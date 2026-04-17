Slovacia pregăteşte o acţiune la CJUE în legătură cu interzicerea gazului rusesc, anunţă premierul Robert Fico

Slovacia intenţionează să iniţieze o acţiune la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu interdicţia privind importurile de gaz rusesc impusă de UE din ianuarie 2026, a afirmat vineri prim-ministrul slovac Robert Fico într-o conferinţă de presă, adăugând că interdicţia ar fi trebuit să fie adoptată în unanimitate de toate statele membre ale UE, şi nu cu majoritate calificată, relatează TASR, citată de Agerpres.

„Obiectăm faţă de faptul că s-a folosit o majoritate calificată acolo unde nu era aplicabilă şi că a fost ocolit dreptul unui stat suveran membru al UE de a opune veto unei decizii”, a declarat Fico la conferinţa de presă la care a participat de asemenea ministrul justiţiei, Boris Susko.

Susko a explicat că decizia a fost adoptată la propunerea Comisiei Europene ca măsură de politică comercială a UE, ceea ce înseamnă că decizia poate fi luată cu majoritate calificată, dar, potrivit acestuia, natura restrictivă şi contextul ei indică faptul că a fost o decizie menită să pună în aplicare politica externă şi de securitate a Uniunii Europene. El a menţionat şi că o interdicţie privind importurile altor materii prime a fost de asemenea aprobată în unanimitate.

Ministrul slovac a mai declarat că procesul va fi intentat săptămâna viitoare. „Suntem în etapa finală de finalizare a textului pe care l-am redactat. Încă trebuie să-l structurăm sub forma unui proces”, a precizat el.

Premierul Fico a recomandat ca ministerul să solicite în cadrul procesului suspendarea valabilităţii interdicţiei, deoarece procedurile judiciare ar putea dura până la trei ani, iar importurile de gaz rus nu ar mai fi posibile.

Ungaria a intentat de asemenea un proces prin care solicită invalidarea regulamentului UE cu privire la gazul rusesc.

„Întrucât acest proces a fost intentat anterior, acum ne-am alăturat lui, ceea ce înseamnă că putem fi activi, ne putem exprima opiniile şi putem participa la proceduri, dar nu am considerat că acest lucru este suficient”, a mai spus Fico, adăugând că nu este clar cum va gestiona noul guvern ungar acest proces.

Ministrul slovac al justiţiei a subliniat la rândul său că nu consideră procesul un conflict cu UE, ci un instrument necesar pentru apărarea şi protejarea principiilor fundamentale pe care este construită UE.

„Curtea de Justiţie a UE nu s-a pronunţat niciodată asupra unei astfel de chestiuni. Decizia va fi cu adevărat revoluţionară şi va determina de asemenea dezvoltarea viitoare a UE în domeniul juridic. Aceasta înseamnă modul în care vor fi luate deciziile în UE şi cum poate fi sau nu utilizat dreptul de veto”, a spus Susko.

