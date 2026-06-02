Trump a numit un oficial al agenţiei federale pentru locuinţe în funcţia de şef al serviciilor de informaţii

Data publicării:
Donald Trump
Cine este Bill Pulte 

Preşedintele american Donald Trump l-a nominalizat pe unul dintre loialii săi, Bill Pulte, actualul şef al Agenţiei Federale de Finanţare a Locuinţelor, pentru a-i succeda lui Tulsi Gabbard în funcţia de director al Informaţiilor Naţionale.

Bill Pulte, care nu are experienţă în domeniul securităţii naţionale, este considerat un apropiat al liderului de la Casa Albă, fiind un donator important în timpul campaniei sale de realegere, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Într-un mesaj postat pe platforma sa de socializare Truth Social, Donald Trump a susţinut că Pulte are „o vastă experienţă în gestionarea problemelor sensibile din Statele Unite”, pentru a justifica această alegere.

Noul director al Informaţiilor Naţionale este numit să ocupe funcţia de director interimar până la numirea oficială a şefului permanent al postului, un proces care ar putea dura mult timp.

Aşa s-a întâmplat cu procurorul general interimar şi avocatul personal al lui Donald Trump, Todd Blanche, numit la începutul lunii aprilie, după plecarea lui Pam Bondi, pentru a asigura interimatul, dar pentru care nu a fost propus niciun succesor.

Bill Pulte îşi va păstra funcţiile actuale.

El o înlocuieşte pe Tulsi Gabbard, care a anunţat luna trecută că demisionează, începând cu 30 iunie.

În fruntea Agenţiei de Finanţare a Locuinţelor, Bill Pulte, în vârstă de 38 de ani, a jucat un rol major în urmărirea penală a mai multor adversari politici ai preşedintelui SUA, în special procurorul general al statului New York, democrata Letitia James, şi senatorul Adam Schiff din California.

De asemenea, el este implicat în urmărirea penală a guvernatorului Rezervei Federale (Fed), Lisa Cook, acuzată de fraudă legată de o credit imobiliar personal.

Prima femeie de culoare în această funcţie, numită sub democratul Joe Biden, Lisa Cook, al cărei mandat se întinde până în ianuarie 2038, neagă orice faptă ilicită.

