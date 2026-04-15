Video Trump critică relația „tristă” cu Regatul Unit și amenință acordul comercial. Cum a reacționat Downing Street

U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Donald Trump și Keir Starmer. Sursa foto: REUTERS
O relație degradată Downing Street respinge criticile lui Trump 

Preşedintele american Donald Trump ameninţă să revină asupra acordului încheiat anul trecut cu Regatul Unit, care viza o limitare a impactului taxelor vamale americane, şi îşi exprimă regretul, miercuri, într-un interviu acordat postului britanic Sky News, faţă de lipsa unei susţineri britanice de la începutul războiului din Iran, relatează AFP.

„Noi le-am dat un acord comercial bun, mai bun decât eram obligat s-o fac, iar acest lucru poate fi întotdeauna schimbat”, a declarat preşedintele american postului britanic.

Londra şi Washingtonul au încheiat anul trecut un acord comercial care plafona la 10% taxele vamale americane impuse majorităţii produselor manufacturate britanice.

Regatul Unit a acceptat, la schimb, să-şi deschidă mai mult piaţa etanoului şi cărnii de vită americane, provocând îngrijorări în ţară.

La acel moment era un acord în avantajul Londrei, care beneficia atunci de cele mai mici taxe vamale impuse de către Statele Unite unei ţări terţe.

Acest avantaj s-a estompat, însă, după ce Curtea Supremă americană a invalidato parte a suprataxelor americane şi a oblifat Washingtonul să impună o taxă vamală temporară de 10% aproape tuturor importurilor americane, în aşteptarea unui nou regim tarifar, până la sfârşitul lui iulie.

O relație degradată

La momentul acordului, Donald Trump îşi lăuda relaţiile bune cu premierul laburist Keir Starmer, însă relaţiile transatlantice s-au degradat după aceea, mai ales din cauza Războiului din Iran.

Locatarul Casei Albe deplânge puternic lipsa susţinerii Londrei.

„Este o relaţie în care, atunci când noi le-am cerut ajutorul, ei n-au fost acolo când noi am avut nevoie de ei, nu-u fost acolo când n-am avut nevoie de ei, Nu au fost acolo. Şi nu sunt în continuare acolo”, a declarat la Sky News Donald Trump.

Guvernul britanic, care a depus mult timp eforturi să-l menajeze pe Donald Trump, după revenirea sa la putere în ianuarie 2025, şi-a însăprit recent retorica împotriva aliatului său istoric.

Ministrul Finaţelor Rachel Reeves a denunţat marţi „nebunia” americană a intrării într-un război „fără un plan de ieşire clar” în Orientul Mijlociu.

Downing Street respinge criticile lui Trump 

Downing Street a respins afirmația lui Donald Trump potrivit căreia relația specială dintre SUA și Marea Britanie „a fost mai bună”.

Ca răspuns la comentariile lui Trump, purtătorul de cuvânt oficial al prim-ministrului Keir Starmer a declarat: „Cu siguranță nu aș caracteriza relația în modul în care a făcut-o președintele”.

Downing Street afirmă că „relația specială” există la „mai multe niveluri”, adăugând că legăturile Regatului Unit cu SUA acoperă „comerțul, diplomația, securitatea națională, cultura și multe altele”.

Premierul Keir Starmer a declarat luni în Parlamentul britanic că Donald Trump a greşit ameninţând că va distruge civilizaţia iraniană. Iar duminică, ministrul Sănătăţii, Wes Streeting, a criticat limbajul „incendiar, provocator şi scandalos” al lui Trump.

SUA au prelungit derogările de la sancțiuni ale Lukoil. Până când ar putea funcționa stațiile de benzină, inclusiv cele din România

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”
Digi Sport
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump (3)
„Forma sa cea mai autentică”. Cum încearcă echipa lui Trump să țină pasul cu postările sale pe Truth Social, după lăsarea nopții
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Trump: „Putem distruge podurile și centralele Iranului într-o oră”. Teheranul amenință navele
Pope Leo XIV celebrates Mass at the Basilica of St. Augustine in Annaba, Algeria
După ce i-a spus să se limiteze la „probleme morale”, JD Vance îi cere Papei Leon „să fie atent când vorbeşte despre teologie”
pompe carburanti
Cât costă benzina și motorina în marile rețele. Prețul petrolului scade pe fondul semnalelor privind reluarea dialogului SUA-Iran
Papa Leon și Donald Trump
Trump lansează noi critici la adresa papei Leon. Mesajul transmis de președintele american
