnuit care a provocat în Statele Unite moartea a zeci de oameni şi pene majore de curent în Texas a relansat discuţiile ştiinţifice cu privire la posibilitatea ca schimbările climatice să se afle în spatele frontului de aer rece de săptămâna aceasta, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Oamenii de ştiinţă susţin că încălzirea globală - în special încălzirea rapidă a Arcticii - este un posibil, dacă nu chiar probabilul vinovat pentru vremea extremă. Din punct de vedere istoric, temperaturile deosebit de scăzute au fost menţinute de obicei în Arctica de un curent de aer cu deplasare rapida (jet stream) care înconjoară regiunea polară. De fapt, alături de fenomenul de rotire a planetei, diferenţa dintre valorile de temperatură şi de presiune atmosferică între Arctica şi latitudinile inferioare este cea care determină curenţii de aer, sau vânturile.

Însă, în contextul în care Arctica s-a încălzit de peste două ori mai rapid decât media la nivel global în ultimele trei decenii, această diferenţă poate fi mai puţin pronunţată, a explicat Paul Beckwith, cercetător în domeniul climei din Ottawa, Canada. Acest lucru ar putea determina încetinirea şi abaterea curentului jet stream polar, astfel încât acesta ajunge să conducă mai mult aer cald spre pol şi mai mult aer rece spre sud, a spus el, potrivit sursei citate.

Editor : A.A.