Live TV

SUA vor clasifica drept grup terorist un cartel care ar fi condus de Nicolas Maduro

Data actualizării: Data publicării:
Venezuelan President Nicolas Maduro
Foto: Profimedia Images
Din articol
Un nou portavion american în Marea Caraibelor Pentagonul anunţă că a atacat o altă ambarcaţiune suspectată de transport de droguri în Pacific. Au murit trei persoane

„Cartel de los Soles”, condus, potrivit Washingtonului, de preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, va fi clasificat ca grup terorist, a anunţat secretarul de stat american Marco Rubio. Statele Unite menţin o prezenţă militară importantă în Marea Caraibelor, oficial pentru a combate traficul de droguri.

„Cartel de los Soles, precum şi alte organizaţii teroriste străine desemnate, printre care Tren de Aragua şi Cartelul Sinaloa, sunt responsabile de actele de violenţă teroristă din emisfera noastră şi de traficul de droguri către Statele Unite şi Europa”, a declarat Rubio într-un comunicat difuzat de Agenţia France-Presse, transmite News.ro.

El a reiterat, de asemenea, afirmaţia americanilor potrivit căreia „Cartel de los Soles” ar fi condus de Nicolás Maduro şi de alţi înalţi funcţionari „care au corupt armata, serviciile de informaţii, puterea legislativă şi puterea judecătorească din Venezuela”.

Un nou portavion american în Marea Caraibelor

Experţii au pus sub semnul întrebării existenţa acestei organizaţii drept cartel, descriind-o mai degrabă ca un sistem de corupţie care profită de criminalitatea organizată.

Anunţul lui Marco Rubio vine după ce duminică a ajuns un nou portavion american în Marea Caraibelor, unde Washingtonul menţine o prezenţă militară importantă din august, oficial pentru a combate traficul de droguri către Statele Unite.

Venezuela acuză Washingtonul că foloseşte traficul de droguri ca pretext „pentru a impune o schimbare de regim” la Caracas şi a pune mâna pe petrolul său.

Pentagonul anunţă că a atacat o altă ambarcaţiune suspectată de transport de droguri în Pacific. Au murit trei persoane

Statele Unite au efectuat sâmbătă un alt atac asupra unei ambarcaţiuni suspectate de transport de droguri în estul Pacificului, ucigând trei persoane aflate la bord, a anunţat duminică Pentagonul, potrivit Reuters.

„Serviciile de informaţii au confirmat că nava era implicată în traficul ilegal de narcotice, tranzitând pe o rută cunoscută de trafic de droguri şi transportând narcotice”, a anunţat Comandamentul Sud al SUA într-o postare pe reţelele de socializare.

Anunţul preciza că nava se afla în apele internaţionale când a fost lovită de Forţa Operativă Comună Southern Spear.

A fost al 21-lea atac cunoscut asupra ambarcaţiunilor cu droguri efectuat de armata SUA de la începutul lunii septembrie, în cadrul a ceea ce a fost numit un efort justificat de a întrerupe fluxul de narcotice către Statele Unite. Potrivit cifrelor Pentagonului, atacurile au provocat moartea a peste 80 de persoane.

Aleşii din Congresul SUA, grupurile pentru drepturile omului şi aliaţii SUA au ridicat semne de întrebare cu privire la legalitatea atacurilor. Administraţia Trump a declarat că are autoritatea legală de a efectua atacurile, Departamentul de Justiţie oferind un aviz juridic care le justifică şi susţine că personalul militar american care efectuează operaţiunile este imun la urmărirea penală.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
criminal beciu teleorman
Nereguli grave descoperite în dosarul femeii ucise de soţ în...
bărbat cu umbrelă pe ninsoare în bucurești
„O întreagă suită de manifestări meteorologice”. Vremea se schimbă...
Atac căi ferate
Siberia, noul front al Kievului în războiul cu Putin. Conflictul...
drone
Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. A fost...
Ultimele știri
Văduva primului inginer mort de la Cernobîl a fost ucisă într-un atac cu drone rusești asupra Kievului. „O nouă tragedie”
Calea ferată prin care este livrat armamentul din Polonia în Ucraina a fost distrusă. Anunțul lui Donald Tusk
Ce face diferența în cazul unei nașteri premature
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bolivarian National Militia Holds Training in Venezuela​​​​​​​
„Nu am rezista două ore într-un război convențional”. Strategia dublă pe care Venezuela ar adopta-o în cazul unui atac al SUA
nicolas maduro
Nicolas Maduro îl îndeamnă pe Donald Trump să nu împingă SUA într-un „război etern”: „Gata cu Afganistanul. Trăiască pacea”
USS Gerald R Ford
Pentagonul anunţă operaţiunea „Lancea Sudului” în plină escaladare cu Venezuela
USS Gerald R Ford
Portavionul USS Gerald R Ford se apropie de Venezuela. „Cea mai mare prezență militară americană în regiune de la invazia Panama, 1989”
Donald Trump și Nicolas Maduro
Venezuela nu este singura țintă a lui Trump: Ce țări fac parte din „troica tiraniei” condusă de Maduro și cum vor SUA să o distrugă
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
Dan Bittman și-a tras medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” pulsul
Fanatik.ro
Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți s-au...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Raluka, zi de naștere serbată în costum de baie, în Mexic, acolo unde iubitul deține un resort. Emană...
Film Now
James Pickens Jr., starul din „Anatomia lui Grey”, diagnosticat cu cancer la prostată: „Am început să râd...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Tom Cruise, discurs emoționant la primirea Oscarului onorific: A face filme nu este o meserie, ci ceea ce...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu