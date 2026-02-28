Trump declară că „nu este foarte mulţumit” de negocierile cu Iranul. Ce spune despre decizia unei intervenţii militare

Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri că „nu este foarte mulţumit” de conţinutul negocierilor în curs cu Iranul, relatează AFP.

„Nu sunt mlţumit faţă de faptul că (iranienii) nu vor să ne dea ceea ce trebuie să avem, nu sunt mulţumit. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat unor jurnalişti preşedintele american.

Negocierile între Statele Unite şi Iran continuă „azi” (vineri), a anunţat el.

Donald Trump a anunţat, de asemenea, că nu a luat o „decizie finală” cu privire la eventuale atacuri americane în Iran.

El a făcut aceste declaraţii unor jurnalişti înainte să plece de la Casa Albă către Texas, scrie Reuters.

Întrebat despre o eventuală recurgere la forţa militară împotriva Iranului, el a dat asigurări că „nu o doreşte”, însă a ameninţat că „uneori este necesar”.

„Iranul nu poate avea arma nucleară”, a subliniat el, din nou, în faţa junaliştilor.

El a dat asigurări că vrea să „încheie un acord cu Iranul”, notează sursele citate de News.ro.

Donald Trump face aceste declaraţii la o zi după o a treia rundă de negocieri indirecte, la Geneva, mediate de Oman, între Iran şi Statele Unite, considerate o ultimă şansă de evitare a unui război, după cea mai importantă desfăşurare militară americană în Orientul Mijlociu de mai multe decenii.

El a trimis în Orientul Mijlociu două portavioane, inclusiv USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, care urmează să sosească în largul Israelului, după ce a plecat joi din Creta, în Grecia.

Ambasada Statelor Unite la Ierusalim le-a cerut angajaţilor guvernamentali „neesenţiali” să părăsească Israelul, din cauza unor „riscuri la adresa securităţii lor”, ”cât timp zboruri comerciale sunt încă disponibile”.

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio pleacă luni în Israel

Secretarul de stat Marco Rubio va călători în Israel, luni și marți, unde va discuta o serie de priorități regionale, inclusiv situația din Iran și Liban, precum și eforturile continue de implementare a Planului de Pace în 20 de puncte pentru Gaza al președintelui Donald Trump, a anunțat Departamentul de Stat al SUA.

Editor : Liviu Cojan