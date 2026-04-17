Live TV

Slovacia pregăteşte o acţiune la CJUE în legătură cu interzicerea gazului rusesc, anunţă premierul Robert Fico

Data publicării:
Robert Fico. Foto: Profimedia

Slovacia intenţionează să iniţieze o acţiune la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu interdicţia privind importurile de gaz rusesc impusă de UE din ianuarie 2026, a afirmat vineri prim-ministrul slovac Robert Fico într-o conferinţă de presă, adăugând că interdicţia ar fi trebuit să fie adoptată în unanimitate de toate statele membre ale UE, şi nu cu majoritate calificată, relatează TASR, citată de Agerpres.

„Obiectăm faţă de faptul că s-a folosit o majoritate calificată acolo unde nu era aplicabilă şi că a fost ocolit dreptul unui stat suveran membru al UE de a opune veto unei decizii”, a declarat Fico la conferinţa de presă la care a participat de asemenea ministrul justiţiei, Boris Susko.

Susko a explicat că decizia a fost adoptată la propunerea Comisiei Europene ca măsură de politică comercială a UE, ceea ce înseamnă că decizia poate fi luată cu majoritate calificată, dar, potrivit acestuia, natura restrictivă şi contextul ei indică faptul că a fost o decizie menită să pună în aplicare politica externă şi de securitate a Uniunii Europene. El a menţionat şi că o interdicţie privind importurile altor materii prime a fost de asemenea aprobată în unanimitate.

Ministrul slovac a mai declarat că procesul va fi intentat săptămâna viitoare. „Suntem în etapa finală de finalizare a textului pe care l-am redactat. Încă trebuie să-l structurăm sub forma unui proces”, a precizat el.

Premierul Fico a recomandat ca ministerul să solicite în cadrul procesului suspendarea valabilităţii interdicţiei, deoarece procedurile judiciare ar putea dura până la trei ani, iar importurile de gaz rus nu ar mai fi posibile.

Ungaria a intentat de asemenea un proces prin care solicită invalidarea regulamentului UE cu privire la gazul rusesc.

„Întrucât acest proces a fost intentat anterior, acum ne-am alăturat lui, ceea ce înseamnă că putem fi activi, ne putem exprima opiniile şi putem participa la proceduri, dar nu am considerat că acest lucru este suficient”, a mai spus Fico, adăugând că nu este clar cum va gestiona noul guvern ungar acest proces.

Ministrul slovac al justiţiei a subliniat la rândul său că nu consideră procesul un conflict cu UE, ci un instrument necesar pentru apărarea şi protejarea principiilor fundamentale pe care este construită UE.

„Curtea de Justiţie a UE nu s-a pronunţat niciodată asupra unei astfel de chestiuni. Decizia va fi cu adevărat revoluţionară şi va determina de asemenea dezvoltarea viitoare a UE în domeniul juridic. Aceasta înseamnă modul în care vor fi luate deciziile în UE şi cum poate fi sau nu utilizat dreptul de veto”, a spus Susko.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
3
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
Agulhas Current, illustration
4
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
simina tanasescu la ccr
5
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Te-ar putea interesa și:
European,Union,Flag,On,European,Continent,On,Geopolitical,World,Map.
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban (Politico)
robert fico
Premierul slovac Robert Fico reacționează după alegerile din Ungaria și îi promite o „cooperare strânsă” lui Peter Magyar
Petrol Rusia
Războiul din Iran dublează principalele venituri din petrol ale Rusiei, în aprilie
robert fico face declaratii
După Viktor Orban, și premierul slovac Robert Fico cere anularea sacțiunilor UE pentru petrolul și gazele rusești
Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei. la o declaratie de presa
Șeful diplomaţiei ungare contestă propunerile UE de reducere a consumului de combustibil şi susţine reautorizarea petrolului rusesc
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce riscă România în plină criză politică. Avertismentul unui...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de...
Drone Watchkeeper
Dronele israeliene Watchkeeper continuă să întârzie. Discuții Radu...
10-day temporary ceasefire between Israel and Lebanon takes effect
Război în Orientul Mijlociu, ziua 49. Strâmtoarea Ormuz revine la...
Ultimele știri
Îndemnul papei Leon în Camerun, la o liturghie la care au participat 120.000 de persoane: „Respingeți orice formă de abuz sau violență”
Zelenski ar vrea să-l întâlnească pe Putin în Turcia. Erdogan și Trump ar putea, de asemenea, să participe
Cu cât a scăzut prețul petrolului după ce Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Fanatik.ro
Prima reacţie a doctorului de la Spitalul Monza care l-a operat pe Daniel Bîrligea! Cât de complicată a fost...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Depresia cruntă prin care a trecut Ezequiel Lavezzi! Mărturiile fostului star de la PSG: „Am făcut rău...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...