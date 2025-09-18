Țara din Africa în care expulzează Trump migranții ilegali: „Una dintre măsurile emblematice ale preşedintelui”

Ghana se pregăteşte să primească în următoarele zile încă 40 de migranţi expulzaţi din Statele Unite, a anunţat miercuri seara ministrul de externe Okudzeto Ablakwa, relatează AFP. La începutul lunii septembrie, alţi 14 cetăţeni vest-africani au ajuns în Ghana în cadrul unui program controversat al SUA.

Săptămâna trecută, preşedintele ghanez John Mahama a anunţat că a ajuns la un acord cu Washingtonul pentru a accepta cetăţeni din ţări terţe expulzaţi din Statele Unite, originari din ţări vest-africane. El a menţionat că Ghana a primit deja 14 persoane expulzate.

Expulzarea de imigranţi în ţări terţe - în multe cazuri, ţări în care nu au trăit niciodată - este una dintre măsurile emblematice ale preşedintelui american Donald Trump împotriva imigraţiei ilegale, sute de deportări fiind deja efectuate către Panama, El Salvador şi Sudanul de Sud.

"Vă pot spune că aşteptăm încă 40 în zilele următoare", a afirmat ministrul Okudzeto Ablakwa pentru canalul de televiziune Channel 1.

"Din motive umanitare şi solidaritate panafricană, îi acceptăm pe compatrioţii noştri vest-africani", a adăugat el.

Ministrul a subliniat însă că Ghana nu va accepta "infractori".

Potrivit acestuia, persoanelor expulzate, care sunt verificate înainte de sosire, li se va permite să rămână temporar în Ghana sau să tranziteze spre ţările lor de origine.

Cele 14 persoane care au ajuns deja în Ghana, originare din Nigeria, Togo, Mali, Gambia şi Liberia, "şi-au exprimat dorinţa de a se întoarce în ţările lor de origine", a spus ministrul.

Autorităţile ghaneze au susţinut săptămâna trecută că aceste persoane s-au întors deja în ţările lor, o afirmaţie pe care avocaţii lor o contestă.

Asociaţia americană de avocaţi Asian Americans Advancing Justice, cabinetul Grossman Young & Hammond şi Uniunea Americană pentru Libertăţi Civile (ACLU) au depus o plângere pe 12 septembrie în Statele Unite împotriva guvernului SUA, transmite Agerpres.

Aceştia "contestă expulzarea ilegală de către guvernul SUA a cinci imigranţi originari din Nigeria şi Gambia în Ghana, o ţară cu care aceştia nu au nicio legătură", au explicat organizaţiile într-un comunicat publicat marţi.

"Fiecare dintre ei a obţinut protecţie împotriva expulzării din partea judecătorilor americani de imigrare, care au stabilit că ar fi expuşi riscului de persecuţie sau tortură dacă ar fi returnaţi în ţările lor de origine", au adăugat ele.

Potrivit avocaţilor, cinci dintre cele 14 persoane expulzate în Ghana erau încă deţinute luni seară "într-o tabără militară înconjurată de gărzi înarmate" lângă Accra.

Editor : A.R.