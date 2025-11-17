SUA vor clasifica drept grup terorist un cartel care ar fi condus de Nicolas Maduro

„Cartel de los Soles”, condus, potrivit Washingtonului, de preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, va fi clasificat ca grup terorist, a anunţat secretarul de stat american Marco Rubio. Statele Unite menţin o prezenţă militară importantă în Marea Caraibelor, oficial pentru a combate traficul de droguri.

„Cartel de los Soles, precum şi alte organizaţii teroriste străine desemnate, printre care Tren de Aragua şi Cartelul Sinaloa, sunt responsabile de actele de violenţă teroristă din emisfera noastră şi de traficul de droguri către Statele Unite şi Europa”, a declarat Rubio într-un comunicat difuzat de Agenţia France-Presse, transmite News.ro.

El a reiterat, de asemenea, afirmaţia americanilor potrivit căreia „Cartel de los Soles” ar fi condus de Nicolás Maduro şi de alţi înalţi funcţionari „care au corupt armata, serviciile de informaţii, puterea legislativă şi puterea judecătorească din Venezuela”.

Un nou portavion american în Marea Caraibelor

Experţii au pus sub semnul întrebării existenţa acestei organizaţii drept cartel, descriind-o mai degrabă ca un sistem de corupţie care profită de criminalitatea organizată.

Anunţul lui Marco Rubio vine după ce duminică a ajuns un nou portavion american în Marea Caraibelor, unde Washingtonul menţine o prezenţă militară importantă din august, oficial pentru a combate traficul de droguri către Statele Unite.

Venezuela acuză Washingtonul că foloseşte traficul de droguri ca pretext „pentru a impune o schimbare de regim” la Caracas şi a pune mâna pe petrolul său.

Pentagonul anunţă că a atacat o altă ambarcaţiune suspectată de transport de droguri în Pacific. Au murit trei persoane

Statele Unite au efectuat sâmbătă un alt atac asupra unei ambarcaţiuni suspectate de transport de droguri în estul Pacificului, ucigând trei persoane aflate la bord, a anunţat duminică Pentagonul, potrivit Reuters.

„Serviciile de informaţii au confirmat că nava era implicată în traficul ilegal de narcotice, tranzitând pe o rută cunoscută de trafic de droguri şi transportând narcotice”, a anunţat Comandamentul Sud al SUA într-o postare pe reţelele de socializare.

Anunţul preciza că nava se afla în apele internaţionale când a fost lovită de Forţa Operativă Comună Southern Spear.

A fost al 21-lea atac cunoscut asupra ambarcaţiunilor cu droguri efectuat de armata SUA de la începutul lunii septembrie, în cadrul a ceea ce a fost numit un efort justificat de a întrerupe fluxul de narcotice către Statele Unite. Potrivit cifrelor Pentagonului, atacurile au provocat moartea a peste 80 de persoane.

Aleşii din Congresul SUA, grupurile pentru drepturile omului şi aliaţii SUA au ridicat semne de întrebare cu privire la legalitatea atacurilor. Administraţia Trump a declarat că are autoritatea legală de a efectua atacurile, Departamentul de Justiţie oferind un aviz juridic care le justifică şi susţine că personalul militar american care efectuează operaţiunile este imun la urmărirea penală.

