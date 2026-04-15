Preşedintele american Donald Trump ameninţă să revină asupra acordului încheiat anul trecut cu Regatul Unit, care viza o limitare a impactului taxelor vamale americane, şi îşi exprimă regretul, miercuri, într-un interviu acordat postului britanic Sky News, faţă de lipsa unei susţineri britanice de la începutul războiului din Iran, relatează AFP.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Noi le-am dat un acord comercial bun, mai bun decât eram obligat s-o fac, iar acest lucru poate fi întotdeauna schimbat”, a declarat preşedintele american postului britanic.

Londra şi Washingtonul au încheiat anul trecut un acord comercial care plafona la 10% taxele vamale americane impuse majorităţii produselor manufacturate britanice.

Regatul Unit a acceptat, la schimb, să-şi deschidă mai mult piaţa etanoului şi cărnii de vită americane, provocând îngrijorări în ţară.

La acel moment era un acord în avantajul Londrei, care beneficia atunci de cele mai mici taxe vamale impuse de către Statele Unite unei ţări terţe.

Acest avantaj s-a estompat, însă, după ce Curtea Supremă americană a invalidato parte a suprataxelor americane şi a oblifat Washingtonul să impună o taxă vamală temporară de 10% aproape tuturor importurilor americane, în aşteptarea unui nou regim tarifar, până la sfârşitul lui iulie.

O relație degradată

La momentul acordului, Donald Trump îşi lăuda relaţiile bune cu premierul laburist Keir Starmer, însă relaţiile transatlantice s-au degradat după aceea, mai ales din cauza Războiului din Iran.

Locatarul Casei Albe deplânge puternic lipsa susţinerii Londrei.

„Este o relaţie în care, atunci când noi le-am cerut ajutorul, ei n-au fost acolo când noi am avut nevoie de ei, nu-u fost acolo când n-am avut nevoie de ei, Nu au fost acolo. Şi nu sunt în continuare acolo”, a declarat la Sky News Donald Trump.

Guvernul britanic, care a depus mult timp eforturi să-l menajeze pe Donald Trump, după revenirea sa la putere în ianuarie 2025, şi-a însăprit recent retorica împotriva aliatului său istoric.

Ministrul Finaţelor Rachel Reeves a denunţat marţi „nebunia” americană a intrării într-un război „fără un plan de ieşire clar” în Orientul Mijlociu.

Downing Street respinge criticile lui Trump

Downing Street a respins afirmația lui Donald Trump potrivit căreia relația specială dintre SUA și Marea Britanie „a fost mai bună”.

Ca răspuns la comentariile lui Trump, purtătorul de cuvânt oficial al prim-ministrului Keir Starmer a declarat: „Cu siguranță nu aș caracteriza relația în modul în care a făcut-o președintele”.

Downing Street afirmă că „relația specială” există la „mai multe niveluri”, adăugând că legăturile Regatului Unit cu SUA acoperă „comerțul, diplomația, securitatea națională, cultura și multe altele”.

Premierul Keir Starmer a declarat luni în Parlamentul britanic că Donald Trump a greşit ameninţând că va distruge civilizaţia iraniană. Iar duminică, ministrul Sănătăţii, Wes Streeting, a criticat limbajul „incendiar, provocator şi scandalos” al lui Trump.

Editor : C.A.